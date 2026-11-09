El nou snack de Mercadona que costa poc i enganxa a qui el prova

Les tortites de blat de moro sabor campestre d’Hacendado s’han convertit en un dels productes més comentats a les xarxes. El seu gust suau però addictiu, el format pràctic i el preu assequible han generat una onada de comentaris positius entre qui busca un tentempié saludable sense renunciar al plaer de picar.
Un sabor diferent que atrapa
A primera vista, semblen unes tortites més. Però només cal fer el primer mos per notar-ne la diferència. El sabor “campestre” barreja notes especiades suaus amb un fons de blat de moro que no embafa. No és un snack salat típic ni tampoc dolç: és un terme mig que enganxa justament per això.
Estan elaborades amb un 95% de blat de moro i no contenen ingredients artificials innecessaris. La seva textura cruixent i fina les fa molt agradables al paladar, sense la greixor d’altres alternatives.
Diverses opinions d’usuaris a xarxes ho confirmen: “No sóc fan dels snacks, però aquestes tortites m’han sorprès”, comenta @LauraCatas a X. Un altre usuari afegeix: “Les vaig portar a l’oficina per compartir i van desaparèixer en minuts”.
Comoditat en cada bosseta
Un dels encerts del producte és el format: venen en un paquet amb quatre bossetes individuals. Això les converteix en una opció fàcil de transportar i controlar en quantitat.
Vas a la feina i necessites alguna cosa a mig matí? Una bosseta. Viatge llarg? En fiques una a la motxilla. Tarda de platja o muntanya? Un altre ús ideal. En no haver d’obrir una bossa gran, s’eviten excessos i es manté la frescor.
A més, l’envàs és discret, pràctic i reciclable, cosa que suma punts per a qui busca opcions més sostenibles sense complicar-se.
Preu just, sense lletra petita
Amb un preu de 1,75 € pel paquet de quatre bossetes, aquest snack es posiciona com una alternativa econòmica davant altres productes similars del mercat. Mentre moltes opcions “saludables” superen els tres euros per una sola bossa, aquestes tortites ofereixen una bona relació qualitat-preu.
En comparació, altres productes semblants de marques gourmet poden duplicar el preu sense oferir una diferència clara en sabor o qualitat. Aquí, Mercadona segueix fidel a la seva estratègia: oferir productes atractius sense inflar els costos.
Qui les prova coincideix que “pel que costen, valen totalment la pena”. No és un luxe, però tampoc es percep com un producte de segona.
L’efecte boca-orella: com es torna viral
La clau del seu èxit està en el boca-orella digital. En poques setmanes, les tortites sabor campestre han aparegut en desenes de vídeos a TikTok, ressenyes a Instagram i publicacions en fòrums de compra.
“No m’esperava res d’aquestes tortites, i ara no puc deixar de comprar-les”, diu un comentari en un grup de Facebook sobre productes virals. Aquesta espontaneïtat és la que ha empès el producte cap a l’estrellat.
A més, formen part d’una tendència creixent: la cerca d’snacks que siguin més que un caprici. Combinen el saludable amb el saborós, el ràpid amb l’accessible. I això, en temps de presses i consciència alimentària, suma molts punts.
En el mateix prestatge de novetats, Mercadona ha llançat altres productes com xips vegetals, hummus en mini envasos i crackers amb llavors. Però de moment, les tortites campestres s’emporten el protagonisme.
Snack del mes… o de l’any?
La clau d’aquest producte és el seu equilibri: ni massa saludable ni un caprici buit. Satisfà aquesta necessitat intermèdia de picar alguna cosa bona sense remordiments ni complicacions.
Ja l’has provat tu? Explica’ns si també t’ha conquerit o si tens un snack favorit de Mercadona que ningú no coneix encara. La teva pròxima addicció pot estar més a prop del que imagines.