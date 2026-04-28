El conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila, i la diputada de Junts per Catalunya Carme Renedo han protagonitzat un intercanvi de retrets durant una interpel·lació al Govern sobre la situació del català. Els dos protagonistes han topat amb l’esmena perquè la regularització extraordinària inclogui el català en la primera renovació dels permisos, el Pacte Nacional per la Llengua i també amb la catalanofòbia i la vulneració de drets lingüístics, sobretot en l’àmbit sanitari. La diputada de Junts ha donat per “exhaurit” el crèdit del seu grup en el conseller, i ha qüestionat l'”ascendència” del titular de Política Lingüística en el si del Govern, però, tot i això, l’ha instat a convèncer el PSC perquè “no giri l’esquena” a la llengua.
La diputada de Junts ha qualificat d'”inútil” el Pacte Nacional per la Llengua, i ha retret al conseller que només serveix de “cotilla al creixement i a la propagació de la llengua” perquè, a parer seu, el pacte serveix per tombar iniciatives com el de la supressió del districte universitari únic, per impossibilitar garantir el coneixement del català al personal sanitari o per rebutjar l’impuls de plans lingüístics al món de l’esport. “El Pacte ni fa, ni deixa fer, ni serveix per posar el català al centre de l’activitat i de les prioritats polítiques”, ha criticat, i li ha recriminat que al document presentat per l’executiu ara fa gairebé un any no fa cap referència a la paraula catalanofòbia. “La catalanofòbia és una realitat com una casa de pagès”, ha sentenciat, i ha dubtat que li “bulli la sang” quan transcendeix un cas de discriminació lingüística com el que va patir una persona que havia patit una crisi suïcida. “No hauria de mirar pel retrovisor”, l’ha advertit, tot reclamant la creació de l’oficina.
“Jo no parlo pel retrovisor, parlo de credibilitat”, ha replicat el conseller de Política Lingüística, i ha subratllat que des de l’oposició “és molt fàcil demanar coses que quan s’ha estat al govern no s’han fet”. En aquest sentit, ha tirat en cara a la diputada de Junts que un Govern liderat pel seu espai polític es va oblidar d’incloure els drets lingüístics en la carta de drets i deures del pacient. “En aquell moment, a la dècada anterior, no tocava parlar de llengua i s’ho van saltar”, li ha etzibat, i ha remarcat que ara sí que es recolliran aquests drets, en la nova carta i serà “més fàcil” actuar contra les vulneracions dels drets lingüístics dels pacients. “Si estem sense eines normatives per actuar, es fa difícil actuar”, ha constat, i ha assegurat que l’executiu està acabant de “donar forma” a l’Oficina de Protecció de Drets Lingüístics que, segons ha detallat el conseller, ja ha incorporat dos advocats. “Després de dècades de no haver tingut aquesta oficina, no vindrà de quatre mesos”, ha reblat.
Vila titlla de “fracàs estrepitós” les polítiques lingüístiques del PP
D’altra banda, Francesc Xavier Vila, s’ha defensat de les crítiques del PP a la política lingüística del Govern i ha titllat de “fracàs estrepitós” l’actuació dels populars en aquesta matèria. Després que el portaveu del PP al Parlament, Juan Fernández, li ha exigit al conseller un canvi a les polítiques lingüístiques amb arguments com una llengua “no es pot sostenir només amb lleis” o que “cap llengua es fa gran fent petita una altra”, el conseller de Política Lingüística ha criticat les polítiques dels populars en matèria lingüística i ha posat l’exemple de Galícia: “Han aconseguit que a l’únic territori on la llengua pròpia, l’habitual majoritària de la població, després d’haver governat vostès de forma pràcticament interrompuda, ja no ho sigui”. A més, també ha carregat contra l’acord entre el PP i Vox a Aragó: “El senyor Azcón deia que volia alliberar la Franja de la imposició del català, que és un territori on fa més de mil anys que el català és la llengua pròpia”.