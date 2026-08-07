«Los catalanes hacen cosas». La frase del expresidente español Mariano Rajoy, pronunciada en 2012 en un vídeo en el que intentaba mostrarse cercano a Cataluña, dio la medida de su desconocimiento sobre hasta dónde llega la capacidad creativa de los habitantes del Principado. Una frase enmarcada en el contexto de la vorágine del inicio del Proceso independentista que tuvo su punto álgido en el referéndum del Primero de Octubre. Ciertamente, Rajoy tenía razón. Los catalanes hacen cosas y, en alguna ocasión, levantan la camisa al intenso poder del Estado.

El caso de las urnas del 1-O, la capacidad de movilización en las Diadas, la capacidad para mantener vivo el exilio o, incluso, la sorprendente capacidad para hacer retornar de manera fugaz un presidente de la Generalitat en el exilio desde 2017 en medio de un debate de investidura. Un retorno que ahora hará sentar en el banquillo de los acusados a tres mossos d’esquadra de los cuales lo único que se puede acreditar es que estaban por los alrededores de la zona donde Carles Puigdemont llegó a Barcelona.

El plan fue planteado al detalle y no solo tenía una opción. Al contrario, había varias salidas pensadas y preparadas para asegurar que el presidente exiliado pudiera volver a tierra segura, a Waterloo. Una de estas, un «as más» para garantizar el retorno, era una autocaravana.

Una imagen base de trabajo de los Mossos para intentar esclarecer quién protegió al presidente Puigdemont/Quico Sallés

Un plan de retorno

De hecho, este sábado, 8 de agosto, hace dos años que el socialista Salvador Illa fue investido presidente de la Generalitat de Cataluña con los votos de los Comuns y de ERC, después de que los militantes republicanos lo aprobaran en una disputada consulta interna. Aquel día de agosto, el presidente Carles Puigdemont, líder y cabeza de filas de Junts per Catalunya, había advertido que retornaría a Cataluña para el debate y que se sometería a la votación de los diputados. El 8 de agosto de 2024 un despliegue policial inédito, incluso con el Grupo Especial de Intervención (GEI) de los Mossos d’Esquadra, absolutamente movilizado, esperaba a Puigdemont con un plan para detenerlo en el Parlamento de Cataluña y entregarlo a las autoridades españolas para que lo encarcelaran.

No era la primera vez que el GEI se preparaba para esposar al presidente. De hecho, el 27 de octubre de 2017, a raíz de la declaración de independencia, diseñaron un plan por si era necesario arrestarlo y conducirlo a unas dependencias del complejo Egara, donde sería confinado con el resto del Gobierno del referéndum en una habitación sin ventanas para evitar suicidios o huidas descontroladas. Así lo explicó en la Audiencia Nacional el comisario Ferran López, la mano derecha del entonces jefe del cuerpo de los Mossos d’Esquadra, Josep Lluís Trapero, que se ofreció para poner las esposas él mismo al presidente Puigdemont. En este sentido, incluso, aportó un documento donde se especificaban las condiciones del arresto y qué comisario sería el responsable de detener a cada miembro del ejecutivo de Puigdemont.

El Mail de 25 de Octubre que explica cómo se perfila el plan en caso de DUI que prevé las órdenes judiciales que podían incluir detenciones

El plan aportado para practicar las detenciones del Gobierno

Detención frustrada

Pero el plan para el 8 de agosto de 2024 no salió como esperaban los policías ávidos de cazar al presidente exiliado. Puigdemont apareció en el Arc del Triomf y se subió al escenario que el activismo de la ANC había preparado para que pudiera pronunciar un discurso. Una vez hizo acto de presencia y dirigió su mensaje a los miles de concentrados, se escapó y desapareció del escenario sin dejar rastro. Al cabo de unas horas ya estaba en «tierra segura». El objetivo se había conseguido. Había vuelto, había escapado de la acometida policial y retornaba al exilio dejando con un palmo de narices a un cuerpo de Mossos cuyo objetivo era detenerlo.

