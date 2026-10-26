Dani Martín va preocupar els fans quan va anunciar que havia de cancel·lar els concerts de Barcelona a últim moment per una situació familiar “d’extrema gravetat”. Tots es van témere el pitjor i, efectivament, només un dia després ha compartit la mort del seu pare. En un missatge molt dur, el cantant confessa que va haver d’absentar-se d’urgència per estar al costat del pare en els seus últims moments. Afortunadament, va poder acompanyar-lo fins al final: “Vaig estar amb ell fins als seus últims moments amb les nostres mans agafades. Va ser el més sanador“.
Li ha sabut molt greu decebre els seus fans catalans, però la família és prioritària: “Aquestes dues nits us havia d’agafar la mà, Barna, però el meu pare la necessitava”. El pitjor de tot és que ha estat de manera inesperada: “De manera urgent i sense avisar, vaig haver de tornar de Barcelona a Madrid per estar amb ell en els seus últims moments amb les nostres mans agafades“. “Us demano perdó per no haver-me pogut pujar ni ahir ni avui a l’escenari, però, a vegades, la vida mana”, prossegueix en aquesta carta pública.
Dani Martín s’acomiada del pare
Dani Martín també ha donat les gràcies pel suport que han rebut ell i la seva família tot aquest temps i ha volgut continuar amb un missatge cap al pare: “Vola alt, capità“, diu mentre sona de fons la cançó que va dedicar-li fa un temps per acompanyar la fotografia dels seus pares caminant agafats de la mà que ha publicat. Els seus fans s’han quedat molt tocats amb el missatge de l’artista, a qui li esperen uns dies de dol molt i molt durs.
Des de la promotora ja va indicar-se, en el seu moment, que aquests dos concerts previstos al Palau Sant Jordi serien reprogramats per a pròximes dates. Serà més endavant quan sabrem quan agenden els concerts, quan l’artista sigui capaç de recuperar la normalitat després d’aquesta tan mala notícia.