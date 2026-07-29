En termes generals, les firmes d’inversió destaquen que les xifres han superat o igualat les expectatives del mercat en els principals indicadors operatius i que han anat acompanyades d’una millora de les previsions de caixa operativa ajustada després d’arrendaments (OpCFaL ajustada) per al conjunt de l’exercici. Abans, Telefónica preveia que aquesta magnitud creixeria per sobre del 2% aquest any, i ara situa aquest creixement per sobre del 3%, després que durant la primera meitat de 2026 ja hagi augmentat un 2,7%.
Els experts de Sabadell destaquen que els resultats han estat per sobre del que s’esperava tant en ingressos com en EBITDA ajustat, impulsats especialment pel comportament del Brasil i Alemanya. L’entitat posa també el focus en l’evolució del negoci a Espanya, on els ingressos han crescut per sobre de les previsions gràcies a les bones dinàmiques dels serveis comercials. En el segon trimestre, els ingressos de Telefónica Espanya van créixer un 2,9%, fins als 3.279 milions d’euros.
Per la seva banda, Renta 4 considera que els resultats han superat les seves estimacions a escala operativa i han complert les previsions del consens del mercat.
CaixaBank qualifica el trimestre de «bo» i destaca les desviacions positives respecte de les seves estimacions i les del consens, mentre que Citi considera que Telefónica ha presentat uns resultats sòlids i posa en relleu la millora de les previsions de flux de caixa operatiu, mantenint sense canvis la resta dels objectius financers anunciats per a 2026.