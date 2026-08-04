El valor de les peces de luxe es defineix cada vegada més pel savoir-faire, el treball manual i els oficis especialitzats, davant la rapidesa de les tendències i la producció immediata. Un informe d’EY confirma aquesta evolució i assenyala que més del 70% dels clients del sector estan impulsats pel desig de gaudir de productes d’alta qualitat.
Durant molts anys, el luxe s’ha explicat a través de l’exclusivitat i el reconeixement d’una marca, però una part creixent del seu valor es troba ara en tot el procés previ que hi ha darrere d’una peça abans d’arribar a l’aparador: la selecció de materials, el domini d’una tècnica concreta o la precisió dels acabats.
Aquesta tendència queda reflectida en les dades del Luxury Client Index d’EY, que indiquen que més del 70% dels consumidors de luxe prioritzen principalment la qualitat dels productes.
La recent celebració de l’alta costura a París ha tornat a situar el treball manual i els oficis especialitzats al centre del debat del sector. En paral·lel, iniciatives com Les Journées Particulières de LVMH, que celebrarà una nova edició a l’octubre, han reforçat l’interès per mostrar aquells processos que habitualment queden fora de la mirada del client.
Tallers, arxius, manufactures i processos creatius permeten explicar què sosté realment el valor d’un objecte de luxe. En els darrers anys, el grup també ha impulsat projectes com Les De(ux) Mains du Luxe, organitzat amb el Comitè Colbert, on marques com Louis Vuitton, Dior, Celine o Guerlain apropen al públic tècniques relacionades amb la marroquineria, la costura, la perfumeria i els acabats artesanals.
El ‘savoir-faire’ en l’alta joieria
En el sector de l’alta joieria, aquesta mirada cap a l’artesania es concreta en processos on l’elecció de les gemmes condiciona el disseny i on l’estructura de la peça busca un equilibri entre estètica, comoditat i seguretat.
En cases internacionals com Cartier o Tiffany & Co., l’atenció al detall forma part de la seva identitat, amb una combinació de disseny, selecció de pedres precioses i precisió tècnica que ha contribuït a crear peces associades a la permanència.
A Espanya, firmes com RABAT reflecteixen aquesta evolució a través d’una selecció acurada de diamants naturals i gemmes certificades, on l’excel·lència, el coneixement gemològic i la responsabilitat conflueixen. Cada pedra s’escull individualment segons criteris de singularitat, qualitat i proporció, des de les quatre C —color, puresa, talla i quirat— fins a l’adaptació de cada gemma al disseny final.
En un mercat cada vegada més atent als elements que justifiquen el valor d’una peça, recuperen protagonisme els factors que fan possible aquesta qualitat: els materials, l’ofici i la precisió dels acabats.
A RABAT, aquest enfocament es completa amb diamants certificats pel GIA i procedents d’un origen ètic garantit segons el Procés de Kimberley, així com amb la seva pertinença al Responsible Jewellery Council, un marc internacional de bones pràctiques compartit per algunes de les principals firmes del sector.
El valor d’una peça no es troba només en allò que es pot veure, sinó també en tot el que hi ha darrere de la seva creació. El savoir-faire recorda que determinades peces necessiten temps, criteri i una precisió que forma part de la seva perdurabilitat.