Descobreix la nova vida de l’hotel modernista de Barcelona que va ser testimoni d’un segle

Passeges per Barcelona cada dia, però quantes vegades mires enrere? Un segle d’història podria estar davant dels teus ulls sense que ho sàpigues.
La ciutat comtal és un museu a cel obert, però hi ha secrets amagats que només revelen la seva grandesa si saps on buscar. No parlem d’un lloc qualsevol, sinó d’un espai que ha estat testimoni silenciós dels grans canvis de la ciutat.
El batec d’un llegat oblidat
És un lloc que ha vist passar burgesos, artistes i fins i tot ferits de guerra. Un escenari que, sorprenentment, fins i tot apareix a les novel·les més llegendàries de la literatura barcelonina. (Sí, nosaltres també vam haver de comprovar-ho)..
La seva importància cultural i arquitectònica és incalculable. Parlem d’un dels establiments més emblemàtics que ha modelat la identitat del cor de Barcelona durant més de 160 anys.
Aquest tresor amagat, que molts historiadors consideren el primer gran hotel de la capital catalana, reviu amb més força que mai. Prepàra’t per descobrir la seva nova vida, una història de renaixement que et deixarà sense alè.
La joia modernista que torna a brillar
Reobre les seves portes la Fonda España, ara reconvertida en l’Hotel España Ocean Drive. Una transformació que no només recupera, sinó que eleva el llegat d’un edifici històric.
Imagina’t un lloc on el protagonista de L’ombra del vent de Carlos Ruiz Zafón podria haver buscat la seva estimada. Un escenari literari que ara pots trepitjar i viure en primera persona.
Situat als números 9-11 del carrer Sant Pau, a només un pas del Gran Teatre del Liceu i de la Rambla, aquest espai va ser remodelat per ningú menys que Domènech i Montaner el 1903. La seva empremta modernista és inconfusible.
A vegades penses que ho has vist tot a Barcelona, i aleshores un lloc així et recorda que la ciutat sempre guarda una sorpresa inesborrable. Nosaltres també al·lucinem.
Més que un hotel: un viatge en el temps
Amb més de 160 anys de trajectòria, la Fonda España ha tingut múltiples vides. Ha estat refugi de la burgesia, punt de trobada cultural, hospital de campanya durant la Guerra Civil i fins i tot residència religiosa.
Accedir als seus salons és endinsar-se en un patrimoni arquitectònic de valor incalculable. L’edifici conserva la marca permanent del gran mestre modernista en cada racó.
No et perdis la monumental llar de foc de marbre, una obra mestra tallada per l’escultor Eusebi Arnau. O l’icònic mural de les sirenes, una creació hipnotitzant de Ramon Casas. Són detalls que parlen per si sols.
La fusió perfecta: història i avantguarda
L’arribada del segell OD Hotels no busca congelar l’edifici en la nostàlgia. Al contrari, vol crear un vincle viu amb la ciutat, oferint una mirada contemporània des del respecte més absolut per la història.
La renovació abasta les seves 82 habitacions, on l’hospitalitat més moderna s’alia amb una estètica cuidada. Aquí, l’elegància burgesa es contraposa amb l’esperit lliure i creatiu del barri.
La filosofia “Neighbormood” del grup és la clau del seu èxit. Pretén acostar l’hotel al barri i es materialitza en espais pensats tant per a l’hoste com per al públic local. Una solució innovadora per integrar-se.
Des de la biblioteca i la Sala Arnau, dos espais de lectura dedicats a la història del barri i de l’edifici, fins al projecte sonor Vinyl Corner. Cada detall convida a la interacció.
I què dir del cosmopolita Dorita Cocktail Bar & Club, dissenyat amb el grup La Confitería? És el punt de trobada ideal, on es respira l’autèntica essència del barri sense perdre un toc de distinció.
Un festival per als sentits
El recorregut culmina al restaurant Fonda España, un autèntic temple gastronòmic. La seva proposta sorgeix de la imaginació del xef Martín Berasategui, un nom que és sinònim d’excel·lència.
Els seus plats són executats amb mestratge pel xef Edu Rodas. Aquí, les tradicions culinàries catalana i basca es reinterpreten en l’ambient d’un menjador modernista espectacular. Una experiència imprescindible.
@iyant206
Hotel Espana Ocean Drive Barcelona♬ As If – dublon
Per tancar la jornada amb una dosi de dopamina visual, la darrera planta acull el Sky Bar. Una terrassa amb piscina i vistes privilegiades sobre el barri de Ciutat Vella. El broche d’or per a una experiència viral.
Aquesta reaparició espectacular et retorna un dels escenaris més fascinants de Barcelona. No esperis que la història t’ho expliqui, viu-la ara. Qui sap quants tresors més amaga la ciutat que encara no coneixes?
Acabar de llegir això és entendre que algunes decisions són molt més que encertades. És obrir els ulls a una Barcelona que renaix, amb un secret que, per fi, està al descobert.