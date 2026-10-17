El Servei Català de la Salut ha acumulado a lo largo del año 2025 un vertiginoso goteo de incidentes por vulneración de derechos lingüísticos que vuelven a poner en evidencia la desprotección que sufren los usuarios catalanohablantes en el sistema sanitario público. Así lo evidencia el informe de vulneración de derechos lingüísticos del año 2025 hecho público por Plataforma per la Llengua esta semana, que refleja que la ONG del catalán recogió el año pasado 3.645 quejas en toda clase de ámbitos y por hechos de gravedad diversa. Pero hay un apartado especialmente grave, el de las discriminaciones en el sector público por el hecho de hablar catalán: denegaciones de atención, alteración o dificultad del servicio, vejaciones, presiones para cambiar de lengua. De las 75 denuncias recibidas en los Países Catalanes por este tipo de casos, 69 –el 92%– fueron en la sanidad. Por territorios, 56 fueron en Cataluña; 8, en el País Valenciano y 4, en las Islas.

Según los datos de Plataforma per la Llengua, la totalidad de los casos de discriminación documentados en la sanidad en Cataluña se han producido en centros de atención primaria, hospitales y servicios de urgencias gestionados o dependientes del sistema público. Las situaciones van desde la negativa a prestar la atención médica si no se habla en castellano, pasando por la utilización de la debilidad o edad avanzada de los pacientes para imponer un cambio de lengua, hasta imperativos con una marcada catalanofobia como «estamos en España«, «hablo lo que quiero» o «aquí todos tenemos que hablar español». Otros pacientes afectados, atendidas las denuncias, han tenido que escuchar reproches, como el de ser «egoísta», por parte de los profesionales sanitarios.

Paralelamente, hay también el registro de quejas recibidas directamente en el Departamento de Salud por vulneración de derechos lingüísticos en el ámbito sanitario, que el año pasado fueron 360. A pesar de esta avalancha de quejas, la Generalitat solo encontró motivos para incoar tres expedientes sancionadores –el 0,83% de las denuncias. En cualquier caso, la misma consejera de Salud, Olga Pané, quitó hierro el año pasado a las quejas por discriminación lingüística en el ámbito sanitario, pero según el presidente de Plataforma per la Llengua, Òscar Escuder, los casos que se denuncian solo son la «punta del iceberg». De hecho, el mismo Escuder, en una entrevista reciente a El Món, manifestó que el Departamento de Salud «compite por ser el peor departamento del Gobierno con el catalán”.

La consellera de Salut, Olga Pané, al Parlament de Catalunya | Lorena Sopêna / Europa Press

Los 56 casos de catalanofobia en la sanidad pública denunciados a Plataforma per la Llengua durante el año 2025

1.La doctora no entiende el catalán y el hijo tiene que hacer de traductor improvisado: una mujer de 92 años fue trasladada al Hospital de Blanes por una fractura de fémur. La doctora hablaba únicamente en castellano y no entendía el catalán, lo que obligó al hijo, de sesenta y seis años, a hacer de traductor improvisado porque la abuela no sabía expresarse en castellano.

2.»Estamos en España y hablo español» en la consulta del CAP: Durante una visita al CAP de la Vila Olímpica de Barcelona, la doctora habló constantemente en castellano a la paciente, aunque esta se expresaba en catalán. Cuando la usuaria le pidió que en la próxima ocasión lo hiciera en catalán, la trabajadora pública respondió en un tono altanero que «estamos en España y hablo español».

3.Exigencia de hablar «en español» y desatención a una paciente centenaria: Una mujer llevó a su madre de cien años al Hospital del Sagrat Cor de Barcelona tras una caída. Al entrar al box, una doctora con acento argentino les exigió en un tono imperioso: «Hábleme en español». Ante la negativa inicial de la hija, la doctora salió diciendo a las enfermeras que no se entendería con ellas. Posteriormente, el informe médico recogía exploraciones a la paciente que no se habían llevado a cabo.

4.Negativa a atender en catalán y cierre de llamada en Can Ruti: Un hombre llamó a la secretaría de nefrología del Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona para reprogramar una visita. El operador le exigió reiteradamente que hablara «en español» y, al ser advertido de que sería denunciado por discriminación, le espetó «la próxima vez hable en español, que estamos en España» antes de colgarle el teléfono.

5.Un vigilante de seguridad intenta obligar a cambiar de lengua en el hospital: Una mujer y su madre accedieron al Hospital Comarcal del Vendrell cuando un vigilante de seguridad les exigió que dijeran en castellano la habitación que visitaban. Ante la negativa de la usuaria a cambiar de lengua, el agente replicó que no tenía ninguna obligación de entender el catalán, hasta que finalmente las dejó entrar.

