Segons dades internes de consum de 100 Montaditos a Espanya, el montadito de Pernil Gran Reserva amb oli d’oliva verge extra és el preferit dels consumidors. La cadena assenyala que les dades confirmen que «el consumidor vol varietat, però també busca sabors que li resultin familiars. I, sobretot, vol menjar d’una manera menys rígida i més compartida».
«En un context en què cada vegada tenen més pes les solucions ràpides, el consum individual i els formats “on the go”, 100 Montaditos manté una fórmula que va en una altra direcció: petites racions, preus ajustats i una carta pensada perquè cada visita pugui ser diferent i es gaudeixi millor en companyia», va destacar.
Després del de Pernil Gran Reserva amb oli d’oliva verge extra, els preferits pels consumidors d’aquests establiments són: Hot dog, quètxup i maionesa; Pollastre i salsa allioli; Burger, bacó fumat i salsa cheddar; Salmó fumat i formatge gorgonzola; Hot dog, ceba cruixent i salsa 100M; Rabes i salsa allioli; Burger, formatge curat, tomàquet i maionesa; Tres Formatges: formatge curat, formatge mozzarella, formatge gorgonzola i orenga; i Rabes i maionesa.
Entre els preferits destaca especialment la presència de receptes molt vinculades a l’imaginari del bar espanyol. Pernil, pollastre o rabes amb allioli conviuen amb propostes més informals i actuals, com hot dogs i burgers d’inspiració internacional. «Aquesta barreja entre tradició i consum casual és, precisament, una de les claus del model de 100 Montaditos: una carta àmplia on cada consumidor troba “el seu” montadito, però on l’experiència cobra més sentit quan es comparteix amb altres», va afegir la companyia.
El mapa de 100 Montaditos mostra, a més, les diferències i similituds a l’hora d’escollir montadito en diferents parts del país. El de pernil ocupa el primer lloc a pràcticament tota Espanya, amb una excepció: Andalusia, on el pollastre amb salsa allioli es corona com el més demanat. A partir d’aquí, l’ordre canvia segons el territori: la burger amb bacó fumat i salsa cheddar guanya una força especial a Aragó i a bona part del nord —Galícia, La Rioja, País Basc i Astúries—, mentre que el hot dog amb quètxup i maionesa puja fins a la segona posició a Catalunya, Madrid, Comunitat Valenciana, Navarra i Cantàbria. Els clàssics com la truita de patates amb tomàquet entren al top 10 a Canàries, Cantàbria, Castella-la Manxa, Madrid, Galícia, Balears i Múrcia; mentre que les galtes al vi negre es fan un lloc a Aragó, Cantàbria, Castella-la Manxa, Castella i Lleó, Comunitat Valenciana, Extremadura, Galícia, País Basc, Astúries i Múrcia.
«Més enllà dels noms concrets, el rànquing confirma que els montaditos més demanats combinen tres factors que expliquen bona part de l’èxit del format: ingredients reconeixibles, facilitat de consum i una relació qualitat-preu molt alineada amb el moment actual del consumidor. Però també hi ha una altra clau menys evident i molt present en l’experiència de la marca: el montadito no se sol viure com una elecció solitària, sinó com a part d’una comanda compartida, comentada i moltes vegades improvisada entre diverses persones. En aquest punt encaixa el concepte de Social Food, el moviment impulsat per Restalia per posar en valor una cosa tan senzilla com important: menjar acompanyat», va afegir.