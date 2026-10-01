El periodista d’El Món Quico Sallés, guardonat als VI Premis 1 d’Octubre a la Trajectòria

El periodista d’El Món Quico Sallés ha estat guardonat amb el Premi 1 d’Octubre a la trajectòria per la seva tasca professional. L’associació ‘Més Junts sempre anem Més Lluny’ ha guardonat a Quico Sallés (Sant Martí de Provençals, Barcelona, 1972) en la sisena edició dels Premis 1 d’octubre reconeixent així la trajectòria del periodista del Grup Món al capdavant de la secció de tribunals amb un seguiment exhaustiu de casos com l’Operació Catalunya, l’Operació Volhov, el Cas Pujol o el Cas DGAIA.
Sallés, abans d’arribar al Grup Món va passar per la Cadena Ser, Nació Digital, El Singular, El Nacional i La Vanguardia i va ser col·laborador del programa ‘FAQS’, de TV3. Junt amb Quico Sallés l’associació ha guardonat a la dibuixant i ninotaire Pilarín Bayés, el poeta Carles Rebassa, l’humorista Toni Albà, la militant represaliada Marta Torrecillas i el col·lectiu independentista Meridiana Resisteix.
L’associació ‘Més Junts sempre anem Més Lluny’ i els Premis 1 d’Octubre
Enguany fa 9 anys des que Catalunya va votar per la seva independència en un referèndum que va quedar eclipsat per la violència policial i la repressió judicial posterior per part de l’Estat espanyol. Un 1 d’Octubre que encara és present en la societat catalana. L’associació ‘Més Junts sempre anem Més Lluny’ és una associació civil que treballa “per crear les dinàmiques de consens necessàries que permetin la unitat d’acció en la defensa de la cultura, les llibertats i, en conseqüència, el digne desenvolupament social de les persones”.
Una associació que atorga els Premis 1 d’Octubre a la trajectòria. Uns premis que volen actuar com “un reconeixement a aquelles persones, associacions, col·lectius i entitats que s’han distingit al llarg de la seva trajectòria en la defensa d’una societat més justa, més democràtica i més lliure, treballant per la llengua catalana, la independència del nostre país i la unitat d’acció”.