Fue el Sindicat de Llogateres quien propuso hace semanas una huelga general, un clamor que iba tomando forma pero que solo cobró importancia cuando Comisiones Obreras y la UGT lo asumieron. Si la huelga de hoy en Cataluña ha tenido éxito –cierto éxito o tanto éxito como quiera el consumidor–, ha sido porque los dos sindicatos mayoritarios son profesionales. Unos y otros saben qué carreteras cortar, tienen incidencia en los medios de transporte público y pueden parar la Seat. Son unas cuantas décadas de oficio.

Pero una cosa es un paro poco o muy general y otra una manifestación. La de esta tarde en Barcelona ha sido de las grandes. Había sido convocada a las 17:30 en los Jardinets de Gràcia, pero el Eixample era un avispero lleno de colores una hora antes. Diferentes columnas de diversos orígenes y etnias se juntaban en diferentes lugares y se dirigían hacia el paseo de Gràcia.

Por Aragón desde Roger de Flor, la del Sindicat de l’Habitatge Socialista y la de Solidaritat Obrera. Por Via Laietana, la del movimiento LGTBI y varios colectivos feministas. Por la Gran Via desde el Llobregat, la del Comité del Prat. Desde puntos indeterminados, la de Poble Sec, la del Baix Llobregat…

Una imagen de la manifestación en el paseo de Gràcia el 11-N JORDI PLAY

Mil colores en confluencia

Fuerzas minoritarias y plataformas locales iban confluyendo de abajo hacia arriba en el paseo de Gràcia hasta que al comienzo de la manifestación el servicio de orden del Sindicat de Llogateres organizó las aportaciones y se situó en la cabecera de la marcha. Una ola naranja que incluía a muchísimos jóvenes, sobre todo, gente de condición humilde con un pañuelo como distintivo o con pancartas caseras como estandartes.

¿Hasta qué punto el Sindicat de Llogateres es un sindicato? Dentro del orden estricto de la denominada clase obrera, son un fenómeno indeterminado y poco clasificable. Incómodo. Pero esta tarde en el paseo de Gràcia miles de personas se agolpaban bajo sus pancartas.

A las seis de la tarde la manifestación llegaba a la Gran Via y a las siete aún no había llegado ninguna bandera de los grandes sindicatos. Media hora más tarde se veían algunas de la CGT. Pero mientras tanto, gente sin afiliación, gente naranja, y algunos estandartes de COS, “sindicato de clase, feminista y asambleario que opera en los Países Catalanes”, la Intersindical, mucha bandera de la COSHAC, “organización confederal del movimiento por la vivienda en Cataluña”, y grupos sin identificaciones tribales desfilaban hacia la plaza de Cataluña, llena como un huevo. Gente de todo tipo con cartones reivindicativos o insultantes. ¿Y CCOO y la UGT? Tal vez al final…

La amenaza del Sindicat de Llogateres

La amenaza más clara de la manifestación –la consigna más evidente– partía del Sindicat de Llogateres. Sus portavoces recordaban, altavoz en mano, la huelga de alquileres contra la filial inmobiliaria InmoCaixa, que comenzó en abril de 2025 y concluyó en junio de este año con la victoria de los afectados. “Si lo hemos hecho una vez de manera puntual, lo podemos repetir y ahora de manera general”, clamaban los animadores. Es un aviso. Improbable, pero que marca un camino que puede ir tomando cuerpo y altura. Una pancarta grande, de acera a acera del paseo de Gràcia, extendida entre gritos y aplausos, advertía: “Hemos parado el país. Ahora lo cambiaremos”.

Una de las cabeceras de la manifestación unitaria de la huelga general del 11-N en el paseo de Gràcia de Barcelona, muy crítica con CCOO y la UGT / Jordi Play

Mucha familia, mucha gente joven, muchas banderas poco identificadas –incluso, una del POUM, que esta sí tenía registro de origen–, muchas agrupaciones de barrio, y una riada donde las mayorías sindicales han quedado engullidas. Al final las capuchas negras empañaron la reivindicación rompiendo y quemando escaparates y contenedores, y provocando la intervención de la BRIMO de los Mossos, pero allí ya no estaban ni los minoritarios ni los mayoritarios. Solo los vándalos enmascarados.

El Sindicat de Llogateres ha calculado que la manifestación ha reunido a 400.000 personas. Podrían haber dicho más, porque allí había más de cuatro campos del Barça. La Guardia Urbana ha reducido la cifra a 55.000. ¿Qué tiene la Guardia Urbana de Barcelona contra las manifestaciones? Sea como sea, miles y miles, que dejan en evidencia la arquitectura sindical tradicional y que plantean cada vez más abiertamente nuevas formas de protesta y de activismo.