La campaña para las elecciones generales del 29 de noviembre ha traído un choque frontal y de alto voltaje entre Esquerra Republicana y Junts per Catalunya. O, de manera más precisa, de Gabriel Rufián con Junts, en su batalla por erigirse en un líder de la izquierda estatal. También utiliza la carta de Aliança Catalana, aunque en menos ocasiones: el partido de Sílvia Orriols no se presenta a estas elecciones, pero el republicano ya le ha anunciado: «Nos veremos en el Parlament». A lo largo de los primeros días de carrera electoral, Gabriel Rufián ha centrado gran parte de su discurso en confrontar a los de Junts, incluso con descalificación personal en algunos momentos. La estrategia del cabeza de lista republicano implica subir el tono contra la formación de Carles Puigdemont con el objetivo de captar votantes tanto del PSC como de Frente Amplio.

Junts responde oficialmente de manera más tibia, salvo el episodio solista de Josep Maria Vila d’Abadal –aseguró que Francesc Macià «mataría» a los actuales dirigentes de ERC–, pero ya ha habido una réplica dura de Puigdemont hablando de lerrouxismo. La voluntad oficial de los de Junts es no escalar el conflicto. Sin embargo, el entorno actúa con energía en la red. En cambio, la cabeza de lista, Míriam Nogueras, opta por declaraciones como que «echa de menos a la ERC con la que hicimos el 1-O». Sea como sea, es de dominio público en los círculos políticos y periodísticos que la relación entre Rufián y los diputados de Junts es del todo inexistente desde hace tiempo. Y la ofensiva de la campaña tensa hasta el límite las relaciones entre los dos principales partidos del espacio independentista, y está dejando momentos y expresiones de alto voltaje tanto en el Congreso de los Diputados como en los mítines por todo el territorio. Doce días antes de que se coloquen las urnas del 29 de noviembre, la dinámica de enfrentamiento verbal, directa o indirecta, entre las dos formaciones amenaza con monopolizar el debate político en Cataluña.

El Congreso: inicio de la crispación de campaña

El inicio del tira y afloja fue el jueves 12 de noviembre al mediodía, pocas horas antes del inicio oficial de la campaña, durante el debate sobre los decretos de vivienda en la Diputación Permanente del Congreso. Gabriel Rufián acusó a Junts de votar en contra de los intereses de los catalanes y de proteger a los grandes tenedores y puso un billete de cincuenta euros sobre la mesa para representar que esa era su verdadera bandera. Una performance que Rufián repite cuando tiene que hablar sobre vivienda para referirse a los de Míriam Nogueras. En esta ocasión le tocó al portavoz adjunto de Junts, Josep Maria Cruset, a quien Rufián calificó de «diputado del PP con una estelada» y le espetó: «A usted no lo conoce nadie».

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, en la Diputación Permanente / EP

La tensión se disparó cuando Rufián le recriminó que mirara el ordenador portátil mientras él intervenía, insinuando que jugaba al solitario. Cruset entró al cuerpo a cuerpo y calificó a Rufián de «maltratador emocional» que repite «el mismo numerito del Club de la Comedia» desde la «superioridad moral». El diputado de Junts, indignado, le replicó con un «tomo notas, chaval. ¿Es que no lo entiendes? ¡Un poco de respeto en sede parlamentaria!», antes de reprocharle su ausencia de última hora en el debate de PIMEC y asegurar que desconoce la realidad del Camp de Tarragona, las Terres de l’Ebre y el Baix Penedès. Rufián cerró aquel episodio asegurando que plantará cara a Junts «tenga el coste que tenga» y deseando que acaben «en el más absoluto ostracismo político». Todo esto ocurrió horas antes de que el mismo candidato de ERC abriera la campaña en Tarragona, la circunscripción por la que concurre Cruset.

De la «clínica dental» a la acusación de «lerrouxismo» de Puigdemont

El tono personal se reprodujo el domingo 15 de noviembre en un mitin de ERC en Tortosa, cuando Rufián ironizó sobre el cartel electoral de la candidata de Junts por Barcelona, Míriam Nogueras, afirmando que «parece el de una clínica dental». La respuesta llegó al día siguiente desde Arenys de Mar, donde Nogueras, acompañada de su madre, de origen andaluz, le agradeció «la sonrisa que algunos consideran de anuncio» y acusó al cabeza de lista republicano de repartir «lecciones de catalanidad en función de dónde han nacido los padres o los abuelos».

De hecho, este mismo lunes, el presidente de Junts, Carles Puigdemont, intervino en la polémica mediante un escrito en el que denuncia el «daño inmenso» de la «izquierda lerrouxista» en Cataluña. Puigdemont cargó contra una «política-eucalipto» que, según él, devasta el terreno y recupera tópicos etnicistas contraponiendo un «catalán burgués y explotador» con un «inmigrante español obrero», al mismo tiempo que lamentaba los ataques «poca-soltes» contra Nogueras. Rufián, por su parte, también ha disparado contra Puigdemont y, en una entrevista a Nació Digital, ha asegurado que, a pesar de respetar a todos los presidentes de la Generalitat, no asistirá a la recepción al presidente en el exilio cuando, después del 29-N –en una fecha aún por concretar– vuelva a Cataluña.

