Desde hacía días se respiraba huelga en Cataluña. Esta vez parecía que el ambiente previo era más fuerte que en ocasiones anteriores. Incluso en las redes sociales más frívolas, donde se colaban protestas y convocatorias. El martes las mutuas se aseguraban el jornal. Master Mutua, por ejemplo, alertaba por correo electrónico: “Muchos comerciantes dan por hecho que el Consorcio de Compensación de Seguros responde por cualquier daño causado en disturbios. El Consorcio cubre los ocasionados por motín o alboroto popular, pero su normativa excluye los que se producen en manifestaciones convocadas de acuerdo con la ley y durante las huelgas generales”.

No hace falta decir, entonces, “que un seguro de comercio y oficinas puede cubrir los daños al local por incendio, agua o fenómenos atmosféricos; el robo y el expolio del contenido, incluyendo el dinero en metálico dentro y fuera del local”. Ya es primavera en las aseguradoras.

El mismo día el propietario de un restaurante de la calle de Aribau de Barcelona confesaba, entre cómplice y burlón, que ellos abrirían al día siguiente, pero que lo harían como suelen hacer en las grandes ocasiones de protesta: “A media persiana y levantándola del todo para facilitar el paso a cada cliente”.

El martes también el propietario de la librería de cómics Continuará comentaba que en la consulta con sus trabajadores solo uno había anunciado que trabajaría. Como además, Via Laietana es un nervio de fuego, el responsable de la tienda emblema de la viñeta explicaba que ambos estarían dentro con la persiana cerrada y que no descontaría la ausencia de la nómina mensual de los huelguistas, sino que recuperarían el día con otras jornadas laborales.

Catalunya Ràdio, no; TV3, sí

Ya el miércoles por la mañana el programa El Matí de Catalunya Ràdio hacía servicios informativos con Ricard Ustrell al pie del estudio. Abría los micrófonos, que aprovechaba un jubilado para declararse “indignado” y partidario de la huelga, aunque se manifestaba contrariado por no poder hacerla. El reservista activo comentaba que intentaría tomar el metro para ir al centro de Barcelona a fin de participar en la manifestación y admitía –nadie es perfecto– que intentaría comer en algún restaurante abierto.

Ustrell sentenciaba: “Hoy miércoles 11 de noviembre es día de huelga también en Catalunya Ràdio”. A medias. Una nota del comité había alertado: “El comité de empresa de Catalunya Ràdio, después de reunirse en sesión plenaria, ha decidido que no se adhiere a la huelga general convocada para el próximo 11 de noviembre. Recordemos que la adhesión a cualquier convocatoria de huelga es un derecho estrictamente individual”. Por contraste y como siempre ha sido habitual, el de TV3 sí se había adherido. Esto del 3cat no es ninguna unidad del destino laboral.

A la misma hora KISS FM no daba tregua a la protesta en sus Mañanas. Una ristra de publicidad incluía perlas como la de Soria Natural, que ofrecía productos para vivir más feliz gracias al hinojo. Phil Collins remataba la jugada. Sus dos presentadores, tan eufóricos laboralmente como cada mañana, explicaban que en China no hay lugar para la protesta y que el 11 de noviembre es el Día del Soltero, con un repunte en las ventas que hace las delicias del modelo híbrido comunista-consumista.

Poblenou, frío y caliente

En el barrio de Poblenou –justo al lado de la Vila Olímpica– Caprabo, Ametller, Consum y Condis trabajaban con plena normalidad, pero sin tanto gas, porque, como reconocían algunos empleados: “Se ha notado un poco la disminución de la clientela”. Una trabajadora del Consum del Centro de la Vila –centro comercial que languidece con todo tipo de locales vacíos mientras se subasta su propiedad– comentaba que solo el 3 por ciento de los trabajadores había decidido secundar la huelga. Las tiendas paquistaníes de la avenida Icària hacían como siempre huelga a la japonesa.

El patio de la escuela Bogatell en la calle de Ramon Turró no era la explosión de griterío bárbaro de cada mañana. Solo las chispas de algunos –pocos alumnos– encendían el silencio. Una profesora de guardia comentaba que la protesta se había extendido entre los profesores. En cuanto a la asistencia de los pequeños, “han venido muy pocos niños. Tres por aula en infantil”. Una criatura rubricaba sus palabras y ofrecía más datos para el consumo periodístico: “En segundo, dos clases, solo trece en total”. Periodismo de datos.

