Òscar Escuder (Barcelona, 1968), médico de profesión, lleva más de dos décadas ejerciendo como presidente de Plataforma per la Llengua, la entidad de referencia en la defensa y promoción del catalán, que hace un año suscribió el Pacto Nacional por la Lengua advirtiendo que el texto era mejorable. Casi 365 días después, el más caliente está en el fregadero y, a pesar de remarcar el impulso que quiere dar Política Lingüística, cree que el resto del Gobierno de Salvador Illa no está poniendo toda la carne en el asador en materia de política lingüística. «Las palabras siempre son buenas, pero les exigimos que hagan su parte del trabajo, que es mucha», dice en esta entrevista con El Món, en la que no oculta su insatisfacción por cómo se está aplicando el acuerdo. Además, cree que no se puede llamar «nacional» porque no cuenta con la implicación de todos. «Está a medio camino entre un plan de gobierno y un pacto nacional«, especifica, y deja claro que su firma «no fue un cheque en blanco». Además, se muestra muy crítico con la actuación del Departamento de Salud y la consejera Olga Pané, con quien solo se ha reunido una vez y fue «decepcionante». Escuder habla en profundidad de la situación del catalán en el ámbito sanitario, pero también de la necesidad de hacerlo obligatorio, de la situación del idioma en la escuela y del bajo uso social.

El catalán vive un momento de emergencia lingüística, pero este Sant Jordi El manual de defensa del català, de Òscar Andreu, ha sido el más vendido de no-ficción. ¿Hay motivos para el optimismo?

Sí, claro que los hay. Desde que anunciamos la emergencia lingüística en 2020 siempre hemos dicho que no era una situación desesperada, pero sí que era una tendencia sostenida a la baja. Tenemos más gente que sabe hablar el catalán que nunca, y tenemos muchos ámbitos, como la radio, el teatro o la literatura que van bien. Esto demuestra que el catalán está razonablemente bien en algunos aspectos. Pero también sufrimos un descenso del uso social debido a la desprotección legal y porque los hablantes de catalán no tenemos toda la conciencia lingüística que deberíamos tener. Y eso es muy peligroso.

¿Y se puede revertir la tendencia a la baja del uso social del catalán?

Sí. A lo largo de la historia ha habido lenguas que han remontado desde situaciones mucho más difíciles que el catalán. Siempre digo que este récord no lo queremos batir. No queremos ser la lengua que remonta desde más abajo. Ya podemos empezar a remontar desde ahora, que es lo que nos conviene.

¿Para remontar, el catalán necesita la complicidad de las administraciones?

Necesitamos que no haya la desprotección jurídica y legal que a veces está escrita y a veces no está escrita pero es de facto. Y necesitamos también que los hablantes de catalán hablemos en catalán. Las dos cosas son muy importantes. No sé si hay alguna manera de hacer un baremo de cuál de las dos tiene un punto más de importancia que la otra, pero queda clarísimo que ambas son muy importantes.

Òscar Escuder, president Plataforma per la Llengua . Barcelona 29.04.2026 | Mireia Comas

Ha señalado la responsabilidad individual. ¿Ha habido un cambio de mentalidad en los últimos años?

No hay datos que lo certifiquen. Lo parece, pero hasta ahora no tenemos datos que nos digan que los hablantes de catalán mantenemos más la lengua que antes, que sería lo que realmente sería un punto extremadamente positivo. Sí sabemos que hay más conciencia en cuanto a que la gente se queja más de discriminaciones lingüísticas y que en todas las encuestas que se hacen en el Principado de Cataluña demuestran que la gente ama la lengua y la valora. Incluso hay mayorías amplias de hablantes de castellano que están a favor de la inmersión en la escuela, que el catalán sea oficial en la Unión Europea, que las tiendas te atiendan en catalán, que las empresas deban tener web en catalán… Las cifras son relativamente diferentes entre hablantes de catalán y de castellano. Para hacer una media rápida, quizás estamos hablando de que entre un 80 y un 90% de hablantes de catalán están a favor de todo esto y alrededor del 60-65% de hablantes de castellano también están a favor. Esto demuestra que hay un amplio consenso social y que la sociedad ama y valora la lengua. Pero, después, a la hora de usarla, somos incoherentes, empezando por los mismos hablantes de catalán, que no siempre, ni mucho menos, mantenemos la lengua. Y eso sería algo muy potente. Y una cosa no quita la otra. Las administraciones tienen su responsabilidad y deberían ejercerla mucho mejor de lo que lo están haciendo, pero los ciudadanos también deberíamos hacerlo mejor de lo que lo estamos haciendo.

