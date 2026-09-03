Assecat ràpid i fins a 20 metres de corda: així és l’enginyosa solució de Lidl per guanyar espai a casa

La bugada. Una tasca que ens consumeix hores cada setmana. Després, arriba l’eterna lluita: on assecar tota la roba sense que envaeixi el nostre preuat espai a casa?
Sovint, ens trobem amb estenedors gegants. Aquests bloquegen passadissos i fan la vida impossible. O amb aquells que simplement no assequen la roba com voldríem. Però ara una cadena de supermercats ha trobat la solució definitiva que promet canviar-ho tot.
Estem parlant del tendedero de pie giratorio W5 de Lidl. Un invent que ja està revolucionant les llars per només 29,99 euros. (Sí, nosaltres també hem al·lucinat amb el preu).
L’enginyeria darrere de l’estalvi d’espai
Lidl va néixer a Alemanya amb una filosofia clara. Els seus pilars han estat sempre l’eficiència, la senzillesa i un estalvi intel·ligent. No és casualitat que un producte tan pensat per optimitzar la llar surti d’aquesta cadena.
Aquest estenedor no és un més, és una autèntica obra d’enginyeria. La seva estructura és sòlida. Està fet de tub d’acer d’alta qualitat i plàstic resistent. Aguanta a la intempèrie sense problemes, tant amb sol com amb pluja.
Les seves potes són de llarg abast, garantint una estabilitat segura. A més, inclou tapes protectores dissenyades per cuidar al detall qualsevol tipus de terra. (Un secret per a la tranquil·litat del nostre parquet).
La capacitat de càrrega és impressionant: suporta un màxim de fins a 20 kg de pes. La longitud total de la corda d’assecat és d’uns 20 metres. Això vol dir que hi caben sense problemes fins a dues càrregues completes de rentadora.
I aquí ve un dels seus trucs definitius per a la roba llarga. Disposa d’un segment exterior de corda a 103 cm d’altura. Això evita que llençols, tovalloles o pantalons toquin el terra i s’embrutin.
A més, té uns braços estables que incorporen quatre suports per a penjadors integrats. Adéu a les camises arrugades! Això és un estalvi de temps i esforç de planxat increïble per a la nostra rutina.
Quan un producte soluciona un problema diari amb tanta enginyositat i per un preu tan assequible, sabem que estem davant d’un veritable descobriment.
Una ergonomia que t’estalvia temps i maldecaps
L’ergonomia d’aquest estenedor és un altre punt fort. El seu mecanisme permet obrir i tancar els braços en pocs segons. Es fa amb una sola mà i sense cap esforç. (Una autèntica solució per a les presses del dia a dia).
Desplegat, les mesures de l’estenedor són de 107 cm de llarg, 107 cm d’alt i 109 cm d’ample. Però el seu sistema plegable és la veritable solució màgica per a l’espai. Es redueix a només 9 cm d’ample i pesa 3,95 kg. Guardar-lo és fàcil i ràpid, en qualsevol racó.
Com treure el màxim profit al teu estenedor?
Per treure tot el partit a aquest invent de Lidl, cal seguir un parell de consells. Una última clau: és fonamental carregar l’estenedor de manera uniforme. Així s’assegura un assecat ràpid i eficaç de tota la roba sense desequilibris.
També és imprescindible garantir una posició estable. Col·loca’l sempre sobre terres plans i ferms, per evitar qualsevol tipus de sorpresa o caiguda. (La seguretat és el primer, sempre).
I un advertiment important: es desaconsella el seu ús en exteriors sota condicions de vent fort o tempesta. Hem de cuidar les nostres compres intel·ligents per allargar-ne la vida útil.
La tendència de l’optimització domèstica
En l’era de l’optimització domèstica, cada centímetre compta. Busquem constantment solucions intel·ligents per millorar la nostra qualitat de vida. Des dels gadgets més impensables fins a aquests trucs que trobem al supermercat.
Lidl ha entès perfectament aquesta tendència global. No es tracta només d’assecar roba, sinó de viure millor a casa nostra, amb més ordre i menys estrès. Aquest estenedor és un clar exemple d’aquesta visió.
Aquest estenedor no és cap secret amagat: la seva valoració per part dels clients és de 4,8 estrelles sobre 5. La gent l’està adorant i les existències, com sol passar amb els productes virals de Lidl, volen.
No és un simple estenedor; és una inversió en el nostre temps, el nostre espai i la nostra tranquil·litat. Una decisió intel·ligent que us pot canviar el dia a dia. Què més podem demanar a un objecte tan quotidià?