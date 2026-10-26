Aquesta és la pitjor cervesa 0,0 torrada segons l’OCU: el veredicte ha dividit els consumidors

L’informe, que analitza 23 cerveses 0,0 torrades del supermercat, ha generat una intensa discussió entre consumidors i experts cervesers. Quina és i per què ha estat tan criticada?
L’Organització de Consumidors i Usuaris (OCU) ha publicat recentment una comparativa de cerveses 0,0 torrades, un segment cada vegada més present a les prestatgeries. L’informe no només identifica la millor opció qualitat-preu, sinó que també assenyala una marca molt coneguda per la seva baixa puntuació en sabor, etiquetatge i composició. Les xarxes no van trigar a reaccionar, generant una polèmica que encara cueja.
Per què l’OCU ha avaluat les cerveses 0,0 torrades?
El consum de cervesa sense alcohol ha crescut notablement en els últims anys a Espanya. En especial, les cerveses torrades 0,0 han guanyat terreny entre aquells que busquen un sabor més intens però sense els efectes de l’alcohol. Per això, l’OCU va decidir analitzar aquest tipus concret de begudes, que sovint es venen amb una imatge “premium” però la qualitat de les quals no sempre està a l’altura del preu.
Aquest estudi, adreçat a consumidors habituals i ocasionals, pretén oferir una guia clara i objectiva sobre quines són les millors opcions del supermercat. L’avaluació inclou tant marques blanques com referències comercials reconegudes, que es distribueixen àmpliament arreu del país.
Així es va fer l’anàlisi: ingredients, sabor i preu
Per fer aquesta comparativa, l’OCU va analitzar un total de 23 cerveses 0,0 tipus torrat. Els criteris incloïen:
- Composició dels ingredients (aigua, malta, llúpol, additius)
- Valor nutricional (contingut en sucre, calories)
- Tast sensorial professional (gust, aroma, aspecte)
- Etiquetatge i informació al consumidor
- Relació qualitat-preu
Els tastos es van fer amb jutges experts, en sessions controlades, i la puntuació final es va obtenir a partir d’una mitjana ponderada entre tots aquests factors.
La pitjor del rànquing: una decepció inesperada
Entre totes les analitzades, la pitjor valorada va ser Amstel 0,0 Torrada, que va obtenir una puntuació de tan sols 39 sobre 100. L’OCU la qualifica de “poc equilibrada i amb un sabor molt artificial”, i destaca una elevada presència d’additius a la seva elaboració.
El més sorprenent és que es tracta d’una de les cerveses amb més presència a supermercats i bars, cosa que ha provocat desconcert entre els seus consumidors habituals, que consideren que ofereix una experiència correcta. Tot i això, segons l’OCU, ni el seu sabor, ni la seva formulació, ni la seva transparència en l’etiquetatge justifiquen el seu preu ni la seva popularitat.
Xarxes socials enceses: indignació i sorpreses
Les xarxes socials es van omplir de reaccions tan bon punt es va publicar l’informe. Alguns usuaris van confirmar les sospites sobre el seu sabor pla, mentre que d’altres van defensar la marca amb fermesa. “Jo la bec cada setmana i no hi noto res estrany”, escrivia un usuari a Twitter. Altres, per contra, es van mostrar alleujats en veure reflectida la seva experiència negativa.
També hi va haver debat sobre el paper d’aquestes avaluacions. Alguns van criticar l’enfocament tècnic de l’OCU, suggerint que el gust és molt personal. Altres van aplaudir que, finalment, es comenci a exigir qualitat també en productes sense alcohol.
Les millors cerveses 0,0 torrades del supermercat
A l’altra banda del llistat, van destacar dues marques: Mahou 0,0 Torrada i Especial Torrada 0,0 d’El Corte Inglés, ambdues amb més de 70 punts sobre 100. Es van valorar pel seu gust equilibrat, cos adequat i baixa presència d’additius. A més, ofereixen una bona relació qualitat-preu, cosa que valoren molt els consumidors habituals.
La marca blanca d’Eroski també va rebre bones crítiques, especialment pel seu etiquetatge clar i el seu gust acceptable pel preu.
Què tenir en compte a l’hora d’escollir una cervesa sense alcohol?
L’OCU recorda que no totes les cerveses 0,0 són iguals. Per triar bé convé:
- Llegir l’etiqueta i evitar les que tenen molts additius.
- Fixar-se en el contingut de sucres, que pot variar molt.
- Provar diverses marques fins trobar-ne una que combini bon gust i digestibilitat.
- No deixar-se portar només pel màrqueting o la presentació.
A més, cal tenir en compte que el procés per eliminar l’alcohol pot alterar el gust original. Les marques que hi inverteixen més solen oferir un perfil sensorial més cuidat.
Confiem en l’etiqueta o en el nostre paladar?
Aquest informe ha posat sobre la taula un debat necessari: realment estem bevent el que pensem? Moltes vegades, la fidelitat a una marca o l’hàbit ens impedeixen percebre que hi ha opcions millors, més sanes o més saboroses.
Amb aquesta anàlisi, l’OCU busca empoderar el consumidor, convidant-lo a mirar més enllà de l’envàs i apostar per la qualitat real i comprovada.
I tu? Estàs d’acord amb l’informe? Comparteix la teva experiència cervesera als comentaris i ajuda altres persones a descobrir la seva cervesa 0,0 ideal.