O sea, hay diferencias entre el sentimiento y la realidad.

Sí.

Y luego hay un grupo, que es la gente joven, con datos que indican que hay un retroceso evidente.

Son los que tienen índices más altos de conocimiento y más bajo de identificación con la lengua. Cada vez hay más gente joven que se considera 100% bilingüe. El problema de esto es que si no hay un uso dominante o suficientemente alto del catalán, lo que conlleva es la tendencia a usar cada vez menos el catalán. Evidentemente, que la gente sepa lenguas es positivo, no hay duda. El problema es si, de las que sabes, solo usas una.

«Los jóvenes son los que tienen índices más altos de conocimiento y más bajo de identificación con la lengua. Cada vez hay más gente joven que se considera 100% bilingüe»

¿Y a qué atribuye este bilingüismo?

A la historia que hemos tenido. Ha venido mucha gente de fuera, familias en las que quizás el padre habla un idioma y la madre habla otro… Saber idiomas no es malo de por sí. El problema es cuando esto implica que uno de los idiomas deja de usarse.

Ustedes forman parte del Pacto Nacional por la Lengua desde hace casi un año. Desde el inicio lo vieron insuficiente. ¿Cómo valora este primer año?

Todavía no podemos hacer una valoración clara. En primer lugar, esto no es un pacto nacional, porque para serlo debería haber más implicación del resto de la sociedad. Está a medio camino entre un plan de gobierno y un pacto nacional, porque pensamos que no hay suficiente implicación de todos para llamarlo realmente pacto nacional. Y, en cuanto al Gobierno, hemos podido detectar que Política Lingüística lo quiere hacer bien y que el resto del Gobierno, de aquella manera. Las palabras siempre son buenas, pero les exigimos que hagan su parte del trabajo, que es mucha. Y en absoluto lo está haciendo ninguna administración. Podemos empezar por el gobierno del Estado, que pronto hará mil días que pidió la oficialidad del catalán en la Unión Europea y en mil días no hemos llegado a ningún lado, cuando es un tema exclusivamente de voluntad política. Y después podemos bajar a la Generalitat, las Diputaciones y los ayuntamientos.

¿Hay una diferencia entre lo que se dice y lo que se hace?

Sí. Muy claramente. Pero si empezamos por el Estado, que se supone que han pedido la oficialidad en Europa. Y en Cataluña no debería haber discriminaciones lingüísticas, y las hay, y raramente tienen alguna consecuencia ni en los discriminadores, y no se ponen fórmulas efectivas para que esto no suceda más.

Òscar Escuder, president Plataforma per la Llengua . Barcelona 29.04.2026 | Mireia Comas

Dijeron que harían un seguimiento exhaustivo del Pacto Nacional. ¿Cree que se está cumpliendo?

De momento, parcialmente. Debemos tener en cuenta varias cosas. Primero, que en el idioma las cosas siempre cambian muy lentamente, eso es así. Y luego, hay cosas que dependen propiamente del Departamento de Política Lingüística, que es quien debe actuar como motor para que este pacto se cumpla. En las reuniones que hemos tenido hasta ahora, la sensación es que Política Lingüística sabe qué se debe hacer, y lo están intentando hacer, pero el resto del Gobierno y las otras administraciones, de aquella manera. Eso significa que en absoluto estamos contentos. Ahora estamos pendientes de una nueva reunión con Política Lingüística para hacer una valoración alrededor del año, y veremos qué.

Queda claro que no hay satisfacción.

