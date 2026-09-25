8 millors platges de Fuerteventura: ruta i consells

Fuerteventura, l’illa més antiga de l’arxipèlag canari, emergeix de l’Atlàntic com un desert flotant esculpit pel vent i el pas de milions d’anys d’erosió volcànica. Lluny del turisme de masses uniforme, aquest territori declarat Reserva de la Biosfera amaga racons on la sorra daurada i les aigües de color turquesa rivalitzen amb el Carib, definint el mapa de les millors platges de Fuerteventura.
La meteorologia de l’illa està completament condicionada pels vents alisis, un factor clau que exigeix planificar la ruta dividint l’estada entre el nord, amb base a Corralejo, i el sud, a la península de Jandía. La connectivitat és senzilla gràcies a l’eix viari principal format per les carreteres FV-1 i FV-2, que recorren l’illa de punta a punta en un trajecte de poc més de 100 quilòmetres.
A continuació, analitzem les vuit fites geogràfiques que has de conèixer per descobrir la veritable essència d’aquest litoral atlàntic.
Cofete: la més espectacular de les millors platges de Fuerteventura
Situada a la costa de sotavall de la península de Jandía, aquesta platja mítica s’estén al llarg de 12 quilòmetres de sorra fosca sota la mirada imponent del massís de Jandía, que s’eleva a més de 800 metres d’altitud. L’accés es realitza per una pista de terra exigent que requereix paciència, de manera que esdevé una de les millors platges de Fuerteventura per desconnectar de la civilització.
Grandes Playas de Corralejo
Aquest sector del nord de l’illa, integrat en el Parc Natural de les Dunes de Corralejo, ofereix quilòmetres de sorra blanca d’origen orgànic que es barregen amb aigües increïblement cristal·lines. És la zona ideal per als amants dels esports nàutics i compta amb una vista panoràmica espectacular cap a l’illa de Lobos, situada a només 2 quilòmetres de distància marítima.
Sotavento
La platja de Sotavento és mundialment coneguda per la seva llacuna natural de gairebé 3 quilòmetres de longitud que es forma durant les marees altes gràcies a una barrera de sorra paral·lela a la costa. Aquest fenomen dinàmic la converteix en l’epicentre internacional del windsurf i el kitesurf, on la força del vent esdevé un espectacle visual constant.
Esmeralda
Situada entre Costa Calma i Sotavento, aquesta petita cala de transició destaca per la seva tranquil·litat i per estar relativament protegida de les ràfegues de vent més intenses. Les seves aigües de tonalitats verdes i sorra fina daurada la fan un lloc excel·lent per a aquells viatgers que busquen un bany relaxat sense les corrents extremes de la costa oest.
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La Concha a El Cotillo
Aquesta badia natural en forma de ferradura es troba al nord-oest de Fuerteventura i compta amb un escull natural que frena la fúria de l’oceà obert. Amb una sorra finíssima i unes aigües que semblen una piscina natural, és un dels racons predilectes per viure una posta de sol inoblidable sobre els penya-segats basàltics.
Bajo de la Burra
Coneguda popularment com la platja de les crispetes o popcorn beach, aquest tram de costa a prop de Corralejo s’ha fet famós per la seva singular vora coberta de rodòlits, que són algues calcàries blanques fossilitzades. Encara que no és una platja per prendre el sol de manera convencional, el seu interès geològic és de primer ordre i recorda la importància de conservar intacte aquest fràgil ecosistema marí.
Ajuy
Ajuy representa la cara més antiga de les illes Canàries, on es poden observar colades de lava basàltica que es remunten a més de 70 milions d’anys en el passat geològic. La seva platja de sorra completament negra contrasta dramàticament amb l’escuma blanca de les onades, creant una atmosfera gòtica a les portes de les seves famoses coves marines.
Alzada
Aquesta petita platja salvatge, encaixada al límit sud de les dunes de Corralejo, és menys freqüentada que les seves veïnes del nord i ofereix un ambient íntim d’una bellesa excepcional. Envoltada de formacions de pedra volcànica fosca, és una lliçó viva de la violència geològica i la pau sorrenca que defineixen la personalitat única de Fuerteventura.
Com organitzar el teu viatge a Fuerteventura
Per copsar toda la magnitud d’aquest territori, es recomana planificar una estada mínima d’entre 5 i 7 dies, temps necessari per recórrer la xarxa de carreteres integrada per la FV-1 i la FV-2. Disposar d’un vehicle de lloguer és imprescindible per connectar els punts més aïllats de la costa oest amb les extenses planes de l’interior sense dependre de la limitada xarxa de transport públic.
Pel que fa a la gastronomia, cal evitar els restaurants exclusivament turístics dels passejos marítims i buscar les tavernes de producte local de l’interior o pobles pesquers com Las Playitas, on serveixen peix fresc del dia com la vella o el mero. Acompanya sempre aquests plats amb un autèntic formatge majorer amb denominació d’origen, elaborat amb llet de cabra autòctona, un producte que ha obtingut reconeixements internacionals.
Seràs capaç de resistir-te a la crida del vent en els penya-segats salvatges de Cofete o preferiràs perdre’t en el silenci gairebé místic de les dunes de Corralejo?