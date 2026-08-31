Descubre la nueva vida del hotel modernista de Barcelona que fue testigo de un siglo

Paseas por Barcelona cada día, pero ¿cuántas veces miras atrás? Un siglo de historia podría estar delante de tus ojos sin que lo sepas.

La ciudad condal es un museo al aire libre, pero hay secretos ocultos que solo revelan su grandeza si sabes dónde buscar. No hablamos de un lugar cualquiera, sino de un espacio que ha sido testigo silencioso de los grandes cambios de la ciudad.

El latido de un legado olvidado

Es un lugar que ha visto pasar burgueses, artistas e incluso heridos de guerra. Un escenario que, sorprendentemente, incluso aparece en las novelas más legendarias de la literatura barcelonesa. (Sí, nosotros también tuvimos que comprobarlo).

Su importancia cultural y arquitectónica es incalculable. Hablamos de uno de los establecimientos más emblemáticos que ha moldeado la identidad del corazón de Barcelona durante más de 160 años.

Este tesoro oculto, que muchos historiadores consideran el primer gran hotel de la capital catalana, revive con más fuerza que nunca. Prepárate para descubrir su nueva vida, una historia de renacimiento que te dejará sin aliento.

La joya modernista que vuelve a brillar

Reabre sus puertas la Fonda España, ahora reconvertida en el Hotel España Ocean Drive. Una transformación que no solo recupera, sino que eleva el legado de un edificio histórico.

Imagínate un lugar donde el protagonista de L’ombra del vent de Carlos Ruiz Zafón podría haber buscado a su amada. Un escenario literario que ahora puedes pisar y vivir en primera persona.

Situado en los números 9-11 de la calle Sant Pau, a solo un paso del Gran Teatre del Liceu y de la Rambla, este espacio fue remodelado por nada menos que Domènech i Montaner en 1903. Su huella modernista es inconfundible.

A veces piensas que lo has visto todo en Barcelona, y entonces un lugar así te recuerda que la ciudad siempre guarda una sorpresa imborrable. Nosotros también alucinamos.

Más que un hotel: un viaje en el tiempo

Con más de 160 años de trayectoria, la Fonda España ha tenido múltiples vidas. Ha sido refugio de la burguesía, punto de encuentro cultural, hospital de campaña durante la Guerra Civil e incluso residencia religiosa.

Acceder a sus salones es adentrarse en un patrimonio arquitectónico de valor incalculable. El edificio conserva la marca permanente del gran maestro modernista en cada rincón.

No te pierdas la monumental chimenea de mármol, una obra maestra tallada por el escultor Eusebi Arnau. O el icónico mural de las sirenas, una creación hipnotizante de Ramon Casas. Son detalles que hablan por sí solos.

La fusión perfecta: historia y vanguardia

La llegada del sello OD Hotels no busca congelar el edificio en la nostalgia. Al contrario, quiere crear un vínculo vivo con la ciudad, ofreciendo una mirada contemporánea desde el respeto más absoluto por la historia.

La renovación abarca sus 82 habitaciones, donde la hospitalidad más moderna se alía con una estética cuidada. Aquí, la elegancia burguesa se contrapone con el espíritu libre y creativo del barrio.

La filosofía «Neighbormood» del grupo es la clave de su éxito. Pretende acercar el hotel al barrio y se materializa en espacios pensados tanto para el huésped como para el público local. Una solución innovadora para integrarse.

Desde la biblioteca y la Sala Arnau, dos espacios de lectura dedicados a la historia del barrio y del edificio, hasta el proyecto sonoro Vinyl Corner. Cada detalle invita a la interacción.

¿Y qué decir del cosmopolita Dorita Cocktail Bar & Club, diseñado con el grupo La Confitería? Es el punto de encuentro ideal, donde se respira la auténtica esencia del barrio sin perder un toque de distinción.

Un festival para los sentidos

El recorrido culmina en el restaurante Fonda España, un auténtico templo gastronómico. Su propuesta surge de la imaginación del chef Martín Berasategui, un nombre que es sinónimo de excelencia.

Sus platos son ejecutados con maestría por el chef Edu Rodas. Aquí, las tradiciones culinarias catalana y vasca se reinterpretan en el ambiente de un comedor modernista espectacular. Una experiencia imprescindible.

Para cerrar la jornada con una dosis de dopamina visual, la última planta acoge el Sky Bar. Una terraza con piscina y vistas privilegiadas sobre el barrio de Ciutat Vella. El broche de oro para una experiencia viral.

Esta reaparición espectacular te devuelve uno de los escenarios más fascinantes de Barcelona. No esperes que la historia te lo cuente, vívela ahora. ¿Quién sabe cuántos tesoros más esconde la ciudad que aún no conoces?

Terminar de leer esto es entender que algunas decisiones son mucho más que acertadas. Es abrir los ojos a una Barcelona que renace, con un secreto que, por fin, está al descubierto.