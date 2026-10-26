Sant Pol de Mar (Barcelona) va acollir aquest diumenge una nova activació territorial de LALIGA BARES amb motiu de l’ELCLÁSICO, el partit entre el FC Barcelona i el Real Madrid corresponent a la desena jornada de LALIGA EA SPORTS. La localitat es va vestir amb la imatge de LALIGA BARES i va reunir veïns, hostalers i aficionats en una jornada protagonitzada pels exjugadors del FC Barcelona Rafinha Alcántara i Lluís Carreras.
Sant Pol de Mar va ser escollida per la concentració i la implicació dels seus establiments oficials, així com per la seva capacitat d’acostar l’experiència de LALIGA als aficionats fora de l’estadi. La iniciativa busca reconèixer els bars que aposten per retransmetre el futbol de manera legal i que converteixen cada jornada en una experiència compartida per als seus clients.
Rafinha va visitar Cuina Burger, El Jardí de Sant Pau, Brassa Nova i Nou 49, on va compartir la prèvia del partit amb aficionats i hostalers. Lluís Carreras, nascut a Sant Pol de Mar, va fer de fil conductor d’una jornada amb activitats, contingut audiovisual i experiències vinculades a l’ELCLÁSICO. «Per a Sant Pol de Mar és un orgull acollir una iniciativa com LALIGA BARES, que reconeix el paper dels nostres hostalers i permet que els veïns gaudeixin d’un partit tan especial en un ambient proper i compartit», va afirmar Lluís Carreras.
PRIMER ELCLÁSICO DE LA TEMPORADA
L’enfrontament entre el FC Barcelona i el Real Madrid va tornar a convertir-se en la cita esportiva més destacada del cap de setmana. La històrica rivalitat entre tots dos clubs, la qualitat de les seves plantilles i la competitivitat dels seus partits van fer del primer ELCLÁSICO de la temporada 2026/27 un esdeveniment seguit per milions d’aficionats arreu del món, la repercussió del qual va transcendir els 90 minuts de joc.
En aquesta ocasió, amb l’Spotify Camp Nou com a escenari del partit, LALIGA BARES va traslladar part d’aquell ambient a Sant Pol de Mar, apropant l’experiència de l’ELCLÁSICO als establiments de la localitat. La presència de Rafinha Alcántara, que coneix l’exigència d’aquest partit després de la seva trajectòria al conjunt blaugrana, va permetre als aficionats compartir la prèvia amb un futbolista que ha participat en una de les rivalitats més reconegudes de l’esport.
«L’ELCLÁSICO sempre es viu d’una manera especial, i poder compartir la prèvia amb els aficionats als bars de Sant Pol de Mar ha estat una experiència molt bonica. Aquests establiments són una part fonamental de la manera com es viu el futbol, perquè reuneixen persones de diferents generacions al voltant d’una mateixa passió», va assenyalar Rafinha Alcántara.
BARS
Sota aquest lema, LALIGA BARES va tornar a posar en valor el paper de l’hostaleria com a punt de trobada per als aficionats. Partits com l’ELCLÁSICO posen especialment de manifest aquesta dimensió social del futbol. L’expectació que generen, la rivalitat entre totes dues aficions i l’emoció de cada jugada converteixen els bars en espais on compartir l’experiència del partit, des dels moments previs fins al resultat final. Una manera de viure el futbol que complementa l’experiència dels estadis i que forma part de la cultura esportiva del nostre país.
L’activació de Sant Pol de Mar s’emmarca en la programació territorial de LALIGA BARES per a la temporada 2026/27, amb la qual la competició busca estrènyer la seva relació amb l’hostaleria i donar visibilitat als establiments oficials. Després de passar per Ampuero (Cantàbria) a l’inici de la temporada, la iniciativa va arribar a Catalunya aprofitant una de les dates més destacades del calendari de LALIGA EA SPORTS i continuarà el seu recorregut per Espanya amb noves experiències i elements sorpresa.