La Sindicatura de Comptes alerta de la “saturació” dels Ferrocarrils de la Generalitat

En plena crisi de Rodalies, una companyia que avui ha renunciat a prestar el servei demanant al seu públic que es busqués la vida, arriben males notícies pels clients i usuaris dels trens a Catalunya. Un informe de la Sindicatura de Comptes alerta de la saturació de la línia del Vallès de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya. L’informe, al que ha tingut accés El Món, amb número 17/2026, avalua els exercicis 2022-2024, en compliment del seu Programa anual d’activitats i està signat pel ponent Josep Viñas va ser aprovat pel Ple de la Sindicatura en la sessió del 15 de setembre del 2026.
L’auditoria pública és ben clara: “L’evolució de l’oferta, respecte de l’evolució creixent de demanda prevista, fa preveure que la línia Barcelona-Vallès començarà a tenir problemes de saturació del servei al voltant del 2029-2030, amb un grau d’ocupació del 80%, que pot arribar fins al 100% en el període 2034-2037”. Un avís pel qual tampoc veu una previsió de solució a la vista de les actuals circumstàncies de planejament d’obres.
En aquest sentit, l’informe destaca que ja hi ha “diversos estudis”que “plantegen la necessitat de desdoblar-la mitjançant un nou túnel de connexió entre Barcelona i el Vallès Occidental”. Ara bé, remarquen que “aquests estudis estan en una fase molt inicial, fet que no fa preveure que les obres de desdoblament puguin finalitzar abans que apareguin els problemes de saturació”.
Un bon servei
La Sindicatura, però, remarca que la companyia compleix “abastament” amb el contracte programa que té amb la Generalitat. Un compliment que emfatitza davant el creixement del seu ús. “La demanda d’usuaris va augmentar un 54,29%, passant de 44,63 milions de viatgers el 2021 fins als 68,86 milions el 2024, i es concentra principalment en dies feiners, quan suposa entre el 83,59% i el 84,50% del total, mentre que els dissabtes i festius oscil·la entre el 15,50% i el 16,41%”, ressalta l’informe per argumentar la resposta positiva del servei. També destaquen els nivells de més del 99% de puntualitat.
Ara bé, també proposen canvis d’adaptació per millorar el servei perquè “l’oferta de trens no sembla que segueixi el patró de distribució de la demanda real, que es concentra en certs trams o línies”. En la mateixa línia expressen que el grau d’ocupació presenta concentracions de trens amb aglomeracions d’usuaris no només en hora punta sinó, sobretot, en franges de tarda en dies feiners. Així indiquen que “de l’anàlisi efectuada sobre si l’oferta s’adequa a la demanda, es constata que hi ha marge per adequar l’oferta a la demanda, tant per ampliar el nombre de trens als trams o línies més saturats (Terrassa i Sabadell) com per reorganitzar aquelles línies o estacions amb poca demanda (línia Tibidabo o línia Sarrià)”.
Tot i que la Sindicatura admet que malgrat que hi ha marge cal veure el cost econòmic de la mesura. En tot cas, subratlla que els “graus d’ocupació dels trens anuals i mensuals i els valors màxims i mínims diaris augmenten any rere any i arriben a nivells que suposen una densitat d’usuaris elevada”.