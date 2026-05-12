BeOne Medicines i l’Hospital Clínic apropa la ciència a nens i joves amb tallers interactius a Clínic Obert

BeOne Medicines i l’Hospital Clínic de Barcelona han organitzat els Tallers de Ciència en el marc de Clínic Obert, la jornada anual de portes obertes del centre hospitalari, amb l’objectiu d’acostar la recerca biomèdica i la innovació en salut a nens, joves i famílies.
La iniciativa, celebrada en l’espai Casanova-Rosselló de Barcelona, va oferir activitats pràctiques i divulgatives centrades en l’oncologia, la biomedicina i el mètode científic per a despertar l’interès per la ciència i l’R+D entre les noves generacions.
Els assistents van poder participar en diferents experiències interactives, entre elles experiments de laboratori biomèdic, simulacions sobre el funcionament de tractaments contra el càncer, dinàmiques sobre el mètode científic i tallers per a conèixer les diferents professions implicades en una recerca científica.
Entre les activitats van destacar ‘Converteix-te en científic: experiments de laboratori biomèdic’, on els participants van realitzar pràctiques amb anticossos i microscopis; ‘Com funcionen els tractaments contra el càncer’, centrada en explicar de manera visual teràpies com la quimioteràpia o la radioteràpia; i ‘Pensa com un científic’, una activitat orientada a formular hipòtesi i interpretar resultats a través d’experiments pràctics.
A més, dos científics van recórrer l’espai interactuant amb els visitants mitjançant demostracions en directe i petits reptes científics, mentre que un altre dels tallers va permetre conèixer el recorregut d’una mostra en el laboratori i els perfils professionals que participen en la recerca biomèdica.
La directora d’Accés de BeOne Medicines Espanya i Portugal, Vanesa Roig, va destacar que “organitzar els Tallers de Ciència és una inversió en el futur de la recerca en càncer” i va subratllar la importància de “acostar la ciència d’una forma pràctica i accessible” per a “despertar vocacions científiques i visibilitzar tot el treball que hi ha darrere de cada avanç en salut”.
Clínic Obert és una iniciativa impulsada per l’Hospital Clínic de Barcelona per a acostar la recerca científica i la salut a la ciutadania mitjançant visites, xerrades i demostracions sobre noves tecnologies i tractaments.