Arrenca el 14è Madrid Wheelchair Fundació Emilio Sánchez Vicario

El Madrid Wheelchair Fundació Emilio Sánchez Vicario, un torneig de referència dins del circuit internacional de tennis de cadira de rodes, ha arrencat la seva 14è edició després de l’acte inaugural a la Ciutat de la Raqueta. Aquesta catorzena convocatòria es disputarà entre el dijous 14 i el diumenge 17 de maig, amb la participació de 40 tennistes procedents de 10 nacionalitats distintes, entre els quals s’inclou una notable representació de jugadors espanyols.
L’esdeveniment inaugural ha comptat amb la representació institucional de Sonia Cea Quintana, regidora delegada d’Esports de l’Ajuntament de Madrid, i María Cabezón, responsable de Coordinació Esportiva de la Direcció General d’Esports de la Comunitat de Madrid. A més, han assistit a l’acte Miguel Díaz, president de la Real Federació Espanyola de Tennis; Diego Rivas, CEO de Bamvolea i de Ciutat de la Raqueta; així com Emilio Sánchez Vicario, president d’honor de la Fundació.
Sánchez Vicario ha manifestat que, “aquest torneig representa molt bé la raó de ser de la nostra Fundació: utilitzar l’esport com una via d’aprenentatge, superació i inclusió. Cada edició ens recorda que el tennis pot canviar vides, obrir oportunitats i generar referents per a moltes persones. Que Madrid continuï acollint aquesta competició amb aquest nivell de suport institucional i esportiu és un orgull i una responsabilitat per a tots els que formem part de la Fundació”.
El Madrid Wheelchair Fundació Emilio Sánchez, s’ha convertit en un referent de l’esport adaptat a nivell nacional, gràcies al suport d’institucions com l’Ajuntament de Madrid, la Comunitat de Madrid, la Real Federació Espanyola de Tennis i la Federació de Tennis de Madrid, així com d’entitats privades com Head, Bamvolea, Ciutat de la Raqueta, Quironsalud, Mahou, Solan de Cabres, Cupra i MSC creuers, que comparteixen i promouen valors com la inclusió, el compromís i la superació.