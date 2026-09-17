RemAb Therapeutics, biofarmacèutica nascuda com a spin-off de l’Institut d’Investigació Biomèdica de Bellvitge (IDIBELL), ha obtingut 8 milions d’euros de finançament europeu per impulsar el desenvolupament clínic de RA0127, el seu candidat terapèutic més avançat, per a la prevenció d’infeccions greus adquirides en unitats de cures intensives (UCI).
Es tracta de la primera gran aplicació clínica d’HART (Harmful Antibody Removal Technology), la plataforma tecnològica desenvolupada per RemAb per eliminar selectivament els anticossos implicats en processos patològics. HART —Harmful Antibody Removal Technology— és una tecnologia desenvolupada per RemAb amb un enfocament terapèutic innovador: retirar de l’organisme anticossos concrets que, en determinades situacions, deixen de protegir el pacient i poden causar o dificultar la seva resposta davant d’una malaltia. A diferència d’altres tractaments que actuen de manera més àmplia sobre el sistema immunitari, HART actua únicament sobre els anticossos implicats en el problema i preserva la resta de la resposta immunitària.
La primera aplicació d’aquesta plataforma és RA0127, un tractament orientat a prevenir infeccions greus en pacients ingressats en unitats de cures intensives. Aquestes infeccions representen un dels principals reptes hospitalaris, ja que prolonguen l’estada a l’UCI, augmenten l’ús d’antibiòtics, eleven els costos sanitaris i empitjoren el pronòstic de pacients que ja són especialment vulnerables.
Segons les estimacions del projecte, si RA0127 confirma la seva eficàcia clínica, podria tenir un impacte significatiu a Europa: prevenir més de 85.000 infeccions adquirides a l’UCI cada any, contribuir potencialment a evitar més de 26.000 morts associades a aquestes infeccions, alliberar fins a 600.000 dies de llit de cures intensives i generar més de 750 milions d’euros d’estalvi anual per als sistemes sanitaris. El projecte també estima una reducció potencial de 2,5 milions de dosis diàries d’antibiòtics l’any.
RA0127 no actua com un antibiòtic convencional. En lloc d’atacar directament els bacteris, el tractament està dissenyat per potenciar la immunitat mitjançant l’eliminació de determinats anticossos que poden interferir amb la capacitat natural de l’organisme per combatre infeccions greus. Amb això, RemAb busca reforçar la resposta immunitària del mateix pacient i oferir una via complementària davant d’un problema creixent: les infeccions hospitalàries greus i la resistència als antibiòtics.
«Aquest finançament suposa un punt d’inflexió per a RemAb. Ens permetrà dur a terme un assaig clínic internacional de fase 2 amb RA0127 i, alhora, demostrar el potencial d’HART com una plataforma capaç de generar noves teràpies basades en l’eliminació selectiva d’anticossos perjudicials en múltiples malalties», ha assenyalat el Dr. Rafael Mañez, president i director mèdic de RemAb Therapeutics.
El suport europeu a DITRAP (Disarming the Immune TRAP through a Targeted Antibody Removal Therapy to Prevent ICU-Acquired Infections and Reduce Antimicrobial Resistance) reforça la posició de RemAb com a companyia biotecnològica de plataforma. La investigació ha rebut el segell STEP (Strategic Technologies for Europe Platform) de la Comissió Europea. Aquest distintiu, atorgat després d’un procés d’avaluació altament competitiu, identifica projectes d’excel·lència amb capacitat per contribuir a la sobirania tecnològica i la competitivitat d’Europa en sectors estratègics.
Més enllà de RA0127, HART té potencial per aplicar-se a altres malalties en què determinats anticossos exerceixen un paper perjudicial o redueixen l’eficàcia dels tractaments mèdics. La companyia explora aplicacions en malalties infeccioses, autoimmunitàries i al·lèrgiques, així com en la millora de teràpies avançades, inclosa la teràpia gènica.
Amb aquest finançament, RemAb avança en la validació clínica d’una tecnologia nascuda de la recerca biomèdica a Barcelona i orientada a obrir una nova via terapèutica revolucionària: tractar malalties mitjançant una medicina de precisió que elimina els anticossos que hi contribueixen.
Per desenvolupar-la, la biofarmacèutica barcelonina coordina un consorci europeu que reuneix experiència en recerca biomèdica, assaigs clínics, intel·ligència artificial, avaluació econòmica sanitària i cures intensives. Formen part del consorci la Tampere University (Finlàndia), el University Medical Center Groningen (Països Baixos), Adknoma Health Research (Espanya) i la European Society of Anaesthesiology and Intensive Care (Bèlgica).