El consejero de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila, y la diputada de Junts per Catalunya Carme Renedo han protagonizado un intercambio de reproches durante una interpelación al Gobierno sobre la situación del catalán. Los dos protagonistas han chocado con la enmienda para que la regularización extraordinaria incluya el catalán en la primera renovación de los permisos, el Pacto Nacional por la Lengua y también con la catalanofobia y la vulneración de derechos lingüísticos, sobre todo en el ámbito sanitario. La diputada de Junts ha dado por «agotado» el crédito de su grupo en el consejero, y ha cuestionado la «ascendencia» del titular de Política Lingüística en el seno del Gobierno, pero, aun así, le ha instado a convencer al PSC para que «no dé la espalda» a la lengua.

La diputada de Junts ha calificado de «inútil» el Pacto Nacional por la Lengua, y ha reprochado al consejero que solo sirve de «corsé al crecimiento y a la propagación de la lengua» porque, a su parecer, el pacto sirve para tumbar iniciativas como la de la supresión del distrito universitario único, para imposibilitar garantizar el conocimiento del catalán al personal sanitario o para rechazar el impulso de planes lingüísticos en el mundo del deporte. «El Pacto ni hace, ni deja hacer, ni sirve para poner el catalán en el centro de la actividad y de las prioridades políticas», ha criticado, y le ha recriminado que en el documento presentado por el ejecutivo hace casi un año no hace ninguna referencia a la palabra catalanofobia. «La catalanofobia es una realidad como una casa de campo», ha sentenciado, y ha dudado que le «hierva la sangre» cuando trasciende un caso de discriminación lingüística como el que sufrió una persona que había tenido una crisis suicida. «No debería mirar por el retrovisor», le ha advertido, reclamando la creación de la oficina.

«Yo no hablo por el retrovisor, hablo de credibilidad», ha replicado el consejero de Política Lingüística, y ha subrayado que desde la oposición «es muy fácil pedir cosas que cuando se ha estado en el gobierno no se han hecho». En este sentido, ha echado en cara a la diputada de Junts que un Gobierno liderado por su espacio político se olvidó de incluir los derechos lingüísticos en la carta de derechos y deberes del paciente. «En aquel momento, en la década anterior, no tocaba hablar de lengua y se lo saltaron», le ha espetado, y ha remarcado que ahora sí se recogerán estos derechos, en la nueva carta y será «más fácil» actuar contra las vulneraciones de los derechos lingüísticos de los pacientes. «Si estamos sin herramientas normativas para actuar, se hace difícil actuar», ha constatado, y ha asegurado que el ejecutivo está terminando de «dar forma» a la Oficina de Protección de Derechos Lingüísticos que, según ha detallado el consejero, ya ha incorporado dos abogados. «Después de décadas de no haber tenido esta oficina, no vendrá de cuatro meses», ha rematado.

Vila califica de «fracaso estrepitoso» las políticas lingüísticas del PP

Por otro lado, Francesc Xavier Vila, se ha defendido de las críticas del PP a la política lingüística del Gobierno y ha calificado de «fracaso estrepitoso» la actuación de los populares en esta materia. Después de que el portavoz del PP en el Parlamento, Juan Fernández, le exigiera al consejero un cambio en las políticas lingüísticas con argumentos como una lengua «no se puede sostener solo con leyes» o que «ninguna lengua se hace grande haciendo pequeña a otra», el consejero de Política Lingüística ha criticado las políticas de los populares en materia lingüística y ha puesto el ejemplo de Galicia: «Han logrado que en el único territorio donde la lengua propia, la habitual mayoritaria de la población, después de haber gobernado ustedes de forma prácticamente ininterrumpida, ya no lo sea». Además, también ha cargado contra el acuerdo entre el PP y Vox en Aragón: «El señor Azcón decía que quería liberar la Franja de la imposición del catalán, que es un territorio donde hace más de mil años que el catalán es la lengua propia”.