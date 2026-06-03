Joan Vall, reelegit president del Col·legi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya

Joan Vall Gil ha estat reelegit president del Col·legi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya (CCJCC), un càrrec del qual va prendre possessió en 2023 i que ha estat revalidat amb una candidatura que ha estat única i que, per tant, la Mesa Electoral del CCJCC dona per proclamada.
La candidatura dona també continuïtat als càrrecs de vicepresidència, mantenint una paritat amb José Antonio González Fernández, com a vicepresident primer, i Noelia Acosta Sánchez, com a vicepresidenta segona.
El nou Consell Directiu, que presideix Joan Vall, està integrat per un equip que s’ha convertit en l’eix central de la candidatura, molt representatiu del sector i que aporta el seu coneixement i experiència a través d’11 vocalies (més els càrrecs de secretaria i tresoreria), una estructura sòlida per a aconseguir les fites claus del sector i la institució en els pròxims anys.
“Renovo el meu compromís de continuar impulsant el paper del Col·legi com a catalitzador per a reforçar el valor social de l’auditoria, eina fonamental de transparència i de generació de confiança en el teixit empresarial i també entre la ciutadania, i per a fer front als canvis tecnològics, com la IA, que estan transformant la nostra professió”, va remarcar Vall, qui també va apuntar que es continuarà treballant per a transmetre “l’orgull per la professió” per a atreure talent.
El president del CCJCC continuarà compaginant el seu càrrec amb la presidència de l’Arc Mediterrani d’Auditors (MESTRESSA, per les seves sigles de Arc Méditerranéen donis Auditeurs), entitat professional europea que treballa pels interessos conjunts dels professionals de comptes d’Espanya, França i Itàlia.
Vall és llicenciat en Administració i Direcció d’Empreses (ADE), Ciències Empresarials per la Universitat Abat Oliba (UAO), Learning to Grow edició VIII pel IESE. A més, és expert comptable acreditat pel Registre d’Experts Comptables (REC), membre del Registre Oficial d’Auditors de Comptes (ROAC) i sènior advisor de Grant Thornton.