Justo al lado, en el hotel HO Marina un empleado de la recepción informaba que la mayoría de la plantilla, “el 70 por ciento”, había decidido trabajar, pero que no todos habían podido llegar a tiempo: “Solo los que vivimos cerca o los que nos movemos por nuestra cuenta. El transporte colectivo ha fallado”. Falla total. Requeridos sobre si habían tenido noticia de la huelga, dos turistas franceses, extrañados, invertían la pregunta: “¿Huelga? ¿Qué huelga? ¡Lo de Francia sí que son huelgas!”. Como manda la república.

Fuera del hotel algunos taxis mantenían la fila con la luz verde desafiando, pero al teléfono un operador de Taxi Ecológico avisaba que hoy no sería fácil conseguir uno: “Trabajan mucho menos de la mitad. Quizás ahora que se han despejado las entradas a Barcelona tengamos más”.

Pocos taxis y nada de metro. Las paradas de Ciutadella y Bogatell a las once estaban todas cerradas. Cerrado y con cerrojo. Como todas las de la ciudad. ¿Servicios mínimos? No. Sin servicio.

Las tiendas de la Vila Olímpica ofrecían una de fría y una de caliente. Había cerradas, había abiertas y había espabiladas, que parecían abiertas pero donde había cierta actividad. La mañana parecía festiva. Con menos turistas luciendo chanclas, pero. En todas las obras del barrio el día era lectivo a todos los efectos. Pocas que hay, de obras, que lo aprovechan.

La Universidad Pompeu Fabra parecía Fort Knovx. Con todos los muros levantados y sin un alma. Dos mujeres –profesoras– que salían de dentro se negaban a facilitar ningún dato. Enfadadas y sorprendidas, soltaban: “¿Asistencia de alumnos? No le podemos decir. Nosotras, no. Pregunte dentro”. El problema es que el amable –y fibroso– encargado de seguridad que franqueaba la única puerta abierta no facilitaba la intención: “Ni le puedo decir nada, ni usted puede acceder”. El bucle idiota.

En el mismo barrio y cerca de allí la parroquia de Sant Fèlix se sumaba, combativa y cerrada, a la jornada. Un cartel, sin embargo, deshacía la ilusión de cualquier inquilina e informaba que la única misa de los miércoles se hace a las siete y media de la tarde. La falta de vocaciones es inquietante.

Urquinaona, el ojo de la Rosa de Foc

De camino hacia el centro de la ciudad, el paseo de Lluís Companys parecía festivo. Con los curiosos habituales circulando por el centro y una cierta euforia, quizás inconsciente, en los rostros. Las tiendas de Trafalgar y ronda de Sant Pere también parpadeaban. Las más abiertas, obviamente, las chinas. Hay que aprovechar el Día del Soltero. Cerca de Urquinaona, nervio de la batalla y núcleo de la Rosa de Foc, las persianas metálicas cerradas se multiplicaban.

Ya en Urquinaona chisporroteaban los piquetes. Todas las tiendas de la calle de Fontanella cerraban marcialmente al paso del más grande. ¿Todas? No, Love Sexing aguantaba como un Jabato. Siempre de guardia, cuando se trata de paliar las amarguras de los bajos sueldos y los alquileres altos.

En la plaza de Cataluña coincidían las columnas de piquetes. El del Comité de Huelga de la Barceloneta, sin banderas de sindicatos, juvenil –la clase obrera con sentido de clase ahora es más joven– y pacífico, repartía panfletos donde se podía leer: “Imagina que quien te atiende en el hospital ha podido dormir. ¡Por la salud de todas!”. O “Imagina contratos de alquiler indefinidos”. John Lennon estaría bien pagado. En el cielo, un grito valiente: “Huelga, huelga, huelga general, contra el rentismo y la patronal”.

Una manifestante sostiene un artefacto pirotécnico en la concentración en la plaza Universidad para la manifestación de la mañana de la huelga del 11-N / ACN

Reunidos en la plaza de la Universidad, los piquetes terminaron formando un río, que desfiló después por la plaza de Cataluña. Miles de personas. Aquello ya parecía la manifestación de la tarde. Los empleados Corte Inglés –fiel vigilante de la laboriosidad comerciante– iban cerrando y abriendo puertas según la marea. Al final, solo quedó abierta la de la Ronda de Sant Pere, donde unos guardias de seguridad bromeaban sobre los indignados de la protesta.

Una furgoneta de la CGT –más moderna que las del 36– bramaba la primera gran consigna de la mañana. “¡Hemos conseguido detener a más del 80 por ciento de los trabajadores de Cataluña!”. La patronal, sin embargo, dividía por ocho el éxito. Sea como sea, en el Poblenou y en el Eixample bajo había huelga. Y todo tenía el aire de una gran protesta, gigante y vespertina.