VIAJAR CON NIÑOS ES POSIBLE: EL SECRETO DE LOS DESTINOS QUE ACABAN CON LA NENSFOBIA

El silencio en el avión ya es historia. Las vacaciones con niños pequeños transforman cualquier plan idílico en un campo de batalla logístico, con tronas, horarios de sueño y gustos culinarios que no perdonan. El miedo a molestar a los demás, esa «nensfobia» creciente, nos persigue.

Antes, importaban las vistas o el buffet. Ahora, nuestra mente se bombardea con preguntas que nunca habrías imaginado. ¿Habrá suficiente espacio para la cuna? ¿Podrá comer algo del menú? ¿Molestarás con un llanto en la piscina?

Esta angustia es real. Muchos padres lo sienten, una presión constante por justificar la presencia de sus hijos. Pero, ¿y si te dijéramos que hay un secreto? Un lugar donde los niños no solo son tolerados, sino que son celebrados.

El Ritz-Carlton Tenerife: la solución a la nensfobia

La solución definitiva a este miedo tiene nombre y apellidos: The Ritz-Carlton Tenerife, Abama. Este resort, situado en la costa suroeste de la isla, ha revolucionado la forma de viajar en familia. No es solo un hotel; es una experiencia diseñada para ti.

Desde el primer minuto, notas la diferencia. Aquí, no hace falta pedir la trona. Aparece automáticamente. Con vajilla adaptada, pinturas y, a veces, incluso juguetes. Esta atención preemptiva es lo que transforma la estancia.

Lo que más sorprende es sentirte relajado. Saber que tus hijos son parte de la experiencia, no un inconveniente a gestionar en secreto.

Nuestra habitación, en The Retreat, era enorme. Antes, quizás la hubiera valorado diferente. Ahora, significaba espacio para todo: maletas, cochecito, cuna, juguetes. Todo sin convertir la estancia en una carrera de obstáculos peligrosa.

Ritz Kids y Splash Park: dos joyas para los pequeños

Pero la verdadera revolución llega con sus nuevas instalaciones. La renovación del Ritz Kids es imprescindible. Con 780 metros cuadrados, es el centro infantil más grande de Europa. Está estructurado alrededor de cuatro conceptos: naturaleza, exploración, responsabilidad y cultura. Un espacio donde los niños aprenden mientras juegan.

Los talleres creativos y los juegos educativos se centran en la biodiversidad de Tenerife. Tus hijos se engancharán. Desde bloques para trepar hasta paseos en tren o alimentar las carpas Koi. Está abierto todos los días de 10:00 a 18:00 horas, con actividades incluidas para los huéspedes más jóvenes.

¿La ratio? Un monitor por cada seis niños. Una tranquilidad que ningún precio puede pagar. También hay talleres especiales con un costo adicional y opción de almuerzo en el club. Tu tiempo libre, garantizado.

La segunda gran novedad es el Splash Park. Esta zona acuática de 176 metros cuadrados es el paraíso para los más pequeños. Con una profundidad máxima de solo 30 centímetros, la seguridad es la prioridad. Hay chorros, juegos de agua y elementos interactivos.

La maravilla es su accesibilidad. Podemos dejarlos caminar y jugar solos, siempre bajo la mirada vigilante del socorrista. Además, los toboganes son lo suficientemente amplios como para que los adultos podamos acompañar a los niños. Es un truco para la felicidad familiar.

La conexión con un nuevo viaje

Esta transformación del Ritz-Carlton Tenerife no es aislada. Es la respuesta a una tendencia que todos sentimos: la necesidad de un turismo más inclusivo. En un mundo donde la «nensfobia» parece ganar terreno, encontrar un refugio como este es una bendición.

Las experiencias infantiles no están cerradas en una burbuja. Se mezclan con los jardines tropicales del hotel. Esto permite que cada familia adapte el día al ritmo y edad de sus hijos. Es un equilibrio perfecto.

Es el final del miedo a molestar. El inicio de unas vacaciones donde la alegría de tus hijos no es un problema, sino el motor de todo. El viaje con niños es posible, y puede ser increíblemente gratificante.

Estamos aprendiendo a viajar en familia. A entender que las vacaciones de antes no volverán. Y que, quizás, tampoco deberían hacerlo. Los ritmos cambian, los planes cambian, e incluso la idea de lo que hace un buen hotel. Este lugar lo ha entendido.

El Ritz-Carlton Tenerife, Abama ofrece restaurantes, bares, spa, playa y este Atlántico que siempre está presente. Pero si nos preguntan qué recordamos de este viaje, la respuesta es clara: nuestro hijo bajando una y otra vez por ese tobogán, con nosotros a su lado, negándose a salir del agua. ¿No es eso el verdadero éxito de unas vacaciones?

¿Creías que viajar con niños era un castigo? Quizás es el momento de redefinir tus vacaciones y descubrir este secreto oculto. No te arrepentirás de esta lectura.