6.Matrona que impone el castellano a toda la clase de preparación al parto: Durante una formación preparto en el CAP Sant Pere de Reus, la matrona accedió a hacer la sesión en castellano a petición de una sola alumna y exigió al resto de la clase que hablaran en esa lengua para que «todos» lo entendieran.

Médico en una consulta | Foto de123RF/armmypicca

7.Pediatra sin noción alguna de catalán en el CAP Pare Claret: Una madre llevaba a su hija de cuatro años al CAP Pare Claret de Barcelona, donde era atendida por una pediatra argentina que llevaba años trabajando en el centro, pero que nunca había dicho una palabra en catalán, a pesar de que la niña tampoco conocía el castellano.

8.Cambio de lengua en fisioterapia por la presencia de un estudiante en prácticas: En las sesiones de rehabilitación fisioterapéutica del CAP de Matadepera se pasó del catalán al castellano a partir de la segunda sesión para que un fisioterapeuta francés en prácticas pudiera seguir las indicaciones, vulnerando los derechos de los asistentes.

9.Forzado a renunciar al catalán por la nueva doctora asignada: Un vecino de Sant Feliu de Llobregat acudió a su CAP y se vio obligado a renunciar a hablar en catalán y pasarse al castellano porque la nueva doctora que le habían asignado no entendía la lengua propia del país.

10.Una doctora cuelga el teléfono por pedir ser atendida en catalán: Durante una visita telefónica con el Hospital de Martorell, una paciente pidió a la facultativa que se dirigiera a ella en catalán. La doctora, en lugar de responder a la petición, le colgó directamente el teléfono.

11.Condicionamiento de la traducción de un informe a la renuncia de una cita de terapia: Los padres de un niño atendido en el CSMIJ Castelldefels pidieron la traducción al catalán de un informe diagnóstico. La psicóloga les respondió que, si querían la copia en catalán, tendrían que renunciar a la siguiente cita médica del niño para poder dedicar ese tiempo a hacer la traducción.

12.Instrucciones de la dirección para hacer sesiones de fisioterapia en castellano: En el CAP Poblenou de Barcelona, un paciente pidió a la fisioterapeuta que le atendiera en catalán. La profesional justificó que la dirección del centro había dado instrucciones de hacer las sesiones en castellano y cerró la conversación con un comentario evasivo: «Se trata de que todos nos entendamos, ¿no crees?».

13.Imposibilidad de expresarse en catalán y formularios solo en castellano: Una paciente fue derivada a dermatología del Hospital Sant Joan de Déu de Martorell, donde la atendieron en castellano sin fluidez en catalán. Cuando quiso presentar una reclamación, constató con sorpresa que los formularios oficiales con el encabezado del CatSalut solo estaban disponibles en castellano.

14.Paciente terminal atendido sin ningún médico catalanohablante antes de fallecer: Un hombre, ingresado en el Hospital de Sant Joan de Déu de Martorell con un cáncer terminal, no fue atendido en ningún momento por médicos que hablaran en catalán, y el informe médico definitivo tampoco le fue entregado en su lengua antes de fallecer.

Médico en una consulta | Foto de 123RF/khaosai

15.Amenaza de denuncia por discriminación a una usuaria por pedir el catalán: Una mujer entregó muestras en el CAP de Can Bou de Castelldefels y pidió a la enfermera que le hablara en catalán. Ante la negativa de la trabajadora de cumplir con la obligación legal, la paciente le advirtió que pondría una reclamación, momento en que la enfermera respondió que ella también la denunciaría «por discriminación».

16.Derivación a otro hospital si se quiere recibir atención en catalán: Una paciente acudió al Hospital del Mar de Barcelona y, al comprobar que nadie se dirigía a ella en catalán y manifestar su queja, le espetaron que si quería ser atendida en catalán, debía irse a otro hospital.

17.Imposición del castellano en un curso de preparación al parto por tres asistentes: Un curso de preparación al parto en el CAP Pare Claret de Barcelona se impartió íntegramente en castellano porque tres de los treinta asistentes no entendían el catalán. La matrona lo justificó diciendo que «el embarazo es un momento vital demasiado bonito para perdernos en discusiones sobre la lengua».

18.Tests de demencia predeterminados en castellano por la Generalitat: Una persona denunció que su hermano, con disminución psíquica y catalanohablante, era evaluado de demencia en el Hospital de Sant Pau mediante el test DMR en castellano. El hospital respondió que el cuestionario estaba predeterminado por la Generalitat de Catalunya en esa lengua.

