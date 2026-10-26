Grandvalira Resorts va informar que ha tancat la seva participació a la 47a Fira d’Andorra la Vella reafirmant, un any més, «les ganes de neu i les bones perspectives per a la nova temporada d’hivern».
L’estand de les estacions, amb la representació d’Ordino Arcalís, Pal Arinsal i Grandvalira, va despertar l’interès dels visitants durant tot el cap de setmana, confirmant la Fira com una cita destacada per als aficionats a l’esquí que volen avançar la compra dels seus Forfets de Temporada. Així, enguany ha tornat a augmentar el nombre de forfets venuts respecte de les darreres edicions de l’esdeveniment, mantenint la tendència a l’alça dels últims anys.
A més dels forfets, els visitants han tornat a mostrar interès per informar-se i garantir la seva plaça a les diferents escoles d’esquí de temporada, a través dels punts d’informació del Club Magic Ski (Grandvalira Pas de la Casa – Grau Roig i Ordino Arcalís), l’Avet Center (Grandvalira Soldeu – El Tarter) i l’Avet Center Snowplus (Pal Arinsal).
La Fira d’Andorra la Vella ha tornat a ser un punt de trobada essencial per als aficionats a l’esquí, que mantenen la tradició d’adquirir el seu forfet de temporada durant aquest esdeveniment. L’interès pels Forfets de Temporada Andorra Pass i Nord Pass posa de manifest la voluntat dels esquiadors de preparar la nova temporada de neu.
El període Promo, vigent fins al 9 de desembre, continua oferint estalvis que poden superar els 400 euros, en el cas de l’Andorra Pass per a no residents, per a aquells que decideixin fer la compra anticipada. A més, els clients que renoven el seu forfet de la temporada passada gaudeixen d’un 5% de descompte addicional.
Els visitants que han adquirit l’Andorra Pass o el Nord Pass durant la Fira han rebut una funda per als esquís de regal, mentre que els compradors del Forfet de Temporada Infantil per a no residents han rebut un gorro d’hivern, uns obsequis que han tingut molt bona acollida. Els Forfets de Temporada continuaran disponibles a preu Promo a través dels canals digitals de les estacions i a l’estand de Grandvalira Resorts d’Illa Carlemany, on es podrà continuar recollint el regal associat a l’Andorra Pass i al Nord Pass fins que s’esgotin les existències.
Entre les novetats d’aquesta temporada destaca la possibilitat d’obtenir l’Andorra Pass i el Nord Pass en format Mobile Pass, una modalitat que permet portar el forfet directament al telèfon mòbil i accedir als remuntadors sense necessitat de disposar d’una targeta física. A més, l’Andorra Pass incorpora La Parva, a Xile, entre les seves destinacions internacionals, ampliant les possibilitats d’esquiar durant l’estiu europeu.
Amb aquestes bones perspectives, Grandvalira Resorts afronta amb optimisme les pròximes setmanes, amb la mirada posada en l’inici de la temporada d’hivern, previst per al 4 de desembre, sempre que les condicions meteorològiques ho permetin.
Grandvalira Resorts ha gestionat un any més l’adquisició dels Forfets Extraescolar, Universitari i Acompanyant, facilitant així a les famílies andorranes l’obtenció dels diferents forfets en un mateix espai. Les activitats proposades per les estacions a la zona exterior han permès als més petits gaudir d’un primer contacte amb l’snowboard mitjançant el Burton Riglet i participar en els tallers d’iniciació al freestyle, tant en esquí com en snowboard, gràcies a les escoles de Grandvalira.
Enguany, a més, s’han incorporat llits elàstics a l’oferta d’activitats, que s’han afegit als tradicionals inflables de Pal Arinsal. Aquestes propostes han complementat les jornades de la Fira d’Andorra la Vella, apropant el món de la neu, l’esquí i les activitats de lleure de les muntanyes d’Andorra a les famílies que han assistit a la cita.