Legends, The Home of Football, i Aficiones Unidas han assolit un acord de col·laboració per a la temporada 2026/27 amb l’objectiu d’apropar l’experiència del museu a les penyes, federacions de penyes i aficionats de tot Espanya.
L’aliança permetrà aprofitar l’àmplia xarxa d’Aficiones Unidas per facilitar que els seguidors que es desplacin a Madrid durant la temporada puguin incorporar a la seva visita una experiència vinculada a la història i la cultura del futbol.
Aquesta col·laboració ha estat signada aquest dijous per José Hidalgo, president d’Aficiones Unidas, i Alberto Díaz, CEO de Legends, i s’estendrà al llarg de tota la temporada esportiva.
En virtut d’aquest acord, els membres de les penyes integrades a Aficiones Unidas podran beneficiar-se de descomptes especials en les entrades de Legends, subjectes a data, sessió i disponibilitat. Les condicions contemplen un 40% de descompte per a grups de 20 persones o més, un 30% per a grups d’entre 10 i 19 persones i un 20% per a entrades individuals.
Les penyes formen part de l’essència del futbol i representen una manera única de viure’l i transmetre’l de generació en generació.
«Aquest acord permet apropar Legends a aficionats de tot Espanya i fer que aquells que visitin Madrid durant la temporada puguin gaudir també d’un espai que recorre la història, l’emoció i els grans moments d’aquest esport», va destacar Alberto Díaz, CEO de Legends.
Per la seva banda, José Hidalgo, president d’Aficiones Unidas, va afirmar que és «una satisfacció signar aquest conveni» amb el Museu Legends. «Les aficions són l’ànima del futbol i, per això, aquest acord és tan especial per a nosaltres. Volem que els nostres penyistes tinguin accés privilegiat a un espai que preserva la història del futbol i els seus grans moments. És un pas més en la nostra missió d’oferir experiències úniques i continuar reforçant el vincle entre la passió de les penyes i el llegat del futbol».
Aquests avantatges s’articularan mitjançant codis promocionals específics, facilitant l’accés dels aficionats a Legends tant en visites individuals com en els desplaçaments organitzats per les mateixes penyes.
ALIANÇA
L’acord tindrà validesa durant tota la temporada 2026/27. A més de la seva presentació inicial i de les accions coincidint amb l’inici de LALIGA, la col·laboració preveu comunicacions adreçades específicament a les aficions dels clubs quan els seus equips viatgin a Madrid, així com iniciatives en períodes destacats del calendari.
Amb aquesta col·laboració, Legends reforça la seva connexió amb les aficions i les penyes com a part essencial de la cultura del futbol, mentre que Aficiones Unidas amplia els avantatges i les experiències que posa a disposició dels seus associats durant els seus desplaçaments.
Situat a la Puerta del Sol de Madrid, Legends, The Home of Football, reuneix peces i objectes originals d’alguns dels grans moments de la història del futbol nacional i internacional, oferint un recorregut per l’evolució de l’esport i per les seves principals competicions, clubs i protagonistes.