La Sindicatura de Comptes alerta de la «saturación» de los Ferrocarrils de la Generalitat

En plena crisis de Rodalies, una compañía que hoy ha renunciado a prestar el servicio pidiendo a su público que se buscara la vida, llegan malas noticias para los clientes y usuarios de los trenes en Cataluña. Un informe de la Sindicatura de Comptes alerta de la saturación de la línea del Vallès de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya. El informe, al que ha tenido acceso El Món, con número 17/2026, evalúa los ejercicios 2022-2024, en cumplimiento de su Programa anual de actividades y está firmado por el ponente Josep Viñas y fue aprobado por el Pleno de la Sindicatura en la sesión del 15 de septiembre del 2026.

La auditoría pública es bastante clara: «La evolución de la oferta, respecto de la evolución creciente de la demanda prevista, hace prever que la línea Barcelona-Vallès comenzará a tener problemas de saturación del servicio alrededor del 2029-2030, con un grado de ocupación del 80%, que puede llegar hasta el 100% en el período 2034-2037». Una advertencia para la que tampoco ve una previsión de solución a la vista de las actuales circunstancias de planeamiento de obras.

En este sentido, el informe destaca que ya hay «diversos estudios» que «plantean la necesidad de desdoblarla mediante un nuevo túnel de conexión entre Barcelona y el Vallès Occidental». Sin embargo, remarcan que «estos estudios están en una fase muy inicial, lo que no hace prever que las obras de desdoblamiento puedan finalizar antes de que aparezcan los problemas de saturación».

Gráfico de la Sindicatura sobre el crecimiento de la demanda en Ferrocarrils/SDC

Un buen servicio

La Sindicatura, sin embargo, remarca que la compañía cumple «ampliamente» con el contrato programa que tiene con la Generalitat. Un cumplimiento que enfatiza ante el crecimiento de su uso. «La demanda de usuarios aumentó un 54,29%, pasando de 44,63 millones de viajeros en 2021 hasta los 68,86 millones en 2024, y se concentra principalmente en días laborables, cuando supone entre el 83,59% y el 84,50% del total, mientras que los sábados y festivos oscila entre el 15,50% y el 16,41%», resalta el informe para argumentar la respuesta positiva del servicio. También destacan los niveles de más del 99% de puntualidad.

Sin embargo, también proponen cambios de adaptación para mejorar el servicio porque «la oferta de trenes no parece seguir el patrón de distribución de la demanda real, que se concentra en ciertos tramos o líneas». En la misma línea expresan que el grado de ocupación presenta concentraciones de trenes con aglomeraciones de usuarios no solo en hora punta sino, sobre todo, en franjas de tarde en días laborables. Así indican que «del análisis efectuado sobre si la oferta se adecúa a la demanda, se constata que hay margen para adecuar la oferta a la demanda, tanto para ampliar el número de trenes en los tramos o líneas más saturados (Terrassa y Sabadell) como para reorganizar aquellas líneas o estaciones con poca demanda (línea Tibidabo o línea Sarrià)».

Aunque la Sindicatura admite que a pesar de que hay margen hay que ver el costo económico de la medida. En todo caso, subraya que los «grados de ocupación de los trenes anuales y mensuales y los valores máximos y mínimos diarios aumentan año tras año y llegan a niveles que suponen una densidad de usuarios elevada».