El legado de Macià, el pacto con Podemos y el catalán en el Congreso

La alianza electoral entre ERC y Podemos –por la cual los morados no se presentan en Cataluña y piden el voto para los de Junqueras– ha sido otro foco de fricción constante. Después de que Nogueras calificara el acuerdo de «pacto de obediencia española» y defendiera que Junts son la única propuesta de «obediencia estrictamente catalana», Vila d’Abadal, como candidato de Junts al Senado por Barcelona, elevó el tono el sábado, al asegurar en un mitin en Manresa que, si el presidente Macià levantara la cabeza, «mataría» a los responsables de este acuerdo de ERC con la formación de Irene Montero e Ione Belarra.

El primer candidato de Junts al Senado por Barcelona, Josep Maria Vila d’Abadal, interviene este sábado en un acto en Manresa / ACN

Al día siguiente, Rufián replicó desde un acto electoral en Tortosa, defendió el perfil de izquierdas de su partido y que el acuerdo con Podemos los hace «más útiles». Y soltó, en castellano, la frase que se ha repetido decenas de veces en las televisiones y que corre como la pólvora por la red: «Malditos seáis, patriotas de pandereta que vendéis a vuestro pueblo a cambio de una bandera». En paralelo, la secretaria general de los republicanos, Elisenda Alamany, recordó a Vila d’Abadal que había aprobado presupuestos municipales en Vic con Plataforma per Catalunya (PxC) durante su etapa de alcalde: «A Macià lo que le sabría mal es que usted aprobara los presupuestos de Vic, como hizo, con un partido xenófobo anticuado como Plataforma per Catalunya». Después de este episodio –que también ha provocado la reacción del candidato republicano al Senado Francesc Marc Álvaro– estaba previsto que Vila d’Abadal interviniera en el mitin de Junts en Arenys el lunes, pero, finalmente, no estuvo, según explican, por incompatibilidades de agenda.

En medio de la disputa dialéctica entre unos y otros, la lengua también ha entrado en juego. Después de que Rufián lamentara que le criticaran por hacer independentismo en castellano y recordar que cuando era secretario nacional de la ANC hizo el discurso de la Diada del 11 de septiembre de 2015 en lengua castellana con la ayuda, según él, de Quim Torra, Junts per Catalunya ha contraatacado planteando un compromiso para hablar «siempre» en catalán en el Congreso y plantar cara a PP y Vox, que han insinuado que quieren eliminar el catalán de la cámara baja. «Me cuesta entender que, pudiendo hablar catalán, haya diputados catalanes que no utilicen esta ventana», ha argumentado Míriam Nogueras después de ser preguntada por las intervenciones en castellano de Rufián.

Acusaciones de «colaboracionismo» con el PP y Vox

Otra acusación de Rufián a Junts ha sido por «colaboracionismo» con PP y Vox por las votaciones en las que han coincidido en el Congreso. El dirigente republicano les ha advertido que «cuando alguien está en medio, tienes que apartarlo», en referencia al eslogan que utiliza Nogueras cuando dice «Somos los del medio», que encaja con el lema de campaña, Catalunya al centre. De hecho, Rufián ha manifestado que tiene el objetivo de enviar a los de Puigdemont al «rincón de pensar» una temporada para que reflexionen sobre su papel y, en este sentido, ha lamentado que su formación haya tenido históricamente «complejos» a la hora de combatir las «barbaridades y toxicidades» de los de Junts. Por su parte, Junts se reivindica como la formación que no pertenece a ningún bloque español –»los del medio»– y acusa a ERC de seguir al PSOE, con críticas constantes a la empresa mixta acordada entre socialistas y republicanos para gestionar Rodalies. Una posición que el presidente de ERC, Oriol Junqueras, ha despachado pidiendo a los de Junts que «dejen de hacer daño a Cataluña».

Su futuro en la Generalitat: aviso a Junqueras

Mientras tanto, Rufián podría ser visto pronto como una amenaza para su propio entorno. Ya ha adelantado que propone un gobierno de concentración en Cataluña si en el Estado gobierna el PP con Vox, a lo que Junqueras ha respondido: «no nos precipitemos». Pero también ha hecho público que su plan de futuro es ser presidente de la Generalitat, «algún día, después de Junqueras». Cuando llegue el día, ya lo tiene todo pensado, quiere gobernar “con la CUP, con los Comuns y con lo que quede de Podemos”, sus socios de pacto para el 29-N y de los que insinúa que tienen los días contados.