19.Cambio de lengua en una sesión de parto por la petición de una sola persona: Durante una sesión de preparación al parto en el CAP Valldoreix de Sant Cugat, desarrollada inicialmente en catalán con asistentes mayoritariamente catalanohablantes, la matrona accedió a cambiar al castellano a petición de una única persona que alegó no entender el catalán.

20.Un robot de seguimiento médico incapaz de entender el catalán: Un paciente sometido a un tratamiento en el Hospital de Palamós, recibía llamadas quincenales automatizadas de un robot de seguimiento que operaba exclusivamente en castellano y no entendía ni ofrecía ninguna opción en catalán.

21.Informes médicos que atribuyen a una «barrera idiomática» la falta de catalán: Una enfermera del Hospital del Vendrell se negaba sistemáticamente a hablar en catalán a una paciente de noventa y cuatro años que no se defendía en castellano, llegando a apuntar en el historial médico que no había podido extraer información por una «barrera idiomática».

22.Cambio unilateral de charlas para embarazadas y prohibición del catalán: Una mujer se apuntó a unas charlas para embarazadas en el Hospital de Sant Pau de Barcelona anunciadas en catalán, pero al asistir se encontró que todo se hacía en castellano y se exigía formular las preguntas en esta lengua.

23.Taller de fisioterapia exclusivo en castellano en el CAP Gòtic: Un paciente comprobó que un taller de fisioterapia en el CAP Gòtic de Barcelona se llevaba a cabo totalmente en castellano bajo el pretexto de que había asistentes que no entendían el catalán.

24.Exigencia directa de cambio de lengua en el CAP de Olot: Una mujer entró en la consulta del CAP de Olot y, al saludar con un «bon dia», la doctora le espetó inmediatamente: «Háblame en español, que no entiendo el catalán».

Olga Pané, en una visita a l’Hospital de Mataró / Jordi Pujolar (ACN)

25.Coacción a un paciente con politraumatismo en estado de vulnerabilidad: Un paciente, ingresado en urgencias de Sant Joan Despí con fractura de brazo y pelvis y bajo efectos de calmantes, tuvo que renunciar al catalán ante una enfermera que le exigió hablar en castellano, sufriendo posteriormente intencionalidad de retraso en la atención por problemas de traducción.

26.Incomprensión y presión a un niño de dos años en la Vall d’Hebron: Una familia llevó a su hijo de dos años a urgencias del Hospital de la Vall d’Hebron de Barcelona. La enfermera encargada de la analítica se negó a hablar en catalán tanto a los adultos como al niño pequeño, incrementando el susto del niño.

27.Imposición generalizada en un equipo médico de urgencias: Un paciente fue atendido en urgencias de la Vall d’Hebron de Barcelona por dos médicos y dos enfermeras que le exigieron el cambio al castellano alegando ignorancia total del catalán.

28.Médicas que se niegan a atender en catalán en Pineda de Mar: La paciente explicó detenidamente su caso en catalán a dos médicas de origen latinoamericano en el CAP de Pineda de Mar, las cuales le exigieron que cambiara al castellano alegando que no la entendían.

29.Garantía de nula presencia del catalán en clases de parto: Una mujer y su pareja, derivados desde Castellar del Vallès al CAP Sant Fèlix de Sabadell para clases preparto, se sintieron menospreciados cuando la docente anunció de entrada que «nadie se preocupara, que no se haría nada en catalán».

30.Exigencia de castellano en una visita pediátrica en la Vall d’Hebron: Durante una consulta pediátrica en el Hospital de la Vall d’Hebron de Barcelona, un médico exigió explícitamente a una familia que se dirigieran a él en castellano.

31.Falta de atención en catalán en la etapa final de la vida de una paciente: Una mujer, que falleció después de pasar tres semanas en el hospital, fue atendida por médicos extranjeros que desconocían el catalán, impidiéndole expresarse en su lengua en los momentos finales de su vida.

32.Exigencia de castellano a un paciente en situación de dolor extremo: Un paciente acudió al CUAP Cerdanyola-Ripollet con un dolor de cabeza insoportable por otitis, y fue coaccionado por una doctora que le exigió el castellano: «Háblame en castellano, no te entiendo».