Diversos planes

El retorno fugaz generó una reacción policial inédita, como es la aplicación de la operación jaula. Es decir, el cierre de los accesos a la ciudad de Barcelona y a Cataluña, con contundentes controles de los Mossos en las carreteras. El operativo que, de manera absolutamente ineficaz, se aplicó justo después de los fatídicos atentados del 17 de agosto en la Rambla de Barcelona, donde un yihadista asesinó a 15 personas y tras saltarse un control apuñaló mortalmente a otra víctima.

Una imagen de la operación Jaula para intentar encontrar a Puigdemont / Gerard Vilà-ACN

Puigdemont pudo subirse a un coche para regresar a un lugar seguro. Pero esta no era la única vía prevista para marcharse, ni mucho menos. Al contrario. El entorno de Puigdemont esbozó varias ideas y puso en marcha varios «ases» para evitarle la detención. De hecho, se ha especulado mucho sobre algunos de los planes alternativos como un barco de recreo, una moto o, incluso, un escondite durante días a la espera de que bajara la espuma de la presión policial. Entre estos planes, sin embargo, había uno muy curioso que estuvo en barbecho hasta el último momento, una autocaravana.

Puigdemont, el campista

El war-room del presidente exiliado planteó como posibilidad que Puigdemont pudiera retornar a Waterloo, vía la Cataluña Norte, con una autocaravana. Es decir, un vehículo-casa habitual en las carreteras catalanas durante las vacaciones de verano. Un sistema popular de viajar, que permite mucha libertad de movimientos por todo el país y Europa, donde aún es más popular que en Cataluña. El plan consistía en tener a punto, en un lugar muy concreto de la geografía catalana, una autocaravana normal y corriente.

Un hombre de las comarcas gerundenses puso a disposición de la organización una autocaravana que utilizaba para sus vacaciones. De hecho, coincidía por época con el viaje que se había organizado hacia el norte. Recibió las instrucciones precisas de dónde debía estar lista, por si acaso, el «paquete debía ser trasladado de manera discreta» como un campista más. Con todo preparado, con una discreción absoluta, el depósito lleno de combustible y con poco peso para ir más ligero se dirigió hacia el «punto de encuentro» y esperó nuevas instrucciones. Aun así, incorporó en el equipaje vestuario de campista para el posible pasajero que incluía una «gorra de campaña», como las que utilizan los campistas. «Era una nota de color», apunta.

Muchas horas esperando un mensaje en clave y limpiando los cristales de la caravana

Pero el viaje hacia el lugar de recogida no fue tranquilo. Un control rutinario de los Mossos d’Esquadra detuvo el vehículo. En ese momento, el chófer vio pasar, en su mente, «toda una película». «Por un momento imaginé que llevaba el paquete y que los Mossos entraban a hacer una revisión de la caravana y lo encontraban», detalla con una sonrisa socarrona, en conversación con este diario. «Pero también te tengo que decir que posiblemente los que me detuvieron eran los dos únicos mossos que, si lo hubieran visto, se habrían hecho los despistados… hablaban catalán y parecían de la cuerda», añade. El control de los Mossos fue «muy breve». Pero «se me hizo largo y hasta que no escuché, adelante, todo en orden, le damos paso, ‘¡que tenga un buen día!’, no quedé tranquilo», recuerda.

Acto seguido, superado el contratiempo, pero igualmente cauteloso, el caravanista se dirigió sin entretenerse al punto indicado. Un lugar donde la caravana no despertaría sospechas si permanecía detenida unas horas. «Y vaya si estuve horas. Dejé los cristales de la caravana como una patena de tanto frotarlos!», recuerda. «Esperé a recibir un mensaje en clave, aun así, debía estar hasta una hora determinada, por si acaso el responsable del mensaje había caído en combate [como por ejemplo, detenido] hasta que llegara el pasajero», rememora. «Recibí el mensaje al filo de la hora convenida, la operación caravana quedaba abortada. El plan A, había salido de primera y respiré», comenta. «Ahora, también te tengo que confesar que tuve una cierta decepción, porque me habría encantado esconderlo y llevar a Puigdemont hasta Bruselas. De hecho, ya tienen mi teléfono y la caravana siempre a punto», alerta guiñando un ojo. Efectivamente, los catalanes hacen cosas.