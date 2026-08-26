¿Quieres eliminar la barriga? Paúl Lucín te explica cómo empezar el día con el desayuno ideal

Cada mañana es la misma historia. Te miras al espejo, estiras la camiseta para disimular y el mensaje es claro: esta barriga no se va. La frustración crece, y ya no sabes ni por dónde empezar para eliminarla.

Pensabas que era un problema de fuerza de voluntad, que no te esforzabas lo suficiente. Pero, ¿y si te decimos que, en realidad, es un error de diseño en tu rutina diaria? Y lo peor, la culpa no es tuya. Es del sistema.

La revelación definitiva: el secreto de un experto sin piedad (ni arrepentimiento)

Durante años, Paúl Lucín vio una escena repetida. En su época trabajando en hoteles de lujo en Barcelona, observaba empresarios y directivos agotados. Llegaban tarde, comían lo primero que encontraban y se abalanzaban sobre el bufé sin miramientos.

¿La razón? No sabían cuándo volverían a sentarse a comer. Su sistema dependía de que todo saliera perfecto, y en un viaje de trabajo, eso es imposible. Esta improvisación constante es el verdadero error que hace que la barriga no se vaya. No es el viaje en sí, sino viajar sin un sistema claro.

La trampa del bufé libre: por qué comes mal (y engordas)

Imagina la escena: siete de la mañana, has dormido poco, te esperan reuniones frenéticas y un horario incierto. Bajas al bufé del hotel y te sirves de todo: huevos, pan, embutidos, bollería, zumo, café y ese pequeño dulce «para tener energía».

Mientras tanto, te dices: «Como estoy fuera, ya bastante tengo con el trabajo». O la típica: «Viajando es imposible cuidarse». Esta mentalidad de «perdidos al río» aparece constantemente, incluso cuando llegas tarde al hotel y pides lo primero que ves.

Eso de «ya lo arreglaré cuando vuelva a casa» es una de las trampas más comunes. Y nosotros también hemos caído, no nos engañemos.

Un viaje de tres días se convierte así en una semana de caos total. El problema no es que no sepas que deberías comer mejor o moverte más. Lo sabes de sobra. El problema es que tu estructura se queda en casa y, sin ella, todo se va al traste.

La solución definitiva de Paúl Lucín: antes de cerrar la maleta

El experto lo tiene claro: el lujo ya no es viajar más o alojarse en una suite de cinco estrellas. El nuevo lujo es que tu éxito no se note en tu desgaste. Pero, ¿cómo conseguimos esto?

No hace falta planificar cada gramo de comida. Pero sí es imprescindible tomar decisiones antes de salir. ¿Dónde está el hotel? ¿Tiene gimnasio? ¿Qué días puedes entrenar? ¿Cuántas comidas harás con clientes? ¿Qué opciones saludables hay cerca?

La clave es reducir las decisiones que tengas que tomar cuando ya estés cansado en el aeropuerto. Simplificar es ganar.

Cuantas menos decisiones tengas que tomar agotado en un aeropuerto, mejor. El objetivo es mantener el sistema simple y efectivo. Para viajes de dos a cinco días, Lucín propone unos mínimos claros que nos salvan la vida (y la barriga):

Haz dos sesiones de entrenamiento, ajustadas al viaje.

Camina 10.000 pasos como referencia.

Incluye proteína en las tres comidas principales.

Añade fruta y verdura de forma habitual.

Bebe agua como bebida principal.

Máximo una copa de alcohol al día.

Duerme de siete a ocho horas.

No se trata de suspender el viaje si un día haces 7.000 pasos en lugar de 10.000. Se trata de que una reunión larga no se convierta en un permiso para abandonar cualquier intento de cuidado personal. (Sí, nos suena, a nosotros también nos pasa).

El desayuno viral: lo que sí o sí debes pedir en el aeropuerto (o en el hotel)

El VIP Lounge del aeropuerto no es una zona de caos gastronómico. No necesitas buscar lechuga ecológica por toda la terminal. Hazlo simple. El desayuno ideal para empezar el día con buen pie, según Paúl Lucín, es una combinación ganadora:

Busca siempre una fuente de proteína. Huevos (son un clásico, sí), yogur natural, pescado o marisco (si la cultura lo permite), o carne magra/pollo. Añade una ración de fruta. Bebe agua y café. Puedes tomar pan, tostada o una porción de arroz, pero sin exagerar.

Es la gran trampa del bufé: como todo está incluido, parece que debes amortizarlo. Y acabas desayunando más que un domingo de vacaciones, justo antes de una reunión crucial.

El problema es llenar tres platos porque no sabes cuándo volverás a comer. Si sabes que la mañana será larga, prepara una opción sencilla para más tarde. No anuncies que estás a dieta con cara de pocos amigos. Simplemente, busca esta estructura:

Proteína + verduras + legumbres, patata, boniato, arroz o pasta (según el contexto y el hambre) + agua + fruta o yogur natural de postre si quieres.

Más allá de la mañana: un sistema para cada comida (y momento)

Una tortilla puede ser una gran comida. Unos macarrones también pueden encajar. El error es empezar con pan, seguir con entrantes, beber varias copas, pedir un plato contundente, acabar con postres y cerrar con otra bebida porque «ya que estamos».

Llegan las once de la noche. Has tenido un día largo, estás cansado y la carta del servicio de habitaciones parece escrita para empujarte a la peor decisión. No te castigues. Busca una cena sencilla: pollo, pavo, huevos, marisco, pescado, ternera o entrecot.

Añade verduras, si están disponibles. Bebe agua. Puedes incluir una ración pequeña de boniato, patata o pasta si tienes hambre. Irte a dormir vacío después de un día agotador no es nunca una estrategia inteligente. Y tu cuerpo lo agradecerá.

El error que todos cometemos: volver a casa y «compensar»

El viaje no termina cuando vuelves a casa. Llegas, te sientes hinchado, te pesas y te enfadas. ¿La primera reacción? Compensar. Ayunas, pasas hambre, haces más cardio, intentas recuperar todos los entrenamientos perdidos y eliminas alimentos. Incluso te prometes que «esta vez sí» serás perfecto.

El viaje ha durado tres o cuatro días. Entre el descontrol y el castigo posterior, acabas perdiendo diez días. Llegas al fin de semana cansado, hambriento y frustrado. Cuando vuelves a comer de más, confirmas la historia que ya te contabas: «Viajando no puedo estar bien».

Este ciclo de descontrol y castigo post-viaje es uno de los grandes saboteadores de nuestro bienestar. Y sí, lo hemos vivido en primera persona.

El problema, de nuevo, es no tener una estructura que puedas mantener cuando estás fuera de casa. El error capital es intentar improvisar cuando ya estás agotado. ¿Y la solución? Al volver a casa, no empieces desde cero. No ayunes para compensar. No hagas dos horas de cardio. No intentes «pagar» lo que has comido.

Haz una comida normal. Bebe agua. Incluye proteína, fruta y verdura. Camina. Duerme. Vuelve al siguiente entrenamiento que te tocaba. Retomar vale mucho más que intentar ser perfecto cada día. No dejes de viajar, solo ponle sentido común a tu día a día. Nuestro bienestar te lo agradecerá, y nuestro espejo también. ¿Lo pruebas?