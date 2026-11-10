Docenteo qüestiona el model empresarial que relega els júniors a tasques que avui pot fer la IA

Docenteo, companyia especialitzada en dades, tecnologia i intel·ligència artificial, va assenyalar que automatitzar tasques no significa que el talent júnior perdi valor. La companyia considera que el valor ho estan perdent les companyies en no saber reenfocar les funcions amb què aquests perfils tenen més impacte.
Indica que, en comptes de continuar limitant-ho a executar instruccions, les organitzacions tenen l’oportunitat d’aprofitar-ne la creativitat, la capacitat d’experimentar i les noves formes de resoldre problemes. Així mateix, destaca que la intel·ligència artificial està modificant l’organització del treball i pot afectar especialment els llocs d’entrada, tradicionalment vinculats a tasques d’execució i processos repetitius. Segons el Fòrum Econòmic Mundial, més d?un de cada tres treballadors joves ocupa llocs exposats a canvis derivats de la IA.
“Potser no estem descobrint que els júniors aporten poc valor. Estem descobrint el poc valor que nosaltres els deixem aportar. Durant anys hem organitzat la feina de manera que els perfils amb menys experiència assumissin principalment les tasques d’execució, mentre que les decisions quedaven reservades als més sèniors. Si moltes d’aquestes tasques ja són automatitzables, el debat hauria de ser com aprofitar les seves capacitats” Álvaro Montero, cofundador i responsable tècnic de Docenteu.
Docenteo va indicar que el talent jove no es limita a executar decisions preses pels altres. Per això, va subratllar que participa en decisions core de la companyia com el disseny de processos, metodologies i noves formes de desenvolupament. Ho fa dins d’un equip on els professionals sènior aporten visió, focus i supervisió, perquè les idees responguin a objectius reals.
“Aquesta forma de treballar no consisteix a donar el comandament a qui té menys anys d’experiència. Consisteix a combinar capacitats diferents: el pensament lateral, la creativitat i l’experimentació del talent jove amb el context, el criteri i la precisió que aporta l’experiència. El que compta és el valor de cada aportació, no pas l’antiguitat”, va afegir la companyia.
“Fa dècades que ensenyem els joves a treballar com treballem nosaltres. Potser ha arribat el moment de deixar que ens ensenyin com treballarem demà. Els professionals que s’incorporen avui al mercat tenen altres formes d’experimentar, de connectar idees i d’enfrontar-se als problemes, i les empreses haurien de crear espais per aprofitar aquestes capacitats en lloc de demanar-los que reprodueixin únicament”.
Per a Docenteu, la IA no planteja únicament quines tasques es poden automatitzar, sinó una pregunta més important: com ens hem d’organitzar perquè cada persona aporti el millor que sap fer. I això obliga també a revisar què esperem dels que tenen més experiència.
Paper del sènior
Aquest canvi, afegeix la companyia, també afecta els professionals sènior. La seva experiència continua sent imprescindible, però la seva funció no és controlar cada pas ni tenir sempre la darrera paraula. És aportar context, posar focus, anticipar riscos i ajudar a convertir bones idees en resultats. Això també exigeix deixar l’ego de banda. “Un bon sènior no és qui aconsegueix que tots treballin com ell. És qui aconsegueix que el seu equip faci coses que ell només mai hauria pogut fer. L’experiència segueix sent fonamental per entendre el context, anticipar riscos i distingir l’important de l’accessori, però el seu valor també és aconseguir que altres persones puguin arribar més lluny gràcies a ella”, va declarar Montero.
Per a Docenteu, no es tracta de substituir experiència per joventut ni de canviar unes tasques per altres. Es tracta de canviar el model de treball i el valor que cada perfil aporta. El talent jove pot obrir noves maneres de fer les coses; l’experiència permet donar direcció, rigor i propòsit. La IA accelera aquesta oportunitat, però el canvi real depèn de com s’organitzin les empreses.