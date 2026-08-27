Nuevo golpe del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) a las demandas impulsadas por independentistas. En esta ocasión, la demanda interpuesta por la expresidenta del Parlamento Laura Borràs, por vulneración de derechos fundamentales, una vez había agotado la vía judicial española. Borràs ha sido recientemente indultada por el gobierno español a petición del mismo tribunal que la condenó por prevaricación, la sala penal y civil del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC).

Según ha podido saber El Món, la demanda por vulneración de derechos que interpuso Borràs el pasado mes de febrero no ha pasado ni el primer filtro. Los magistrados declararon la demanda como «inadmisible» en una brevísima resolución del pasado 25 de junio. Por lo tanto, no han entrado en el fondo del debate sobre la vulneración de derechos de la exlíder de Junts per Catalunya y han avalado la decisión de la justicia española de inhabilitarla. Por lo tanto, el TEDH cierra de nuevo la posibilidad de cuestionar las decisiones de la justicia española contra los independentistas.

Un mal augurio a la vista de que, en los próximos meses, la alta magistratura europea debe dictar sentencia sobre el juicio del Procés, aunque todo apunta a que el TEDH espera la resolución sobre la aplicación de la amnistía a los condenados e investigados por el delito de malversación para responder que hay pérdida de objeto. Sea como sea, el TEDH añade otro golpe al independentismo en la batalla judicial.

Imagen de archivo del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) en Estrasburgo | ACN

Condenada e indultada

Borràs fue condenada a la pena de 9 años de inhabilitación especial para el ejercicio de puestos de trabajo o cargos públicos electivos como responsable de un delito de prevaricación administrativa, además de 4 años y 6 meses de prisión por delitos de falsedad documental, por unas contrataciones cuando era directora del Institut de les Lletres Catalanes. El mismo tribunal, sin embargo, pidió el indulto parcial, ya que consideraban la pena desproporcionada, para evitarle el ingreso en prisión. También le imputaron las costas del procedimiento. Borràs, a raíz del procedimiento, tuvo que dejar el escaño en el Parlamento.