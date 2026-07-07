Homming, companyia proptech especialitzada en property management, després de consolidar la seva evolució estratègica i captar l’atenció del sector al SIMA 2026, fa un pas més cap a una gestió assistida per intel·ligència artificial, en què la tecnologia ajuda els equips a prendre millors decisions i a reduir les tasques manuals.
La companyia ha anunciat el desplegament d’una evolució de la seva plataforma amb tres noves capes d’intel·ligència artificial integrada que, més que eines aïllades, funcionen com un sistema intel·ligent capaç d’acompanyar i optimitzar el dia a dia dels gestors professionals, reduint-ne la càrrega operativa. Això els permetrà augmentar la capacitat de gestió i millorar la presa de decisions.
Segons ha informat, aquest llançament respon a una realitat de mercat marcada per la fragmentació de les eines i una complexitat creixent tant en l’àmbit regulador com en l’operatiu. Davant aquest context, homming incorpora tres noves funcionalitats disruptives basades en IA: un assistent conversacional per consultar la cartera de lloguers amb llenguatge natural, un escàner intel·ligent de factures i un generador d’informes personalitzats.
L’assistent conversacional intel·ligent permet als gestors consultar i operar tota la seva cartera utilitzant llenguatge natural. A diferència dels chatbots genèrics, no només respon preguntes, sinó que coneix el context operatiu de cada cartera i de tot el cicle del lloguer —des de la comercialització fins a la conciliació bancària—, fet que permet localitzar contractes, detectar impagaments o incidències i executar tasques sense necessitat de navegar pel programari.
Per la seva banda, l’escàner automàtic de factures és una eina de visió artificial i lectura intel·ligent que processa i registra automàticament les factures de proveïdors i les incidències, reduint els errors derivats de la introducció manual de dades. Finalment, el generador d’informes personalitzats amb IA interpreta el volum financer de la cartera i proporciona informes a mida per a propietaris i inversors de manera molt més àgil, garantint una transparència i traçabilitat totals.
Intel·ligència proactiva
El desenvolupament d’aquesta tecnologia va començar fa més d’un any, quan homming va detectar que el mercat necessitava alguna cosa més que un programari capaç de registrar operacions aïllades. L’objectiu era crear un sistema operatiu que interpretés tota la informació, proposés accions de valor i ajudés a executar-les amb èxit. El desplegament s’ha fet de manera progressiva per integrar la IA de forma natural en el flux de treball diari dels gestors.
«Fa anys que veiem com els gestors professionals de carteres de lloguer treballaven amb eines fragmentades: un programari per als contractes, un altre per als cobraments i fulls de càlcul per al seguiment financer. El mercat del lloguer ha crescut en volum i complexitat reguladora, però les eines no avançaven al mateix ritme. Ara, amb aquestes tres capes d’IA que hem incorporat, passem a un model més preventiu, en què la tecnologia ajuda a detectar situacions abans que generin una incidència», va explicar Jorge Montero, CEO i cofundador de homming.
L’automatització intel·ligent de homming impacta directament en tasques sistemàtiques que requereixen criteri, com ara la conciliació bancària de cobraments i reserves, les liquidacions als propietaris, l’enviament massiu de factures o el seguiment d’incidències. En reduir la càrrega dels processos manuals, les empreses milloren el control fiscal i comptable i, alhora, minimitzen els riscos operatius.
«La nostra IA està connectada directament a tot el cicle del lloguer, des de la verificació de l’inquilí en la fase prèvia al contracte fins a la conciliació bancària i les liquidacions als propietaris, perquè treballa sobre la informació i el context de la cartera dins de la plataforma. Pot localitzar un contracte pròxim a vèncer, detectar un pagament pendent o generar un informe sense que hagis de navegar pel programari. Això no és un chatbot, és una capa operativa integrada», va destacar Montero.
Des de homming consideren que l’aplicació d’aquestes capes d’IA permetrà evolucionar des d’una gestió centrada en tasques repetitives cap a una gestió més estratègica.
«En gestors amb carteres mitjanes i grans no parlem d’un estalvi de minuts a la setmana, sinó d’hores, cosa que pot representar més del 60% del temps de gestió. És temps que abans es destinava a tasques que ara la plataforma pot gestionar de manera autònoma: conciliacions, recordatoris, enviaments o informes. Aquest temps el gestor el pot reinvertir a captar nou negoci, millorar la relació amb els propietaris o, simplement, treballar amb menys càrrega operativa. El veritable valor no és només fer el mateix més ràpid, sinó poder escalar la cartera sense haver d’augmentar proporcionalment l’equip», va assenyalar el CEO de homming.
A mitjà termini, l’objectiu de homming és que el gestor només intervingui en aquelles decisions que realment requereixen el seu criteri, com les converses complexes, les negociacions o la resolució de casos excepcionals, mentre que la plataforma s’encarregarà de la resta de l’operativa.