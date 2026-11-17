La doctora Ana Pérez-Alzueta, ginecòloga especialista en fertilitat de Fertilab Barcelona, va explicar que «un dels dubtes més habituals a la consulta és com saber quants òvuls queden i què significa aquesta informació per a les possibilitats de ser mare. La reserva ovàrica ens orienta sobre la quantitat d’òvuls, però no sobre la seva qualitat, que també té un paper fonamental en la fertilitat».
Des de Fertilab Barcelona van assenyalar que moltes dones desconeixen com evoluciona la seva fertilitat, quina informació en poden obtenir i quines opcions hi ha si volen posposar la maternitat. Malgrat els avenços en medicina reproductiva, encara persisteixen alguns tabús que dificulten parlar amb naturalitat de qüestions com l’edat, les dificultats per concebre o la preservació d’òvuls.
Amb el pas dels anys, tant la quantitat com la qualitat dels òvuls disminueixen de manera natural, fet que pot dificultar les possibilitats d’aconseguir un embaràs. Un dels conceptes clau per entendre aquest procés és la reserva ovàrica, que fa referència a la quantitat d’òvuls que queden als ovaris en un moment determinat.
Actualment, hi ha dues proves principals que permeten valorar la reserva ovàrica. La primera és una anàlisi de sang que mesura els nivells de l’hormona antimülleriana (AMH), un indicador que ajuda a estimar la reserva d’òvuls. La segona és una ecografia transvaginal que permet comptar els petits fol·licles presents als ovaris, on es desenvolupen els òvuls.
Totes dues proves ofereixen informació útil per conèixer millor la situació reproductiva d’una dona i, especialment, per estimar com podrien respondre els seus ovaris a un tractament d’estimulació ovàrica. Tanmateix, els resultats no permeten conèixer el nombre exacte d’òvuls ni determinar, per si sols, les possibilitats d’aconseguir un embaràs.
«Tenir una reserva ovàrica baixa no significa necessàriament que una dona no pugui quedar-se embarassada, de la mateixa manera que una reserva adequada tampoc no ho garanteix. Per això, és important interpretar aquests resultats tenint en compte l’edat i les circumstàncies de cada pacient», va afegir l’especialista en preservació de la fertilitat.
Tot i que cada vegada es parla amb més naturalitat de la maternitat i la reproducció assistida, encara hi ha dubtes, desconeixement i alguns tabús al voltant de la fertilitat femenina. Moltes dones no es plantegen conèixer la seva reserva ovàrica fins que comencen a buscar un embaràs o troben dificultats per aconseguir-lo. Tanmateix, disposar d’informació sobre la pròpia salut reproductiva també pot ser útil per a les que encara no tenen previst ser mares, però volen conèixer les seves opcions de futur.
«És important que les dones puguin parlar obertament sobre la seva fertilitat, resoldre els seus dubtes i conèixer les possibilitats que tenen al seu abast, independentment de si volen ser mares ara o més endavant. Comptar amb informació i assessorament mèdic els permet prendre decisions amb més tranquil·litat», va manifestar Pérez-Alzueta.
En aquest context, l’assessorament dels especialistes permet resoldre dubtes, desmuntar falses creences i conèixer les alternatives que ofereix actualment la medicina reproductiva. Entre aquestes hi ha la vitrificació d’òvuls, una tècnica de congelació ultraràpida que permet conservar-los per intentar utilitzar-los més endavant mitjançant un tractament de reproducció assistida.
Per això, l’acompanyament dels professionals és fonamental, tant per valorar les alternatives disponibles com per resoldre els dubtes que puguin sorgir durant el procés. «A Fertilab Barcelona treballem amb un equip d’especialistes que aborda cada cas de manera coordinada i en fa el seguiment al llarg de tot el procés», va remarcar la ginecòloga especialista en fertilitat. «Per a nosaltres és fonamental que cada pacient se senti escoltada i acompanyada. Comptar amb els mateixos especialistes durant tot el procés ens permet conèixer millor la seva situació, establir una relació de confiança i oferir-li una atenció adaptada a les seves necessitats», va afirmar.
Precisament, donar visibilitat a aquestes inquietuds i parlar amb més naturalitat de la reproducció assistida és també un dels aspectes que aborda In Vitro, la sèrie de 3Cat i HBO Max. Durant el procés de creació d’aquesta ficció, Fertilab Barcelona va compartir amb l’equip artístic i de producció coneixements sobre els procediments i el vocabulari propis d’aquest àmbit, contribuint a la versemblança de la sèrie.