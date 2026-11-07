El ámbito privado sigue siendo el principal foco de malestar lingüístico para los catalanohablantes. Según el Informe de quejas lingüísticas de 2025 elaborado por Plataforma per la Llengua, el sector privado generó el 64,8% de las 3.645 quejas atendidas por la entidad durante el año pasado. Estos datos se enmarcan en un aumento global de la conflictividad y la conciencia lingüística, con un crecimiento de quejas del 822,8% desde 2016.

El desglose por sectores económicos evidencia una fuerte concentración en las actividades de cara al público. El sector de la hostelería y la restauración encabeza de manera destacada el ranking del sector privado con 591 quejas, lo que representa una de cada cuatro quejas privadas (el 25%). En segunda posición se sitúan las empresas de servicios, con 378 quejas (el 16%). Entre ambos sectores suman el 41% del total de reclamaciones del sector privado en 2025. El estudio de Plataforma per la Llengua vincula directamente esta concentración con el modelo económico predominante en los territorios de habla catalana.

La ONG del catalán destaca que este modelo, basado en el turismo, el trabajo temporal y de poco valor añadido, requiere mano de obra que «atrae a un gran número de trabajadores extranjeros, muchos de los cuales se convierten en población flotante que no arraiga ni permanece en el territorio a largo plazo». «Esta situación hace que estos trabajadores a menudo no sepan catalán. Adicionalmente, los establecimientos que hacen negocio con el turismo están dirigidos, sobre todo, a una clientela extranjera, lo que relega los derechos lingüísticos de los autóctonos a un segundo plano», explica.

Una mujer comprando en un supermercado de Barcelona | ACN (Mariona Puig)

Más sectores y compañías señaladas

Detrás de la hostelería y los servicios, el comercio minorista se sitúa en tercera posición con 209 quejas (8,8%), seguido de cerca por los supermercados, grandes superficies y franquicias, con 200 quejas (8,5%). Entre las doce empresas o entidades más denunciadas acumularon el 10,5% del total de quejas privadas del año pasado encontramos a Decathlon, con 18 quejas, Ikea (15), Leroy Merlin (15), Mediamarkt (15), El Corte Inglés (14) y BonÀrea (13). La sanidad privada ocupa la quinta posición con 170 quejas (7,2%), un ámbito donde el malestar ha ido en aumento paralelamente a las carencias detectadas en la sanidad pública. En este ámbito, el grupo hospitalario Quirónsalud, con 34 quejas, ocupa el segundo lugar entre las 12 empresas que han recibido más quejas.

En cuanto a la tipología de las denuncias en el sector privado, el 36% corresponden a deficiencias en carteles, rotulación e información expuesta al público, mientras que el 32,7% responden a la atención oral y el 12,4% a webs y servicios en línea como la plataforma web TripAdvisor, que acumula 20 quejas (0,8%), sobre todo por su política de no permitir comentarios en catalán. Además, la gran mayoría de los hechos denunciados en el sector privado incumplen la legislación vigente. El 76,1% de las quejas del sector privado fueron por actuaciones contrarias a derecho. En concreto, el 45,5% del conjunto de las quejas atendidas por la entidad en 2025 vulneraban la legislación autonómica de consumo, fundamentalmente el Código de consumo de Cataluña (Ley 22/2010) y la Ley de comercio, servicios y ferias (Ley 18/2017), que reconocen el derecho de ser atendido y de recibir la información en catalán.