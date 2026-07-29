LALIGA ha publicat Tech Powerhouse 2026, un observatori amb vocació anual sobre tecnologia, intel·ligència artificial i innovació aplicada al futbol, elaborat conjuntament amb la consultora especialitzada en estratègia i innovació esportiva 380AMK.
Per a l’elaboració de Tech Powerhouse 2026 s’han analitzat més de 50 informes sectorials i econòmics i s’han realitzat entrevistes en profunditat a 22 experts, un benchmarking de les principals lligues europees, així com l’anàlisi de casos d’èxit, recerca aplicada i aportacions d’experts nacionals i internacionals. El document examina tant les tecnologies que transformaran l’esport durant la pròxima dècada com les capacitats que les organitzacions necessiten desenvolupar per adoptar-les, com és el cas de la incorporació de perfils professionals híbrids.
El llançament es basa en més d’una dècada d’inversió i transformació tecnològica de LALIGA, durant la qual l’organització ha desenvolupat solucions pròpies, ha impulsat l’ús compartit de les dades entre els clubs, ha creat un ecosistema de recerca aplicada i ha integrat la intel·ligència artificial en els seus processos interns, acumulant un ampli know-how.
“La tecnologia, i en particular la IA, s’han convertit en una capacitat estratègica per créixer i generar valor per als clubs i els aficionats. Després de més d’una dècada d’aposta per la tecnologia des de LALIGA, volem contribuir al coneixement de la indústria compartint una visió objectiva sobre els grans canvis que marcaran el futur de l’esport. Això ha estat possible gràcies a la posició privilegiada que hem tingut com a actors durant els darrers anys, que ens ha permès col·laborar amb grans experts i reunir know-how d’alt valor que ara podem compartir”, ha afirmat Javier Tebas, president de LALIGA.
Tendències
Tech Powerhouse 2026 identifica diverses tendències que ja estan transformant la indústria esportiva i que acceleraran el seu desenvolupament durant els pròxims anys.
Entre aquestes, destaca l’evolució cap a la IA agèntica dins de les organitzacions, capaç d’automatitzar processos complexos i potenciar el valor de les competicions i els clubs; la creixent importància de la sobirania tecnològica i el control de les dades, un aspecte en què LALIGA ha posat especial èmfasi durant la darrera dècada, fins i tot amb la creació d’un departament dedicat exclusivament al compliance; també destaca el desenvolupament i l’ús de bessons digitals per a diferents casos d’ús, com ara optimitzar el rendiment esportiu, gestionar l’assistència als estadis o millorar l’experiència de l’aficionat; la consolidació dels smart stadiums com a entorns intel·ligents en constant evolució; i la hiperpersonalització de continguts i serveis basats en les dades mitjançant intel·ligència artificial, que ofereix experiències personalitzades.
L’informe també analitza l’impacte que tindran aquestes tecnologies en la gestió de les organitzacions esportives, la presa de decisions, la protecció dels continguts, la recerca científica o l’aparició de nous perfils professionals vinculats a l’esport i la tecnologia.
A més de l’anàlisi de tendències, Tech Powerhouse 2026 fa una breu anàlisi de l’estat tecnològic de les principals lligues europees i identifica els elements que diferencien el model de LALIGA, que és únic en la indústria.
Segons l’informe, l’ecosistema de LALIGA aglutina diferents elements clau diferencials, com ara el desenvolupament de tecnologia pròpia i la seva comercialització a través de Sportian, la joint venture creada conjuntament amb Globant, que inclou eines com Sportian Performance o Calendar Selector, desenvolupaments nascuts a LALIGA. Així mateix, LALIGA posa dades o eines avançades, a més de formació, al servei dels 42 clubs professionals.
Un altre dels elements destacats és l’ecosistema de recerca: el paper del departament de Football Intelligence com a ecosistema de recerca aplicada al rendiment esportiu, a través d’investigacions amb institucions acadèmiques i publicacions científiques. La revista científica Cuadernos de Psicología del Deporte ha reconegut LALIGA aquest any com a ecosistema de recerca esportiva líder a Europa.
També destaca el pla de transformació estructural: l’aposta per una transformació organitzativa basada en la intel·ligència artificial, integrant la IA de manera transversal en la presa de decisions i l’automatització de processos. En el marc d’aquest pla, LALIGA ha format el 100% dels seus empleats en diferents aspectes de la IA, des de l’ús d’eines d’intel·ligència artificial fins al coneixement del nou Reglament de la UE.
Aquest recorregut ha permès a LALIGA passar de consumir tecnologia a crear-la; d’utilitzar dades a convertir-les en coneixement; i de resoldre necessitats pròpies a oferir solucions a altres organitzacions esportives.
Tech Powerhouse 2026 constitueix la primera edició d’una publicació que tindrà continuïtat anual i que aspira a consolidar-se com una plataforma d’anàlisi sobre l’evolució tecnològica de l’esport.