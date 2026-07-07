Parlar tot sol no és solitud, és una eina cerebral per regular emocions i assajar decisions

Tots ho hem fet alguna vegada. Estàs davant del mirall o caminant pel carrer quan, de sobte, una frase s’escapa dels teus llavis. Miro als costats amb por, esperant que ningú t’hagi vist. Aquesta sensació de vergonya és, irònicament, l’error més gran que pots cometre contra la teva pròpia intel·ligència.
La cultura popular s’ha encarregat d’etiquetar aquest hàbit com un signe de solitud profunda o, pitjor encara, de desequilibri mental. Però la psicologia moderna ha fet un gir de 180 graus a aquesta idea. Parlar tot sol no és un símptoma de desconnexió; és, en realitat, una de les eines més sofisticades que utilitza el nostre cervell per mantenir-se a flot.
El motor intern de la regulació emocional
Quan articulem pensaments en veu alta, estem realitzant una tasca cognitiva molt més complexa del que sembla. En externalitzar el que passa al nostre cap, obliguem el cervell a passar d’un caos d’idees abstractes a una estructura lògica i lineal. És com netejar l’escriptori del teu ordinador després d’hores de treball intens.
Aquest procés és vital per a la regulació emocional. Quan sents ansietat o una frustració insuportable, el simple fet de verbalitzar el problema ajuda a reduir la intensitat de l’emoció. Escoltar les teves pròpies paraules et permet observar-te des de fora, traient pes a l’angoixa i tornant-te el control que havies perdut minuts abans.
No estem parlant d’al·lucinacions. Parlem d’una conversa dirigida i lògica. Si utilitzes aquesta tècnica per assajar una conversa difícil o prendre una decisió crítica, estàs entrenant el teu cervell per reaccionar amb més temprança davant de la realitat.
Més enllà de la solitud: un entrenament per a la ment
T’has adonat mai que, en intentar explicar un problema a una altra persona, la solució apareix sola? Això passa perquè el llenguatge obliga la ment a organitzar-se. En parlar tot sol, estàs eliminant l’intermediari i provocant aquest mateix efecte de claredat mental pel teu propi compte.
Els estudis indiquen que les persones que practiquen aquest hàbit de forma conscient tenen una major capacitat per executar tasques complexes. No necessites un interlocutor per ser brillant; sovint, tu ets la persona més capacitada per donar-te el millor consell. El teu cervell no necessita que ningú validi el discurs perquè el missatge tiri endavant en el teu sistema nerviós.
Com convertir aquest hàbit en la teva arma secreta
Si vols aprofitar aquest fenomen, deixa d’intentar reprimir-lo. La propera vegada que t’enfrontis a un repte laboral o personal, dedica uns minuts a “entrenar-lo” en veu alta. Descriu el problema, analitza les opcions i escolta’t a tu mateix. És l’equivalent psicològic a repassar un examen abans d’entrar a l’aula.
Aquesta eina és especialment efectiva per gestionar la impulsivitat. En posar en paraules les teves intencions abans d’actuar, actives àrees del còrtex prefrontal que solen estar adormides en moments d’estrès. És la diferència entre reaccionar per instint o respondre amb intel·ligència.
La ciència avala la teva salut mental
És important distingir: parlar tot sol és un signe de salut cognitiva quan s’utilitza com una eina d’enfocament. És una mostra que la teva ment està processant, analitzant i buscant solucions de manera activa. Lluny de ser un comportament que hagis d’amagar, és un senyal que estàs prenent les regnes del teu propi estat anímic.
Oblida’t de la mirada dels altres. La propera vegada que et sorprenguis mantenint una conversa amb tu mateix, somriu. Estàs fent exactament el que el teu cervell et demana per rendir millor, gestionar les teves pors i avançar amb pas ferm. Qui va dir que per ser escoltat necessitaves algú més a la sala?
Al final, la relació més important que mantens és la que tens amb tu mateix. I si aquesta relació s’enforteix parlant, què hi ha de dolent? La teva ment t’ho agrairà quan arribi la propera tempesta.