No, no podemos decir que ha habido un antes y un después, ni que ha habido un cambio espectacular. Eso no lo podemos decir. Hay ámbitos como la escuela, el ocio infantil y juvenil, que incluye todo lo que hacen los jóvenes desde que salen de la escuela, la empresa y la salud, que serían muy importantes para que el uso del idioma fuera como debe ser. La escuela tiene la obligación de enseñarlo bien a todos, cosa que sabemos que no está sucediendo, y eso se arrastra desde hace unas cuantas décadas. Y las otras tres áreas repercuten directamente en el hecho de que el catalán se pueda usar con normalidad. Nosotros ahora, por ejemplo, estamos trabajando mucho en el mundo del deporte, porque tiene una importancia muy alta de cara a los niños y jóvenes, y queremos que las actividades deportivas sean básicamente en catalán, para que se haga evidente que el catalán es una lengua normal que también se habla fuera de la escuela. Lo mismo ocurre en el trabajo, en el mundo de la empresa, pero en el mundo de la salud está empeorando, día sí y día también. Aquí sí debemos decir claramente que la actitud de este Gobierno, y de todos los que hemos tenido desde 1998, es nefasta. Es de meter la cabeza debajo del ala.

«En el mundo de la salud el catalán está empeorando día sí y día también. Aquí sí debemos decir claramente que la actitud de este Gobierno, y de todos los que hemos tenido desde 1998, es nefasta. Es de meter la cabeza debajo del ala».

Ha dicho que Política Lingüística está haciendo todo lo que puede, pero que otros departamentos, no. ¿Salud sería uno de esos?

Sí, claramente. No me atrevo a decir el peor, pero compite por ser el peor del Gobierno, porque no está haciendo nada práctico. Tenemos una ley del año 1998 que dice que médicos y enfermeras que tengan una plaza en propiedad del sistema público de salud de Cataluña deben tener un C1. Hasta ahora no se estaba aplicando y ahora se hace ver que se aplica. El problema que tenemos con el idioma muchas veces es que se quieren hacer cosas, pero parece como si no se atrevieran a hacerlas con la contundencia que se requiere. Contundencia no significa fastidiar a nadie, ¿eh? En toda Europa occidental faltan médicos y enfermeras, y no hay ningún país con un idioma de dimensiones como el nuestro, o con una demografía similar a la nuestra, donde se pueda trabajar años y años en el sistema sanitario sin ni siquiera entender el idioma del país. No puedes ir a Dinamarca o Noruega solo sabiendo hablar inglés. Eso no pasa, y aquí tampoco debería pasar. Tenemos una ley que dice que no debería pasar, pero el hecho es que cada vez tenemos más médicos y enfermeras que ni siquiera entienden el catalán.

¿Hay datos?

Los últimos datos que tenemos son de 2023, y un 13% de médicos no entendían el catalán. Un 30% no lo hablaban. Y estos datos ya están desactualizados. El Colegio de Médicos de Barcelona lleva años diciéndonos que alrededor del 60% de los nuevos colegiados son extracomunitarios, y seguro que habrá algunos que aprenderán el catalán, por supuesto, porque hay gente que viene a vivir aquí y quiere aprender el catalán. Pero no se trata de que lo aprenda quien le parezca, se trata de que lo aprenda todo el que tiene que trabajar porque deben atender a pacientes que, por un lado, tienen sus derechos lingüísticos y, por otro, está la seguridad asistencial en salud. No es solo un tema de derechos. Cuando los médicos no entienden al paciente, o no entienden el idioma del paciente, hay un problema de seguridad asistencial.

¿Esta situación puede afectar la seguridad del paciente y el diagnóstico médico?

Sí, hay varios estudios que lo prueban. El más famoso es uno que se realizó en Canadá. Un informe que demostraba que el hecho de que el médico no dominara el idioma del paciente conllevaba más complicaciones, más mortalidad, más costos económicos y, curiosamente, no había más reconsultas después del alta. O sea que cuando el paciente era enviado a casa, no regresaba a los dos o tres días porque algo no iba bien o no lo tenía claro. Todos ven muy claro si van al médico y no lo entienden, pero además los profesionales de la medicina se intercambian comunicaciones, informes de pruebas de imagen, peticiones, lo que sea. Y si el radiólogo ha hecho el informe en catalán y el médico que había pedido la prueba no entiende qué le dice, quizás hará el tratamiento mal o al revés. Y eso tiene repercusiones.

