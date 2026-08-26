Vols eliminar la panxa? Paúl Lucín t’explica com començar el dia amb l’esmorzar ideal

Cada matí és la mateixa història. Et mires al mirall, estires la samarreta per dissimular i el missatge és clar: aquesta panxa no se’n va. La frustració creix, i ja no saps ni per on començar per eliminar-la.
Pensaves que era un problema de força de voluntat, que no t’esforçaves prou. Però si et diem que, en realitat, és un error de disseny en la teva rutina diària? I el pitjor, la culpa no és teva. És del sistema.
La revelació definitiva: el secret d’un expert sense pietat (ni penediment)
Durant anys, Paúl Lucín va veure una escena repetida. En la seva època treballant en hotels de luxe de Barcelona, observava empresaris i directius esgotats. Arribaven tard, menjaven el primer que trobaven i s’abalanzaven sobre el bufet sense miraments.
La raó? No sabien quan tornarien a seure a menjar. El seu sistema depenia que tot sortís perfecte, i en un viatge de feina, això és impossible. Aquesta improvisació constant és el veritable error que fa que la panxa no marxi. No és el viatge en si, sinó viatjar sense un sistema clar.
El parany del bufet lliure: per què menges malament (i t’engreixes)
Imagina l’escena: set del matí, has dormit poc, t’esperen reunions frenètiques i un horari incert. Baixes al bufet de l’hotel i et serveixes de tot: ous, pa, embotits, brioixeria, suc, cafè i aquell petit dolç “per tenir energia”.
Mentrestant, et dius: “Com que estic fora, ja prou feina tinc amb la feina”. O la típica: “Viatjant és impossible cuidar-se”. Aquesta mentalitat de “perduts al riu” apareix constantment, fins i tot quan arribes tard a l’hotel i demanes el primer que veus.
Això de “ja ho arreglaré quan torni a casa” és un dels paranys més comuns. I nosaltres també hem caigut, no ens enganyem.
Un viatge de tres dies es converteix així en una setmana de caos total. El problema no és que no sàpigues que hauries de menjar millor o moure’t més. Ho saps de sobres. El problema és que la teva estructura es queda a casa i, sense ella, tot es va en orris.
La solució definitiva de Paúl Lucín: abans de tancar la maleta
L’expert ho té clar: el luxe ja no és viatjar més o allotjar-se en una suite de cinc estrelles. El nou luxe és que el teu èxit no es noti en el teu desgast. Però com aconseguim això?
No cal planificar cada gram de menjar. Però sí que és imprescindible prendre decisions abans de sortir. On és l’hotel? Té gimnàs? Quins dies pots entrenar? Quants àpats faràs amb clients? Quines opcions saludables hi ha a prop?
La clau és reduir les decisions que hagis de prendre quan ja estiguis cansat a l’aeroport. Simplificar és guanyar.
Quantes menys decisions hagis de prendre esgotat en un aeroport, millor. L’objectiu és mantenir el sistema simple i efectiu. Per viatges de dos a cinc dies, Lucín proposa uns mínims clars que ens salven la vida (i la panxa):
- Fes dues sessions d’entrenament, ajustades al viatge.
- Camina 10.000 passos com a referència.
- Inclou proteïna en els tres àpats principals.
- Afegeix fruita i verdura de forma habitual.
- Beu aigua com a beguda principal.
- Màxim una copa d’alcohol al dia.
- Dorm de set a vuit hores.
No es tracta de suspendre el viatge si un dia fas 7.000 passos en lloc de 10.000. Es tracta que una reunió llarga no es converteixi en un permís per abandonar qualsevol intent de cura personal. (Sí, ens sona, a nosaltres també ens passa).
L’esmorzar viral: el que sí o sí has de demanar a l’aeroport (o a l’hotel)
El VIP Lounge de l’aeroport no és una zona de caos gastronòmic. No necessites buscar enciam ecològic per tota la terminal. Fes-ho simple. L’esmorzar ideal per començar el dia amb bon peu, segons Paúl Lucín, és una combinació guanyadora:
Busca sempre una font de proteïna. Ous (són un clàssic, sí), iogurt natural, peix o marisc (si la cultura ho permet), o carn magra/pollastre. Afegeix una ració de fruita. Beu aigua i cafè. Pots prendre pa, torrada o una porció d’arròs, però sense exagerar.
És la gran trampa del bufet: com que tot està inclòs, sembla que has d’amortitzar-lo. I acabes esmorzant més que un diumenge de vacances, just abans d’una reunió crucial.
El problema és omplir tres plats perquè no saps quan tornaràs a menjar. Si saps que el matí serà llarg, prepara una opció senzilla per més tard. No anunciïs que estàs a dieta amb cara de pocs amics. Simplement, busca aquesta estructura:
Proteïna + verdures + llegums, patata, moniato, arròs o pasta (segons el context i la fam) + aigua + fruita o iogurt natural de postre si vols.
Més enllà del matí: un sistema per a cada àpat (i moment)
Una truita pot ser un gran àpat. Uns macarrons també poden encaixar. L’error és començar amb pa, seguir amb entrants, beure diverses copes, demanar un plat contundent, acabar amb postres i tancar amb una altra beguda perquè “ja que hi som”.
Arriben les onze de la nit. Has tingut un dia llarg, estàs cansat i la carta del servei d’habitacions sembla escrita per empènyer-te a la pitjor decisió. No et castiguis. Busca un sopar senzill: pollastre, gall dindi, ous, marisc, peix, vedella o entrecot.
Afegeix verdures, si estan disponibles. Beu aigua. Pots incloure una ració petita de moniato, patata o pasta si tens gana. Anar-te a dormir buit després d’un dia esgotador no és mai una estratègia intel·ligent. I el teu cos ho agrairà.
L’error que tots cometem: tornar a casa i “compensar”
El viatge no acaba quan tornes a casa. Arribes, et notes inflat, et peses i t’enfades. La primera reacció? Compensar. Fas dejuni, passes gana, fas més cardio, intentes recuperar tots els entrenaments perduts i elimines aliments. Fins i tot et promets que “aquesta vegada sí” seràs perfecte.
El viatge ha durat tres o quatre dies. Entre el descontrol i el càstig posterior, acabes perdent deu dies. Arribes al cap de setmana cansat, famolenc i frustrat. Quan tornes a menjar més del compte, confirmes la història que ja et contaves: “Viatjant no puc estar bé”.
Aquest cicle de descontrol i càstig post-viatge és un dels grans sabotejadors del nostre benestar. I sí, l’hem viscut en primera persona.
El problema, de nou, és no tenir una estructura que puguis mantenir quan estàs fora de casa. L’error capital és intentar improvisar quan ja estàs esgotat. I la solució? En tornar a casa, no comencis de zero. No dejunis per compensar. No facis dues hores de cardio. No intentis “pagar” el que has menjat.
Fes un àpat normal. Beu aigua. Inclou proteïna, fruita i verdura. Camina. Dorm. Torna al següent entrenament que et tocava. Retomar val molt més que intentar ser perfecte cada dia. No deixis de viatjar, només posa-hi sentit comú al teu dia a dia. El nostre benestar t’ho agrairà, i el nostre mirall també. Ho proves?