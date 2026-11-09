El nuevo snack de Mercadona que cuesta poco y engancha a quien lo prueba

Las tortitas de maíz sabor campestre de Hacendado se han convertido en uno de los productos más comentados en las redes. Su sabor suave pero adictivo, el formato práctico y el precio asequible han generado una ola de comentarios positivos entre quienes buscan un tentempié saludable sin renunciar al placer de picar.

Un sabor diferente que atrapa

A primera vista, parecen unas tortitas más. Pero solo hace falta dar el primer bocado para notar la diferencia. El sabor “campestre” mezcla notas especiadas suaves con un fondo de maíz que no empalaga. No es un snack salado típico ni tampoco dulce: es un término medio que engancha justamente por eso.

Están elaboradas con un 95% de maíz y no contienen ingredientes artificiales innecesarios. Su textura crujiente y fina las hace muy agradables al paladar, sin la grasa de otras alternativas.

Diversas opiniones de usuarios en redes lo confirman: “No soy fan de los snacks, pero estas tortitas me han sorprendido”, comenta @LauraCatas en X. Otro usuario añade: “Las llevé a la oficina para compartir y desaparecieron en minutos”.

Comodidad en cada bolsita

Uno de los aciertos del producto es el formato: vienen en un paquete con cuatro bolsitas individuales. Esto las convierte en una opción fácil de transportar y controlar en cantidad.

¿Vas al trabajo y necesitas algo a media mañana? Una bolsita. ¿Viaje largo? Metes una en la mochila. ¿Tarde de playa o montaña? Otro uso ideal. Al no tener que abrir una bolsa grande, se evitan excesos y se mantiene la frescura.

Además, el envase es discreto, práctico y reciclable, lo que suma puntos para quienes buscan opciones más sostenibles sin complicarse.

Precio justo, sin letra pequeña

Con un precio de 1,75 € por el paquete de cuatro bolsitas, este snack se posiciona como una alternativa económica frente a otros productos similares del mercado. Mientras muchas opciones “saludables” superan los tres euros por una sola bolsa, estas tortitas ofrecen una buena relación calidad-precio.

En comparación, otros productos similares de marcas gourmet pueden duplicar el precio sin ofrecer una diferencia clara en sabor o calidad. Aquí, Mercadona sigue fiel a su estrategia: ofrecer productos atractivos sin inflar los costos.

Quienes las prueban coinciden en que “por lo que cuestan, valen totalmente la pena”. No es un lujo, pero tampoco se percibe como un producto de segunda.

El efecto boca a boca: cómo se vuelve viral

La clave de su éxito está en el boca a boca digital. En pocas semanas, las tortitas sabor campestre han aparecido en decenas de vídeos en TikTok, reseñas en Instagram y publicaciones en foros de compra.

“No me esperaba nada de estas tortitas, y ahora no puedo dejar de comprarlas”, dice un comentario en un grupo de Facebook sobre productos virales. Esta espontaneidad es la que ha impulsado el producto hacia el estrellato.

Además, forman parte de una tendencia creciente: la búsqueda de snacks que sean más que un capricho. Combinan lo saludable con lo sabroso, lo rápido con lo accesible. Y eso, en tiempos de prisas y conciencia alimentaria, suma muchos puntos.

En la misma estantería de novedades, Mercadona ha lanzado otros productos como chips vegetales, hummus en mini envases y crackers con semillas. Pero de momento, las tortitas campestres se llevan el protagonismo.

¿Snack del mes o del año?

La clave de este producto es su equilibrio: ni demasiado saludable ni un capricho vacío. Satisface esa necesidad intermedia de picar algo bueno sin remordimientos ni complicaciones.

¿Ya las has probado tú? Cuéntanos si también te han conquistado o si tienes un snack favorito de Mercadona que nadie conoce aún. Tu próxima adicción puede estar más cerca de lo que imaginas.