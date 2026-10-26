Dani Martín preocupó a los fans cuando anunció que debía cancelar los conciertos de Barcelona en el último momento por una situación familiar «de extrema gravedad». Todos temieron lo peor y, efectivamente, solo un día después compartió la muerte de su padre. En un mensaje muy duro, el cantante confiesa que tuvo que ausentarse de urgencia para estar al lado de su padre en sus últimos momentos. Afortunadamente, pudo acompañarlo hasta el final: «Estuve con él hasta sus últimos momentos con nuestras manos entrelazadas. Fue lo más sanador«.

Le ha sabido muy mal decepcionar a sus fans catalanes, pero la familia es prioritaria: «Estas dos noches os tenía que tomar de la mano, Barna, pero mi padre la necesitaba». Lo peor de todo es que ha sido de manera inesperada: «De manera urgente y sin avisar, tuve que regresar de Barcelona a Madrid para estar con él en sus últimos momentos con nuestras manos entrelazadas«. «Os pido perdón por no haber podido subir ni ayer ni hoy al escenario, pero, a veces, la vida manda», prosigue en esta carta pública.

Dani Martín se despide de su padre

Dani Martín también ha dado las gracias por el apoyo que han recibido él y su familia todo este tiempo y ha querido continuar con un mensaje hacia su padre: «Vuela alto, capitán«, dice mientras suena de fondo la canción que le dedicó hace un tiempo para acompañar la fotografía de sus padres caminando tomados de la mano que ha publicado. Sus fans se han quedado muy afectados con el mensaje del artista, a quien le esperan unos días de luto muy, muy duros.

Dani Martín se despide de su padre en un mensaje muy triste | Instagram

Desde la promotora ya se indicó, en su momento, que estos dos conciertos previstos en el Palau Sant Jordi serían reprogramados para próximas fechas. Será más adelante cuando sabremos cuándo agendan los conciertos, cuando el artista sea capaz de recuperar la normalidad tras esta tan mala noticia.