Hugo Silva ha sido uno de los invitados del programa de este martes en La Revuelta. El actor, muy conocido por sus papeles en Al salir de clase, Los hombres de Paco o Buscando a Coque, ha compartido una entrevista llena de confesiones y reflexiones personales con David Broncano. Intérprete y presentador incluso han llegado a intercambiar roles entre ellos, una situación poco habitual, pero que ha divertido muchísimo a las personas del público del teatro.

La emisión, que llega después de la ausencia del programa del lunes por el informativo especial sobre el accidente de tiro en Córdoba, ha comenzado con una pregunta muy loca e inesperada del presentador, para saber si el Hugo Silva de 18 años le caería bien al Hugo actual. Acostumbrados a escuchar preguntas más bien sin sentido por parte de Broncano, el actor se ha quedado atónito. «Vaya pregunta, yo venía a otro programa, venía a decir tonterías», ha dicho. El buen humor entre ellos ha sido constante, pero la entrevista también ha permitido conocer experiencias personales muy fuertes que ha vivido Hugo Silva, como el episodio terrorífico que vivió en México con su primer terremoto.

Hugo Silva explica cómo vivió su primer terremoto

Hugo Silva ha visitado La Revuelta para promocionar la segunda temporada de la serie Marbella, expediente judicial. Durante una conversación sobre sus inicios antes de la actuación, una broma del equipo del programa los ha llevado a hablar de terremotos y sismos. «Yo viví en México un terremoto, mi primer terremoto», ha explicado ante la cara de sorpresa del presentador. Una catástrofe natural «casi de magnitud 6», es decir, no es una broma vivir esta situación. En un primer momento, el actor pensó que se trataba «de espíritus», hasta que finalmente se dio cuenta de lo que estaba pasando. «Empezaron a moverse las puertas estando yo solo y pensaba que era una señal», ha explicado.

David Broncano, atónito ante la experiencia más loca de Hugo Silva con un terremoto | RTVE

¿Qué hizo para salir del paso? Él se encontraba, como decíamos, en México, y después de este movimiento salió corriendo de la caseta con jardín donde se estaba quedando. «Delante había una casa que era de los propietarios y fui hacia allá». Una vez la mujer lo vio, salieron para tranquilizarlo. «Me decía: ‘Hugo, tranquilo que está temblando’ y yo no sabía qué era«, ha explicado. «No dormí bien en una semana, porque me explicaron eso de la réplica y me dio mucho miedo», ha comentado. El miedo a una segunda ola de terremotos es habitual, teniendo en cuenta que puede volver a pasar de manera imprevisible. Sin duda una experiencia nada recomendable.

Los inicios de Hugo Silva antes de ser actor

Antes de llegar a esta anécdota terrorífica, Hugo Silva ha hablado de sus inicios y su formación antes de ser actor. En su caso él estudió para ser electricista, teniendo en cuenta que su familia también se dedicaba a eso. Con 18 años, aunque estaba «bastante perdido«, decidió estudiar electricidad. Ha admitido que «era muy malo» y no le gustaba nada la profesión.

Broncano se ha debido dar un golpe porque no es normal este nivel de preguntas. Se ve que aquí ya no se viene a decir chorradas #LaRevuelta pic.twitter.com/qgzGUfkqAb — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) January 20, 2026

«Era malo o no me interesaba. En los estudios fui bastante justito y me puse a trabajar muy pronto porque tenía familiares que trabajaban en la electricidad», ha explicado. También pasó por el mundo de la construcción, donde trabajó «ni bien ni mal», pero sin demostrar mucho interés. Una vez la interpretación llegó a su vida, el sector eléctrico quedó en un cajón y desde entonces hace muchos años que ocupa platós y carteleras de cines.