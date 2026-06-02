LaLiga EA Sports bat el seu rècord històric d’assistència als estadis

LaLiga EA Sports ha tancat la temporada 2025/26 amb un nou rècord històric d’assistència als estadis de la màxima categoria del futbol espanyol, “consolidant l’extraordinari moment que viu la competició i el fort vincle entre el futbol i els seus aficionats”.
Segons va informar aquest dilluns, durant la temporada recentment finalitzada, un total d’11.693.679 espectadors van acudir als estadis de LaLiga EA Sports, superant l’anterior registre històric i confirmant la tendència ascendent que experimenta la competició en els últims anys. Aquesta xifra suposa un increment del 4,2% respecte a la temporada 2024/25.
A més, es va establir un nou rècord històric en aconseguir el 84,9% d’ocupació en els estadis. Així mateix, es va registrar l’assistència mitjana més alta des de 2014/15, amb 31.018 espectadors, “reflectint el creixent interès i la fidelitat dels aficionats cap a la competició”.
“Aquestes dades adquireixen encara major rellevància quan diversos estadis han sofert limitacions d’aforament derivades d’obres de remodelació i millora de les seves instal·lacions, com el Spotify Camp Nou (FC Barcelona), el Coliseum (Getafe CF) o Abanca Balaídos (Celta). Precisament, aquest rècord històric també posa de manifest l’important esforç que estan realitzant els clubs de LaLiga EA Sports per a continuar impulsant la transformació i modernització de les seves infraestructures, amb l’objectiu d’oferir una millor experiència als aficionats i adaptar els estadis a les seves noves demandes”, va explicar.
L’evolució positiva de les dades d’assistència i ocupació “confirma que el futbol professional espanyol continua gaudint d’una magnífica salut i d’una enorme capacitat d’atracció, tant dins com fora dels estadis”. Mancant el balanç final d’assistència també en LaLiga Hypermotion, LaLiga valora “molt positivament aquesta nova fita, que reflecteix el compromís conjunt de clubs i aficionats per continuar projectant el futbol espanyol i consolidant una experiència cada vegada més atractiva i pròxima per a tots els seguidors”.