Òscar Escuder, president Plataforma per la Llengua . Barcelona 29.04.2026 | Mireia Comas

¿Y de esto ha hablado con la consejera Olga Pané?

Sí, hemos hablado, una sola vez. Y fue muy decepcionante, francamente. No parecen conscientes de la magnitud del problema. Como también tenemos un problema grave con los estudiantes de medicina que tenemos en Cataluña, que el 40% son de otros lugares del estado y cuando han terminado la carrera, se van.

De hecho, se ha planteado la posibilidad de suprimir el distrito universitario único estatal, y el PSC siempre ha votado en contra.

Sí, esto tendría varias posibilidades de arreglarlo. Una sería suprimir el distrito único, y que los estudiantes de Cataluña tuvieran más facilidad para entrar en las facultades de medicina de Cataluña. Y la otra sería pidiendo un nivel de catalán antes de la entrada como, por ejemplo, se hacen en las pruebas de magisterio. Es decir, que se hicieran unas pruebas previas donde el estudiante demostrara que tiene un nivel adecuado de catalán. Además, los estudiantes de bachillerato de aquí tienen un porcentaje mucho menor de excelentes que los estudiantes de bachillerato de otras comunidades. Con lo cual, esto a los otros les facilita entrar en nuestras facultades de medicina. Y, una vez entran en la facultad de medicina, el índice de abandono del estudiante de primer año de aquí está entre el 2% y el 3%, y de los que vienen de fuera está cerca del 10%. Por lo tanto, nuestros estudiantes de bachillerato están infravalorados respecto a los estudiantes de bachillerato de otras comunidades.

Pero aquí hay un consenso del ámbito profesional que hay que hacer algo.

El consenso está en todos los del ámbito profesional, excepto en el Gobierno, que es el que tiene la capacidad de decidir si se hace alguna de estas cosas. Y, por ahora, no está haciendo ninguna. Se ha hablado de aumentar el número de plazas, pero pienso que esto sería un error porque lo que haremos es continuar formando un 40% de estudiantes de fuera, y eso tiene un costo económico. Cada curso de un estudiante de medicina, según la valoración que hacen las diferentes facultades, cuesta entre 15.000 euros y 25.000. Son 6 años, y eso significa entre 90.000 euros y 150.000 para formar un médico. Si, de las plazas nuevas que abrimos, el 40% son para estudiantes de Murcia, de Extremadura o de donde sea, estamos regalando un montón de millones. Ahora mismo en Cataluña hay 1.333 plazas de estudiantes de medicina.

«Nuestros estudiantes de bachillerato que quieren hacer medicina están infravalorados respecto a los estudiantes de bachillerato de otras comunidades»

Se regala porque no hay arraigo?

No, por eso, que si vinieran y se quedaran… El origen nos da igual. La cuestión es que se queden aquí y que aprendan catalán.

Y entonces, el gobierno de Salvador Illa, con el que hemos hablado, ¿actúa de forma coherente con lo que dice el Pacto Nacional por la Lengua? En el ámbito de la sanidad, claramente, no.

¿Y en otros ámbitos?

Lo que depende estrictamente de Política Lingüística, sí. Hemos detectado aumento de cursos, refuerzo del Consorcio, etcétera. Y este departamento está seguramente incidiendo más en otros de lo que hacía antes la Secretaría, cuando no había una consejería específica de lengua, pero pensamos que tienen mucho margen de mejora.

¿Qué le parece que en determinados actos públicos el presidente de la Generalitat o consejeros hablen en castellano en Cataluña?

Les hemos dicho infinidad de veces que no es lo que toca. El mensaje que se da es que el catalán es un idioma prescindible. Volvemos, pero aumentado, a lo que decíamos antes de la responsabilidad individual. Cuando un hablante de catalán tiene delante a alguien que no conoce o piensa, por el motivo que sea, que no hablará catalán, y empieza una conversación en castellano, está dando el mensaje de que el catalán no hace falta. Eso, si lo hace un ciudadano normal y corriente, ya es importante. Imagínate si lo hace el presidente de la Generalitat o un consejero. Eso es un mensaje muy potente, y el mensaje debería ser exactamente lo contrario. El idioma de Cataluña es el catalán y, por lo tanto, es el que se debe usar institucionalmente. Y eso no impide que, si después tiene una reunión con quien sea, hablen en inglés. Pero el discurso institucional público debe ser en catalán.

