Ciudades en la Luna: 1.000 millones de toneladas de agua no bastan

Imaginar ciudades en la Luna, con rascacielos brillantes y millones de habitantes, es una de las fantasías más recurrentes de la ciencia ficción. Una visión que promete un futuro expansivo para la humanidad más allá de la Tierra, a menudo sustentada por la intuición de que, si hay agua, la vida es posible. Pero, ¿qué pasaría si esta intuición nos estuviera engañando?

Un estudio reciente, con una hipótesis de lo más generosa, ha demostrado que, incluso con mil millones de toneladas de agua accesibles, una megaciudad lunar autosuficiente de un millón de personas tendría los días contados. Sí, nosotros también alucinamos con la cifra, pero la realidad es terca y nos obliga a replantearnos todo. El problema no es solo encontrar agua, sino la gestión de este recurso vital en un ecosistema cerrado y extremadamente exigente.

Los astrofísicos Martin Elvis y Jonathan C. McDowell, con su investigación «No cities on the Moon: a billion tons of water is not enough for sustainability» publicada en Frontiers in Space Technologies (2026), han puesto sobre la mesa una verdad incómoda. Su modelo parte de una premisa optimista: una colonia de un millón de habitantes y una reserva gigantesca de mil millones de toneladas de agua. La intuición nos diría que con esta cantidad habría agua para siempre, pero la ciencia nos da una bofetada de realismo.

El agua que se pierde: el talón de Aquiles de la Luna

El consumo o pérdida neta de agua en un sistema lunar autosuficiente es mucho mayor de lo que podríamos imaginar. Los autores asignan una pérdida neta aproximada de 500 toneladas de agua por persona y año. Esta cifra no es lo que bebe un individuo, sino el flujo total que el sistema necesita antes de la recuperación, sumando pérdidas de reciclaje, agricultura, refrigeración de equipos, electrólisis para oxígeno y propulsores. Sin ningún tipo de reciclaje, estos mil millones de toneladas se agotarían en menos de dos años y medio.

El agua, pues, no es un simple elemento para beber. En la Luna, cada molécula se convierte en el corazón de todo el sistema de soporte vital. Alimentaría la higiene, la imprescindible agricultura, la refrigeración de equipos e instalaciones, repondría el oxígeno que perdemos al respirar mediante electrólisis, y serviría como materia prima crucial para fabricar hidrógeno y oxígeno, elementos clave para los propulsores. Es decir, la demanda sobre cada gota sería enorme y constante, mucho más allá de lo que nuestro instinto terrestre nos indica.

Pensábamos que el agua era el único requisito, pero la clave es el balance global. La Luna no permite desperdiciar ni una sola gota, y eso cambia todas nuestras expectativas de futuro allá arriba.

El modelo de Elvis y McDowell no entra en detalles de ingeniería, sino que se centra en los balances agregados para mostrar la magnitud del problema. Las tasas de reciclaje deben ser casi perfectas. Con un 98% de eficiencia, similar a la de la Estación Espacial Internacional (EEI), la reserva duraría poco más de un siglo. Un siglo puede parecer mucho, pero para una civilización es un parpadeo. Para mantener un asentamiento durante mil años, el reciclaje debería superar el 99,75%, una mejora casi diez veces superior a las pérdidas actuales de la EEI.

La realidad de las reservas lunares: menos de lo que parece

Todo lo que hemos visto hasta ahora asume la existencia de esta cantidad colosal de agua, pero ¿qué dicen los últimos descubrimientos sobre las reservas lunares? Aquí entra otro elemento de realidad. Las regiones permanentemente sombreadas de los polos lunares eran consideradas grandes reservorios, gracias a las bajísimas temperaturas que hay. Sin embargo, las observaciones de la cámara ShadowCam, analizadas por el equipo de Shuai Li y publicadas en Science Advances (2026), no han confirmado grandes extensiones de hielo superficial puro.

Lo que sí encontró ShadowCam fueron pequeñas anomalías brillantes de entre 20 y 50 metros en cráteres como Faustini o Hermite A. Estas propiedades de reflectancia son compatibles con el hielo superficial, pero su tamaño no permite extrapolar la existencia de reservas lo suficientemente grandes para ciudades. El hielo está ahí, sí, pero en cantidades y concentraciones que desafían la viabilidad de una extracción a gran escala. La diferencia entre «encontrar agua» y «disponer de agua útil» es abismal, un error de cálculo que puede costar caro.

El hallazgo del observatorio SOFIA en 2020 cerca del cráter Clavius, que detectó agua molecular en cantidades de 100 a 400 microgramos por gramo de regolito, ilustra perfectamente este dilema. La NASA lo tradujo en una imagen potente: el equivalente a una botella pequeña de agua repartida en un metro cúbico de suelo lunar. Este secreto, un hecho científico innegable, revela que recuperar volúmenes útiles a partir de estas concentraciones requeriría procesar cantidades ingentes de material, con un coste energético casi insostenible hoy en día.

El futuro lunar: bases pequeñas, no megaciudades

La gran confusión nace de poner en el mismo saco realidades muy diferentes. No es lo mismo una base científica con decenas o cientos de personas, reabastecida periódicamente desde la Tierra, que un pequeño asentamiento industrial dedicado a producir agua, oxígeno o combustible, que una ciudad autosuficiente de cientos de miles o un millón de habitantes. El estudio de Elvis y McDowell apunta directamente al tercer caso, y es aquí donde nos invita a la reflexión.

Su solución no es cerrar la puerta a la Luna, sino reajustar nuestras expectativas. El futuro lunar más plausible no será una gran urbe futurista, sino instalaciones compactas, muy automatizadas y quirúrgicas. Hablamos de robots de prospección que rastreen las anomalías de hielo, de plantas de extracción que separen los volátiles del regolito, y de sistemas cerrados de soporte vital con un reciclaje extremo para módulos habitables que acogerán decenas o cientos de personas, no millones.

En este escenario, la economía lunar inicial podría centrarse en producir agua, oxígeno y materiales para otras misiones, antes de soñar con sostener una población numerosa. Es casi un hecho que estas primeras bases seguirán dependiendo de los suministros de la Tierra durante un tiempo considerable. A medida que avancemos, iremos sustituyendo estos suministros con recursos locales, pero a un ritmo que aún es difícil de prever con exactitud. La Luna no nos espera con las puertas abiertas a una expansión ilimitada, sino con un reto de ingeniería sin precedentes, una barrera imprescindible de superar.

Por lo tanto, no nos equivoquemos. El estudio no dice que la Luna no tenga agua ni que las bases sean imposibles. Lo que nos demuestra, dentro de sus supuestos generosos, es que una megaciudad de un millón de habitantes se topa con un límite físico casi insuperable. Para durar siglos, necesitaría reservas mucho más grandes, un reciclaje casi perfecto, o ambas cosas a la vez. La verdadera frontera del espacio, una vez más, no es solo llegar, sino la paciencia y la aritmética de mantenerse allí. Así que, quizás, es hora de cambiar nuestro enfoque sobre la colonización lunar. ¿Qué opinas?