Una doctora atiende a un paciente en una imagen de archivo / Pixabay

33.Esperas indefinidas y gritos por pedir ser atendida en catalán en el Clínic: Una paciente solicitó ser atendida en catalán en el Servicio de Atención al Viajero Internacional del Hospital Clínic de Barcelona, pero la doctora alegó que no lo hablaba bien y que continuaría en castellano. Entonces, la paciente señaló que se estaban vulnerando sus derechos lingüísticos y pidió ser atendida por alguien que hablara catalán. La doctora salió de la consulta y la paciente pudo escuchar cómo ella y el personal de enfermería y administrativo comentaban a gritos la petición de la usuaria. Al final, la médica le advirtió que tendría que esperar un tiempo indefinido para encontrar a alguien que hablara catalán y la paciente terminó cediendo porque no tenía tiempo.

34.Respuesta institucional denegatoria de derechos en el CAP Turó de Can Mates: Tras una visita pediátrica donde la profesional se negó a hablar en catalán, el personal de recepción del CAP Turó de Can Mates de Sant Cugat le espetó a la familia afectada que «no hay ningún pediatra que hable catalán» y que «no tienen derecho a pedir ser atendidos en catalán».

35.Insultos de «maleducada» y «racista» por reclamar atención en catalán: Una recepcionista se negó a atender a una paciente en el CAP Magòria de Barcelona. La afectada recibió calificativos despectivos como «racista» por parte de otras empleadas, siendo posteriormente atacada con la frase: «Porque tú eres una maleducada y estamos en España y yo hablo lo que quiero».

36.Negativa absoluta de atención urgente en catalán en Sant Feliu de Guíxols: Un vecino de setenta y tres años acudió a urgencias en el CAP de Sant Feliu de Guíxols, donde la doctora de guardia le advirtió categóricamente que solo atendía «en español» y que si le hablaba en catalán no le atendería.

37.Ultimátum en urgencias del Hospital General de Granollers: Una paciente y su familia recibieron un ultimátum por parte de una doctora del servicio de urgencias del Hospital General de Granollers, la cual sentenció: «Si no me habla en español, no la atenderé».

38.Una enfermera haciendo de traductora por la negativa de la doctora a entender el catalán: Un hombre acompañó a su madre al CAP de l’Aldea (Baix Ebre), donde la doctora les pidió que hablaran en castellano porque solo comprendía este idioma. Ante la negativa del hijo a cambiar de lengua por no expresarse bien y por ejercer su derecho en un servicio público, la situación se volvió muy incómoda y fue necesaria la intervención de una enfermera para hacer de traductora.

39.Imposición del castellano en una charla de infantiles para ahorrar tiempo: En una charla sobre alimentación infantil en el CAP de Riudoms (Baix Camp), la enfermera pasó al castellano después de que un solo asistente lo pidiera. Cuando un usuario pidió mantener el catalán y traducir puntualmente para la mayoría catalanohablante, la sanitaria se negó alegando que hacerlo sería un «no acabar nunca» e impartió la sesión íntegramente en castellano.

Doctora en una consulta | Foto de 123RF/akkamulator

40.Crisis de ansiedad agravada por la incomprensión de palabras básicas: Una mujer acudió al CAP Sant Oleguer de Sabadell (Vallès Occidental) por un ataque de ansiedad y fue atendida por una doctora que no comprendía palabras tan básicas en catalán como «diumenge», «fred» o «calor». Esta incomprensión aumentó los nervios y la incertidumbre de la paciente sobre si la medicación recetada era la adecuada.

41.Abandono de un curso de fisioterapia por la imposición del castellano: El denunciante se marchó de una formación de fisioterapia en el CAP de Vic (Osona) cuando la docente cambió al castellano a petición de un asistente que admitió que no quería hablar catalán porque no le gustaba. Al protestar, la fisioterapeuta justificó el cambio afirmando que «la salud es lo primero» y el otro usuario la calificó de «egoísta».

42.Atención psicológica denegada y llamadas colgadas por pedir catalán: Un paciente solicitó atención en el Centro de Salud Mental de Adultos Sarrià-Sant Gervasi de Barcelona (Barcelonès). Al pedir por teléfono ser atendido en catalán, el personal le colgó la llamada dos veces consecutivas, llegando a decirle directamente: «Te tengo que colgar el teléfono».

43.Denegada la petición de asignar un médico de cabecera catalanohablante: El denunciante solicitó en el CAP de les Franqueses del Vallès (Vallès Oriental) un cambio de médico de cabecera pidiendo específicamente que fuera un profesional que se expresara en catalán. Desde el centro le informaron que no era posible condicionar la solicitud a la competencia lingüística del médico.

44.Un médico recrimina a un niño y a su madre que «aquí todos tenemos que hablar español»: En el CAP Rambla de Terrassa (Vallès Occidental), un médico de guardia interrumpió las explicaciones de un niño enfermo diciendo que no sabía catalán y que «aquí todos tenemos que hablar español». La madre tuvo que cambiar de lengua para atender al menor, pero posteriormente presentó una queja.

