Irene Urdangarin tiene nueva pareja y la relación está más que consolidada, si hacemos caso a las últimas imágenes que nos llegan de ella. La hija pequeña de Iñaki y Cristina de Borbón está estudiando el tercer curso de Gestión de Hostelería, Turismo y Eventos en Oxford. Es por eso que ya se ha acostumbrado a vivir de manera independiente, lejos del hogar materno y también de casa. Ahora bien, sola no está porque se ha enamorado y está bien acompañada. Los fotógrafos de Europa Press la han captado en un momento importante de su relación, de hecho, ya que ha viajado hasta Galicia para presentarle a su abuelo. Juan Carlos de Borbón ya conoce al Fernando Echevarría, el chico que ha robado el corazón a la joven aristócrata.

Las fotos muestran a la parejita muy unida, siempre juntos y conversando tranquilamente con el rey emérito español. De hecho, ha habido un momento a destacar cuando han querido que les hicieran una foto juntos para retratar este momento. La chica, que había llegado al puerto en el mismo coche que su abuelo, ha acabado marchándose con la pareja después de pasar toda la jornada en el mar. Dicen que la ha conquistado con «perseverancia» y «pequeños gestos románticos» como flores, cenas en restaurantes con encanto o planes divertidos.

Lo había conocido a través de amigos en común y se había fijado en él tiempo atrás, pero no habría sido hasta poco antes del verano cuando coincidieron en el Puerto de Santa María, en Cádiz, donde él tiene una casa: «Allí, la complicidad entre ellos dio paso a algo más». Algunos testigos sacaron a la luz que la habían visto «especialmente tierna» con un chico, pero sus amigos no quisieron hablar de ello porque apenas estaban comenzando y no querían precipitar los acontecimientos.

Irene Urdangarin presenta al abuelo a su nueva pareja | Europa Press

¿Quién es Fernando Echevarría, el nuevo novio de Irene Urdangarin?

Por lo que ha sabido la revista Semana, Irene Urdangarin y Fernando salen desde hace cinco meses. Él trabaja en la City de Londres, un economista de 31 años con una posición profesional «consolidada». Hay una diferencia de edad importante entre ellos, teniendo en cuenta que tiene diez años más que ella, pero su entorno describe este rasgo como «algo positivo». Viven a 90 km de distancia, pero Irene viaja con mucha frecuencia a la capital inglesa para visitar a su hermano Juan -que vive allí con un compañero de piso- y aprovecha estas estancias en casa de él para poder quedar con el novio.

«Divertida, espontánea, alocada cuando tiene confianza y con un gran sentido del humor». Así describen a una de las nietas más desconocidas de Juan Carlos, la que este fin de semana ha roto el hermetismo que siempre reina en su vida sentimental con este viaje especial a Sanxenxo. Su novio prefiere mantenerse en el anonimato y alejado de la atención mediática, por lo que dicen, pero ha encontrado en ella una persona «de quien está muy enamorado».

A Irene le preocupa que la exposición pública pueda «incomodarlo», pero este fin de semana no ha tenido inconveniente en aparecer con él. Aseguran desde su entorno que está «tan contenta y emocionada» con esta relación, que ha decidido vivirla «con naturalidad» aunque eso signifique compartir públicamente esta parte de su vida íntima.

Irene Urdangarin ha viajado hasta Galicia con la nueva pareja | Europa Press

Una historia de amor que confía en que funcione más que las anteriores que haya podido tener.