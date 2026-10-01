El periodista de El Món Quico Sallés, premiado en los VI Premios 1 de Octubre a la Trayectoria

El periodista de El Món Quico Sallés ha sido premiado con el Premio 1 de Octubre a la trayectoria por su labor profesional. La asociación ‘Més Junts sempre anem Més Lluny’ ha premiado a Quico Sallés (Sant Martí de Provençals, Barcelona, 1972) en la sexta edición de los Premios 1 de octubre reconociendo así la trayectoria del periodista del Grup Món al frente de la sección de tribunales con un seguimiento exhaustivo de casos como la Operación Catalunya, la Operación Volhov, el Caso Pujol o el Caso DGAIA.

Sallés, antes de llegar al Grup Món pasó por la Cadena Ser, Nació Digital, El Singular, El Nacional y La Vanguardia y fue colaborador del programa ‘FAQS’, de TV3. Junto con Quico Sallés la asociación ha premiado a la dibujante y caricaturista Pilarín Bayés, el poeta Carles Rebassa, el humorista Toni Albà, la militante represaliada Marta Torrecillas y el colectivo independentista Meridiana Resisteix.

La asociación ‘Més Junts sempre anem Més Lluny’ y los Premios 1 de Octubre

Este año se cumplen 9 años desde que Cataluña votó por su independencia en un referéndum que quedó eclipsado por la violencia policial y la represión judicial posterior por parte del Estado español. Un 1 de Octubre que aún está presente en la sociedad catalana. La asociación ‘Més Junts sempre anem Més Lluny’ es una asociación civil que trabaja «para crear las dinámicas de consenso necesarias que permitan la unidad de acción en la defensa de la cultura, las libertades y, en consecuencia, el digno desarrollo social de las personas».

Los galardonados de la edición de este año | Més Junts sempre anem Més Lluny

Una asociación que otorga los Premios 1 de Octubre a la trayectoria. Unos premios que quieren actuar como «un reconocimiento a aquellas personas, asociaciones, colectivos y entidades que se han distinguido a lo largo de su trayectoria en la defensa de una sociedad más justa, más democrática y más libre, trabajando por la lengua catalana, la independencia de nuestro país y la unidad de acción».