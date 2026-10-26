La SeaWilding Conference 2026 reunirà del 28 al 30 d’octubre a l’Institut de Ciències del Mar (ICM-CSIC) de Barcelona experts internacionals en ciència, dret, ètica i conservació marina per debatre sobre el reconeixement de l’oceà com a subjecte de drets i explorar noves vies per a la protecció dels oceans.
La trobada, que celebra la segona edició i compta amb la col·laboració de la Bluewave Alliance (BWA), s’emmarca en la Dècada de les Ciències Oceàniques per al Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides. La conferència posa el focus en la necessitat de transformar la relació de la societat amb l’oceà, avançant cap a models que integrin el coneixement científic, la reflexió ètica i l’acció col·lectiva per reforçar-ne la protecció. Per fer-ho, les sessions s’articularan al voltant de dos eixos: l’aplicació al mar del marc dels drets de la natura i el canvi transformador com a reorganització profunda de visions, estructures i pràctiques.
La conferència comptarà amb referents internacionals de diversos àmbits, entre els quals destaquen François Sarano, doctor en oceanografia i fundador de Longitude 181; Paolo Guidetti, director de recerca de la Stazione Zoologica Anton Dohrn; Michelle Brender, assessora legal i responsable dels drets oceànics a Ocean Vision; Olivia Mandle, activista mediambiental i ambaixadora del Pacte Europeu pel Clima; Núria Almiron, catedràtica de comunicació i codirectora del UPF-Centre for Animal Ethics, i Silvia García, tècnica superior de l’àrea d’espècies i hàbitats marins protegits del Ministeri per a la Transició Ecològica.
«La protecció dels mars i els oceans exigeix anar més enllà de la sensibilització i avançar cap a una transformació. Iniciatives com la SeaWilding Conference permeten connectar el coneixement científic amb la reflexió ètica i l’acció col·lectiva, reunint actors de diversos àmbits per impulsar noves maneres d’entendre i protegir els ecosistemes marins. Des de la Bluewave Alliance, creiem que la col·laboració i la implicació de tota la societat són fonamentals per aconseguir un Mediterrani més saludable i sostenible», va explicar Cristina Gual, responsable de màrqueting i comunicació de la BWA.
TALENT JOVE
Acostar la conservació marina a una gran part de la ciutadania també és un dels objectius d’aquesta edició. Com a part del programa del congrés, el dijous 29 d’octubre a la tarda, el Port Olímpic de Barcelona acollirà una jornada oberta al públic que inclourà quatre taules rodones temàtiques. Hi participaran experts, professionals internacionals i organitzacions del sector per abordar diferents perspectives de la conservació i els drets de l’oceà.
La jornada comptarà amb la participació d’entitats com Innoceana, Associació Cetàcea, ECOP, Sustainble Ocean Alliance i Global Alliance for the Rights of Nature, entre d’altres, i s’organitza en col·laboració amb l’Associació SeaWilding, la Bluewave Alliance, Animalex i el Port Olímpic de Barcelona.
La segona edició de la conferència dona continuïtat a una iniciativa que busca connectar el coneixement científic amb l’acció col·lectiva per protegir els ecosistemes marins. El 2025, la Bluewave Alliance ja va col·laborar amb SeaWilding en la projecció d’«Ocean», el documental del reconegut divulgador científic David Attenborough dedicat a la importància dels oceans, les amenaces que afronten i les possibilitats de recuperació dels ecosistemes marins.
En aquesta nova edició, la Bluewave Alliance torna a col·laborar amb SeaWilding juntament amb altres organitzacions compromeses amb la protecció i la regeneració dels mars i els oceans, entre les quals hi ha Rewilding, Animalex, Institut de Ciències del Mar–CSIC, Barcelona Capital Nàutica, Underwater Gardens, Ecocean, Alive Foundation, Meridian, Sound Earth Legacy i l’Ajuntament de Barcelona.