Òscar Escuder, president Plataforma per la Llengua . Barcelona 29.04.2026 | Mireia Comas

¿Les da miedo que este pacto termine en letra muerta? En el sentido de que se haya presentado como un documento con muchas iniciativas y termine en un cajón?

Sí, porque, además, tenemos experiencia en un montón de legislación que dice cosas que no se han hecho. Es algo que somos plenamente conscientes de que puede pasar, y si llegara el caso y tuviéramos suficientes datos, evidentemente que lo denunciaremos. No tendremos pelos en la lengua a la hora de decirlo, si es el caso.

¿Y eso podría provocar que abandonaran el pacto?

Sí. De hecho, ya ves que somos críticos y no decimos que sí a todo, porque no está pasando. Ya no dijimos que sí a todo al principio. Dijimos que nos parecía insuficiente en algunos aspectos. Y en otros aspectos dijimos que nos parecía que lo que estaba escrito estaba bien, pero que tenía presupuestos ridículos. Por ejemplo, el mundo de la empresa tenía un presupuesto de 1.300.000 euros, y había un apartado que decía ocio, infancia, juventud que tenía un presupuesto de poco más de medio millón de euros. Con medio millón de euros, no sé a dónde llegaremos. Nuestra firma, como ya dijimos al principio, no es un cheque en blanco.

Lo digo porque la CUP y Junts no se adhirieron al inicio, pero da la sensación de que la brecha se ha ido haciendo más grande. Esta semana, sin ir más lejos, Junts ya ha calificado de «inútil» el pacto.

Es un riesgo que corremos, y es independiente de si Plataforma per la Llengua lo firma o no. Pero teníamos este riesgo, porque tenemos mucha experiencia. Tenemos un montón de legislación en consumo, cine, etc., que está validada incluso por el Tribunal Constitucional y no se aplica. En la escuela no se estaba haciendo bien cuando ni cuando no había sentencias en contra de la inmersión, y en muchos centros no se está cumpliendo lo que debería hacerse en cuanto al catalán. Todos somos conscientes de que hay una cifra de niños, que no es anecdótica, que ha pasado por todo el sistema de escolarización y que son incapaces de mantener una conversación en catalán. Eso significa que la escuela no funciona lo suficientemente bien en ciertos ámbitos. Y no es culpa de los docentes, es culpa de una situación multifactorial.

«La normativa está para cumplirla, la lingüística también, pero desde hace muchos años parece que la normativa lingüística es una normativa de segunda. Y no, es igual que cualquier otra»

¿Y los incumplimientos en normativa lingüística deben multarse?

Sí, eso nosotros lo hemos dicho también muchas veces. La normativa está para cumplirla, la lingüística también, pero desde hace muchos años parece que la normativa lingüística es una normativa de segunda. Y no, es igual que cualquier otra. El objetivo no debe ser multar, igual que, en teoría, los impuestos sirven para hacer equipamientos o las multas de tráfico se ponen por seguridad. El objetivo debe ser que el idioma esté protegido. Aquí, a veces, cuando nos gastamos dos euros en el idioma, se monta un escándalo, porque todo el mundo cuenta con esos dos euros cuántas becas comedor tendríamos. Si algún idioma en el mundo parece que no necesitaría protección es el inglés, pues el Reino Unido gasta cientos de millones de libras en proteger el inglés dentro del Reino Unido. Si no recuerdo mal, se destinan 540 millones de libras a proteger el inglés de los niños que no tienen el inglés como primer idioma. El Reino Unido es mucho más grande que Cataluña, pero con esto quiero decir que todos los países protegen sus idiomas sin manías. Francia, ni lo digamos. España, ni lo digamos. Pues escucha, ¿por qué los catalanes, los hablantes de catalán o los diferentes gobiernos no debemos proteger nuestro idioma como todo el mundo protege el suyo?

