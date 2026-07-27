Telecinco da un paso más en la guerra abierta contra Antena 3 por los derechos de Pasapalabra. Este concurso está generando quebraderos de cabeza a una cadena y otra desde hace años, cuando comenzaron a pelearse en los tribunales para intentar quedárselo y poder emitirlo. Siempre ha sido sinónimo de buena audiencia, así que el interés por él se entiende y se explica perfectamente. Después de la última sentencia, la situación en que los deja es la siguiente: Atresmedia puede emitir Pasapalabra, pero sin la prueba de El Rosco, y Mediaset puede emitir esta prueba final, pero sin el resto del programa ni su nombre. Ambos han reaccionado rápidamente, por supuesto. Antena 3 ha sustituido el enfrentamiento final por AlaZ y Telecinco acaba de anunciar la creación de un programa nuevo con El Rosco como prueba central.

Ha sido una sorpresa que Mediaset haya emitido una nota de prensa en la que comunica, en plena fase de producción, la creación de un programa nuevo. No es un movimiento habitual, ya que siempre se esperan a tenerlo todo cerrado. En esta ocasión, han querido adelantarse y hacer un anuncio que complica aún más todo. Rueda la letra será el nuevo concurso que emitirán, de manera diaria, para competir contra el Pasapalabra -sin Rosco- que emiten en Antena 3. Al frente, otra sorpresa: que hayan colocado a Carlos Sobera y no a Christian Gálvez como muchos sospechaban.

Ahora se entiende por qué el vasco ha dejado Supervivientes después de siete años, porque le estaban preparando un concurso diario que le hubiera complicado poder compaginarlo con las galas del reality que presentaba. ¿Cómo lo hará para compaginar las grabaciones de este programa con las de El precio justo y First Dates? Serán tres programas diarios, una auténtica locura nunca vista antes con el mismo presentador.

Carlos Sobera, presentador de la nueva versión de Pasapalabra | Telecinco

¿Cómo será Rueda la letra, el nuevo programa de Telecinco con la prueba de El Rosco?

En Rueda la letra, los telespectadores podrán volver a ver El Rosco. La prueba más icónica del programa regresa a Mediaset después de unos cuantos años en Antena 3, una victoria judicial que confían venga acompañada de una buena audiencia. Otro titular que acompaña esta noticia es el fichaje de Rafa Guadiola, un referente indiscutible detrás de las cámaras en cuanto a concursos de televisión. Él fue el director de Pasapalabra cuando se emitía, con mucho éxito, en Telecinco, y ahora quiere repetir aquel triunfo.

Telecinco podrá volver a emitir la prueba de El Rosco | Telecinco

No han filtrado detalles de cómo será este nuevo programa, un concurso que sí tendrá la prueba clásica pero que no podrá tener nada más que se le asemeje. Ahora hay que terminar de pulir el resto de detalles, más allá del nombre y del presentador que estará al frente. Si lo tendrán listo para el inicio de la temporada de otoño o no, todavía es una incógnita.