L’illa Diagonal finançarà la renovació dels Jardins de Sant Joan de Déu

L’illa Diagonal finançarà la reforma dels Jardins de Sant Joan de Déu, situats al costat del centre comercial. L’objectiu del projecte és convertir aquest espai públic, urbanitzat a principis dels anys 90, en un lloc de trobada inclusiva, saludable i accessible.

Les obres de renovació dels jardins permetran crear un amfiteatre, diverses zones de joc, descans i espais verds, segons ha informat L’illa Diagonal.

Aquesta remodelació, que va ser aprovada l’11 de maig per l’Ajuntament de Barcelona, es durà a terme gràcies al conveni signat entre L’illa Diagonal i el consistori. Per a executar la reforma, que està previst que comenci a principis de 2024, L’illa Diagonal farà una donació de 3,8 milions d’euros.

El gerent del centre comercial, Gerard Cutal, ha posat en valor el gran acolliment del consistori al projecte de reforma i ha destacat “la important millora per a la zona que suposarà la transformació dels Jardins de Sant Joan de Déu”. En aquesta línia, ha assenyalat que tant els jardins com el nou exterior de L’illa –també en procés de reforma–, contribuiran a “enriquir la vida comunitària que es pot desenvolupar en l’entorn, i resultarà un lloc de trobada inclusiva i accessible per a tots”.

Des de la signatura d’arquitectura i paisatgisme Batlleiroig, encarregada de la renovació de tots dos espais, assenyalen que la reforma anirà alineada amb el concepte de la biofilia. “Per a aquest projecte també ens hem proposat fomentar el vincle entre les persones i l’entorn natural, donant protagonisme a la vegetació amb l’objectiu que els usuaris puguin gaudir dels espais verds”, van explicar.

Oci infantil i vegetació

El projecte de remodelació dels Jardins de Sant Joan de Déu, que s’emmarca en la reforma del centre comercial iniciada el passat estiu, contempla la construcció d’un amfiteatre, situat al costat de l’umbracle exterior de 200 metres de longitud que L’illa Diagonal està aixecant en el seu exterior. Aquest amfiteatre estarà compost per una gradería de 12 nivells i un espai inferior lliure de 85 m², que permetrà gaudir d’activitats diverses.

Entre els elements més rellevants del projecte també destaquen les noves àrees de joc infantil, que incorporaran una cúpula gegant, un llit elàstic, gronxadors i una zona d’escalada, entre altres elements d’oci.

Els jardins comptaran a més amb una zona lúdica de refresc on s’instal·laran diversos elements i estructures que expulsen aigua, de manera que tant nens com adults podran gaudir de l’entorn en els mesos més calorosos de l’any. La instal·lació es retirarà durant els mesos d’hiverno, deixant una gran esplanada que podrà destinar-se a diferents activitats.

Quant a la vegetació, es conservarà el màxim número d’arbratge existent i es millorarà la qualitat dels espais verds i la seva biodiversitat.

Reforma de l’illa Diagonal

La renovació dels jardins complementa el projecte de reforma que L’illa Diagonal va començar el passat estiu i que actualment se centra en la construcció de l’umbracle exterior, confrontant amb els Jardins de Sant Joan de Déu. Aquest espai potenciarà l’exterior del centre comercial, reforçarà l’entorn verd de la zona i acollirà nous espais de restauració.

Així mateix, proporcionarà una millora tèrmica a les botigues que redundarà en un menor consum energètic, afavorint la sostenibilitat. En paral·lel, també s’està renovant l’interior del centre comercial amb la creació de diverses zones de descans i millora de diversos elements arquitectònics.