Uno de los campos que más trabaja Plataforma per la Llengua son las vulneraciones lingüísticas. ¿El servicio de defensa de derechos lingüísticos recibe más quejas que nunca?

Sí. Crecen cada año. Es un servicio que comenzamos, si no recuerdo mal, en 2013, con 100 y pico quejas, y el último año hemos superado las 3.000.

¿Y a qué atribuye este crecimiento?

Mira, puede haber tres factores. Uno sería que haya más vulneraciones, pero no tenemos ningún dato sobre eso. También debemos pensar que las quejas que nos llegan a nosotros son la punta del iceberg. ¿Cuántas veces uno va al médico y le dice que le hable en castellano y el paciente lo acepta y no se queja nadie, o en una tienda, o en la administración que sea…? Por lo tanto, ojalá en todos los territorios de habla catalana solo hubiera 3.000 vulneraciones al año. No nos parece que deba haber más vulneraciones ahora que hace 8 años, por decir algo. La otra cosa que puede ser la explicación del incremento de quejas es que la gente está más concienciada. Eso nos parece que es así. Y la tercera cosa es que nosotros, como entidad, podemos ser más conocidos, que también nos parece que sí. Serían los tres posibles factores que harían incrementar el número de quejas que nos llegan a nosotros, pero no sabemos qué porcentaje debemos atribuir a cada uno de los tres factores.

Òscar Escuder, president Plataforma per la Llengua . Barcelona 29.04.2026 | Mireia Comas

En el campo de las vulneraciones lingüísticas hay un trabajo conjunto entre Plataforma per la Llengua y Política Lingüística?

A veces ha habido y a veces ha habido una especie de… No lo sé, por ejemplo, denunciamos el caso de Ebro tiempo atrás, porque había recibido cerca de dos millones de euros por parte de la Generalitat sin cumplir los criterios lingüísticos y, al final, el Gobierno anunció que se había corregido. A veces cada uno pelea por su cuenta, por decirlo de alguna manera…

¿Para colgarse una medalla?

No es tanto un tema de medallas. Nuestro objetivo no es ganar a la administración con medallas. Nuestro objetivo sería autodisolvernos, pero no porque no tengamos socios, sino porque no haríamos falta. Lo que pasa es que estamos lejos de aquí. Está complicado. Los países normales, a los que nos gustaría parecernos lingüísticamente, no tienen entidades como la nuestra. Seguro que no hay una plataforma por el danés en Dinamarca porque no les hace falta. Pero bueno, estamos aquí.

Y con todo el cambio demográfico que ha sufrido Cataluña en las últimas décadas, ¿se debería regular el catalán en el trabajo?

Nosotros somos partidarios de que el catalán se exija para vivir y trabajar en Cataluña, como, a efectos prácticos, pasa en la mayoría de los países del mundo con otros idiomas. Y tenemos muy reciente el ejemplo de Andorra. Desde que se empezó a decir que harían la ley del idioma propio y oficial, que es el catalán, ya empezaron a recibir más solicitudes de matriculación en los centros de aprendizaje de catalán del gobierno. Cada vez que la ley ha dado un paso adelante, se han aumentado las solicitudes de aprender catalán en Andorra. Por lo tanto, eso que a veces se dice tenemos que ser pedagógicos… caramba, las leyes y las sanciones son superpedagógicas. Esto es este ejemplo que poníamos antes de las normas de circulación. Tú sabes que si vas por la autopista a más de 120 km/h te clavarán una multa. Insisto, no queremos ni echar, ni molestar, ni fastidiar a nadie, pero lo que no puede ser es que el catalán, por culpa de todos, se vaya perdiendo.

«Nosotros somos partidarios de que el catalán se exija para vivir y trabajar en Cataluña, como a efectos prácticos pasa en la mayoría de los países del mundo con otros idiomas. Y tenemos muy reciente el ejemplo de Andorra»

¿Debería hacerse obligatorio dando un margen de tiempo para que todos puedan acreditarlo?

