Aurelio Rojas, cardiòleg: «Menjar sa no et salva: sopar tard pot danyar la teva salut greument»

Totes hem escoltat fins a la sacietat que menjar sa és la clau per a una vida llarga i plena. Comprem productes frescos, evitem els processats i ens esforcem per mantenir una dieta equilibrada. Però, què passaria si et digués que, malgrat tot aquest esforç, hi ha un error fonamental que pot estar dinamitant la teva salut sense que te n’adonis? Un factor ocult que, segons els experts, podria ser tan decisiu com el que poses al plat.
Aquesta revelació, gairebé un secret, arriba de la mà de la ciència més recent i posa el focus en un aspecte que fins ara havíem infravalorat. Un cardiòleg de renom ha sacsejat el panorama de la salut amb una afirmació contundent que ens obliga a reexaminar els nostres hàbits nocturns. El seu avís és imprescindible si vols protegir el teu cor i el teu benestar general.
El cop de realitat del Dr. Aurelio Rojas
El doctor Aurelio Rojas, un cardiòleg amb anys d’experiència, ha estat claríssim: «Menjar sa no et salva: sopar tard pot danyar la teva salut greument». Aquesta declaració, que ens fa replantejar-ho tot, no és una opinió qualsevol. El doctor cita un treball publicat a la prestigiosa revista Arteriosclerosis, Thrombosis, and Vascular Biology, que confirma allò que moltes de les nostres àvies ja intuïen fa temps.
«El meu avi deia que de bons sopars hi ha les sepultures plenes», recorda el Dr. Rojas. Aquesta dita popular, que podria semblar un simple refrany, ara té el suport científic. La crononutrició, la disciplina que estudia el millor moment per menjar, ens adverteix que el nostre cos no processa els aliments de la mateixa manera a totes les hores del dia. El moment és tan vital com la qualitat del que mengem.
La ciència darrere de l’hora del sopar
El cardiòleg detalla un estudi fascinant per entendre l’abast d’aquesta advertència. Els investigadors van dividir els participants en dos grups. Tots dos consumien les mateixes calories, seguien la mateixa dieta saludable i realitzaven la mateixa activitat física. L’única variable que va canviar va ser l’hora del sopar: un grup va sopar tres hores abans d’anar-se a dormir, mentre l’altre ho feia més tard.
Els resultats van ser esgarrifosos. El grup que sopava abans va mostrar paràmetres de salut cardíaca significativament millors. Es va observar un menor nivell de cortisol nocturn (l’hormona de l’estrès), un descens més eficient de la freqüència cardíaca durant la nit i una reducció de la pressió arterial nocturna. A més, van presentar una millor regulació del sistema nerviós autònom i una sensibilitat a la insulina superior. Totes aquestes són claus definitives per a un cor sa i fort.
No es tracta de deixar de menjar el que ens agrada, sinó d’entendre que el nostre cos té un rellotge intern que hem de respectar si volem veure els autèntics beneficis de la nostra dieta.
El Dr. Rojas insisteix en que, tot i que aquest estudi és preliminar i no va avaluar directament infarts o mortalitat, la conclusió és clara: el nostre organisme respon de manera molt diferent a un mateix àpat segons l’hora a la qual el consumim. És una de les solucions més simples i efectives per millorar la nostra salut, sovint overlooked.
L’impacte de sopar tard en el metabolisme
Aquesta idea no és un cas aïllat. Un altre estudi, publicat a Nutrition & Diabetes, reforça aquesta tendència preocupant. Aquesta investigació va trobar que les persones que ingerien més de la meitat de les seves calories diàries després de les 17 hores tenien una salut metabòlica considerablement pitjor. Això es tradueix en un risc augmentat de desenvolupar diabetis tipus 2 i, encara més important, de patir malalties cardiovasculars.
La raó d’aquest fenomen resideix en els nostres ritmes circadians. El nostre cos està dissenyat per digerir i metabolitzar els aliments de manera òptima durant les hores de llum. Quan forcem el sistema a treballar intensament durant la nit, alterem aquests ritmes naturals, provocant una cascada d’efectes negatius que passen desapercebuts fins que el dany ja és considerable. És un error comú que totes podem corregir.
El nostre horari, la nostra salut
Així doncs, la lliçó és clara i el missatge viral: no només importa què sopem, sinó quan ho fem. Ajustar les nostres finestres d’ingesta i alinear-les amb les hores de llum no és una moda passatgera, sinó una estratègia imprescindible per a la nostra salut a llarg termini. Potser és hora de recuperar aquells horaris de sopar que les nostres àvies trobaven tan naturals, o de començar a planificar el nostre últim àpat del dia amb molta més consciència.
Aquesta és una d’aquelles informacions que, un cop la coneixes, no pots ignorar. El nostre cos ens està parlant, i la ciència ens dóna les eines per escoltar-lo. Ara la solució la tenim a les nostres mans: canviar un petit hàbit pot tenir un impacte gegant en el nostre benestar. Què esperem per aplicar aquest truc senzill al nostre dia a dia?