45.Coacción a cambiar al castellano por falta de comprensión en la consulta de alergias: Un vecino de Olot se vio forzado a cambiar al castellano durante una visita al CAP Güell de Girona (Gironès) porque la doctora hacía señales evidentes de no entender el catalán, generando un sentimiento de coacción ante la importancia de la consulta médica.

46.Repetición de la falta de comprensión lingüística en el Hospital de Santa Caterina: la misma persona que el caso anterior sufrió una situación idéntica en el Hospital de Santa Caterina de Girona (Gironès) al ser atendida por otra doctora que tampoco entendía el catalán, teniendo que renunciar de nuevo a su lengua para garantizar una atención médica correcta.

47.Expulsión de la consulta con el argumento de que «esto es España y aquí se habla español»: A la espera de los resultados de unas radiografías en el CAP de Calafell (Baix Penedès), un paciente fue increpado por una doctora que le recriminó que le hacía perder el tiempo y, ante la queja del usuario por ser forzado a hablar en castellano, le espetó de manera agresiva: «Esto es España y aquí se habla español», antes de echarlo.

48.Un médico del 061 niega la atención y cuelga a un paciente de 92 años con dolor torácico: Un facultativo del servicio 061 exigió a un hombre de noventa y dos años con dolor torácico que le hablara «en español». Al negarse, el médico le culpó de las consecuencias médicas que pudiera sufrir y le colgó. Después repitió la conducta con su nuera y volvió a colgar el teléfono antes de que finalmente fueran atendidos por una enfermera.

49.Increpada por el resto de asistentes por pedir que un taller del CAP se haga en catalán: Una usuaria se quejó en el CAP Roger de Flor de Barcelona (Barcelonès) porque una actividad de fisioterapia y psicoterapia se cambió al castellano por una sola persona. Como respuesta, el resto de asistentes la increparon acusándola de maleducada y de hacer política, lo que le generó un fuerte ataque de ansiedad.

50.Mofa, traducción forzada del nombre y expulsión de la consulta por ser catalana: Una doctora del CAP Rambla de Terrassa (Vallès Occidental) tradujo al castellano el nombre de una paciente y le exigió hablar en español «porque estamos en España«. Ante las protestas de la usuaria, la médica hizo comentarios burlones y denigrantes, la echó y salió al pasillo a gritar sus datos para burlarse de ella.

51.Ultimátum de una enfermera por pedir ser atendido en catalán: Un hombre acudió de urgencia al CAP Numància de Barcelona (Barcelonès) con problemas de asfixia. Al pedir a la enfermera ser atendido en catalán por estar confuso por la falta de oxígeno, esta le respondió que sería ella quien decidiría la lengua y le espetó que solo tenía dos opciones: «aguantarse o irse».

52.Incumplimiento de la exploración odontológica a un niño de dos años por la barrera de la lengua: En el CAP Antoni Creus de Terrassa (Vallès Occidental), un odontólogo se negó a dirigirse en catalán a un niño de dos años que no entendía el castellano. La madre tuvo que hacer de traductora improvisada, pero la visita no se pudo completar por la incomprensión del niño.

53.Acusado de falta de respeto por pedir atención en catalán en la línea específica: Un usuario pulsó la opción de atención en catalán al llamar al CAP Onze de Setembre de Lleida (Segrià), pero la trabajadora le obligó a repetirlo todo en castellano. Cuando el paciente le dijo que debería aprender la lengua, la trabajadora le acusó de faltarle al respeto.

54.Denegado el cambio de médico tras sufrir discriminación lingüística: E. F. L. pidió el cambio de doctor en el CAP Canaletes de Cerdanyola del Vallès (Vallès Occidental) por las debilidades y simulaciones de incomprensión de su médica cuando le hablaba en catalán. Desde el centro denegaron la petición alegando que debía esperar obligatoriamente un año desde la asignación.

55.Exigencia de hablar en castellano en una atención de urgencias: Una mujer fue de urgencias al Hospital Dos de Maig de Barcelona (Barcelonès) y la médica le exigió de forma muy seca que le hablara en castellano porque no entendía el catalán. Por miedo a no ser atendida, la paciente tuvo que cambiar de lengua.

56.Un padre hace de traductor de su hijo de tres años por la negativa de la médica: En el CAP de Camprodon (Ripollès), la médica de urgencias se negó a dirigirse en catalán a un niño de tres años que solo entendía esta lengua, obligando al padre a hacer de traductor durante toda la consulta médica.