Se deberían poner facilidades para que todos puedan aprenderlo. Pero, insisto, es lo que ya pasa en todos los países de nuestro entorno. Nadie se plantea irse a vivir a Dinamarca y quedarse allí indefinidamente sin aprender danés. Dinamarca es un país con una demografía más pequeña que Cataluña. Quien se plantea venir a vivir aquí y quedarse, lo normal es que necesite saber catalán para vivir con normalidad aquí. Como pasa con el danés en Dinamarca o con el sueco en Suecia.

El catalán es una herramienta de integración y de ascenso social. ¿Se debe trasladar esta visión a los que llegan al país?

Sí. Aunque últimamente se está intentando hacer ver que no es parte del ascenso social, hay múltiples datos que demuestran que el catalán forma parte del ascenso social en los territorios de habla catalana.

¿Y por qué se intenta hacer ver que no?

Eso, de alguna manera, es la batalla que dejamos ganar a Ciudadanos. Ellos vinieron a decir que no hacía falta el catalán para vivir en Cataluña y en un segmento de la población ha quedado esa percepción, y no es verdad. Hablar catalán, habitualmente, independientemente de cuál sea tu lengua de origen, te ayuda a progresar socialmente, además de estar más integrado culturalmente y socialmente. Por lo tanto, es evidente que es parte del ascenso social.

Òscar Escuder, president Plataforma per la Llengua . Barcelona 29.04.2026 | Mireia Comas

El TSJC ha destrozado el decreto que blindaba el catalán en la escuela, pero ustedes reclaman al Gobierno que aplique la parte vigente. ¿Cómo está la situación de la lengua catalana en la escuela?

Este punto concreto no ha variado la situación de la práctica del catalán en la escuela, pero con todas las sentencias ha empeorado. Estamos igual que hace 3 o 4 meses.

¿Y se está aplicando lo que queda de este decreto?

Pensamos que no lo suficientemente bien. Pedimos al Gobierno que aplique el decreto de régimen lingüístico del sistema, y que continúe haciendo censales las competencias básicas para cumplir la normativa vigente.

Hace tiempo que se está pendiente de una sentencia del TC. ¿Esta sentencia puede ser la estocada final al sistema de inversión?

Depende de cuál sea el sentido, sí. Aquí sí que tendremos que ver de qué lado está todo el mundo, porque prevemos que será una sentencia negativa. No se sabe qué grado de negatividad tendrá, pero, si es de una cierta magnitud, será una sentencia muy dura y requerirá una respuesta social y política, por supuesto.

«Con la sentencia del TC tendremos que ver de qué lado está todo el mundo, porque prevemos que será una sentencia negativa. No se sabe qué grado de negatividad tendrá, pero, si es de una cierta magnitud, será una sentencia muy dura y requerirá una respuesta social y política, por supuesto»

¿Y un replanteamiento de la escuela catalana?

¿Qué quiere decir un replanteamiento?

Se está planteando la posibilidad de la doble línea, como propone Alhora.

A nosotros eso no nos gusta. Pensamos que lo que se debería hacer es que todos tuvieran una enseñanza en catalán, y que todos salieran de la escuela dominando bien el catalán. Eso desde el punto de vista estrictamente conceptual. Después, desde el punto de vista práctico, eso podría significar, y con los tipos de tribunales que tenemos aquí, no sería nada descartable, el primer paso para, incluso, acabar anulando la legislación que obliga a los funcionarios a tener dominado el catalán porque unos saben y los otros no. Y a la ciudadanía se le debe poder servir en las dos lenguas oficiales, como mínimo.

Es decir, ¿usted cree que la doble línea puede tener repercusiones en otros ámbitos?

Exacto.

La Moncloa ve consenso por el catalán en Europa, pero pide «más tiempo», mil días después. ¿La oficialidad del catalán en Europa llegará algún día?

En estos mil días, el gobierno español ha tenido tiempo de negociar que Nadia Calviño sea presidenta del Banco Europeo de Inversiones, que Teresa Rivera sea vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea. Ha negociado una excepción en la OTAN. Quiero decir que los estados, cuando tienen cosas que les interesan, las negocian de verdad y no tardan todo este tiempo.

Por lo tanto, ¿para ellos no es una prioridad?

No. Lo están demostrando día a día.