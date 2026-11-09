L’escola de negocis GBSB Global va reunir durant dues jornades de treball 17 empreses i 208 estudiants en una nova edició del seu Career Fair, celebrada a Barcelona i orientada a connectar el talent universitari amb el teixit empresarial.
La trobada està pensada per facilitar l’accés dels estudiants a oportunitats professionals, mitjançant un espai de networking amb els seus possibles ocupadors.
La primera jornada, celebrada el 2 de novembre, es va organitzar al voltant de tallers d’ocupabilitat i va comptar amb la participació de 175 estudiants. Els joves van treballar competències clau per afrontar processos de selecció, com ara la presentació del seu perfil professional, la preparació de candidatures i les habilitats de comunicació amb possibles ocupadors.
La segona part del Career Fair es va celebrar el 3 de novembre, amb l’assistència de 208 estudiants i 17 empreses de diferents sectors. Durant la trobada, van tenir l’oportunitat d’intercanviar experiències, conèixer perfils professionals i explorar possibles oportunitats de pràctiques i feina.
Entre les empreses participants, van destacar SAP, Infor, PTC, Hotel Arts Barcelona, W Barcelona, METT Barcelona, InnoEnergy, Indie Campers i Tenth Revolution Group, entre d’altres, fet que reflecteix la diversitat de sectors i perfils professionals presents a la trobada.
El responsable del Career, Alumni and Entrepreneurship Center (CAEC) de GBSB Global, Xavier Arola, va assenyalar que l’objectiu del Career Fair és que els estudiants «adquireixin coneixements acadèmics i desenvolupin la confiança i les eines necessàries per fer els primers passos en el mercat laboral».
«El Career Fair els permet preparar-se per als processos de selecció, establir contacte directe amb empreses i conèixer de primera mà les oportunitats professionals que ofereixen diferents sectors», va afegir.
El balanç de l’edició del 2026 del Career Fair de GBSB es va tancar amb una valoració «molt positiva» per part dels estudiants, que durant la primera jornada van aprendre a reforçar la seva confiança i millorar les seves candidatures i, durant la segona, a interactuar amb representants empresarials en espais de networking.
El Career Fair forma part de les iniciatives impulsades pel CAEC de GBSB Global, des del qual la institució promou el desenvolupament professional, l’emprenedoria i la connexió amb l’entorn empresarial.
Amb aquest tipus de trobades, l’escola reforça el seu model educatiu basat en l’aprenentatge pràctic, la internacionalització i la preparació de professionals capaços de respondre a les necessitats d’un mercat laboral en transformació constant.
Els pròxims 23 i 24 de novembre, GBSB Global celebrarà una nova edició del Career Fair al seu campus de Madrid, mentre que els dies 26 i 27 de novembre tindrà lloc l’edició en línia d’aquesta trobada.